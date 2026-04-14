VN-Index giữ mốc 1.758 điểm, dòng tiền nội 'gánh' thị trường trước áp lực bán ròng

Phiên giao dịch ngày 13/4/2026 khép lại với VN-Index tăng 8,96 điểm, tương đương 0,51%, đóng cửa tại mốc 1.758,96 điểm. Bề ngoài con số này có vẻ tích cực, nhưng phía sau là một bức tranh phân hóa khá rõ nét dòng tiền nội đang gánh toàn bộ sức nặng khi khối ngoại đồng loạt rút lui, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đứng im hoặc lùi nhẹ.

Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 982 triệu cổ phiếu, tổng giá trị khớp lệnh vượt 24.140 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền chưa thoát khỏi thị trường mà đang tái định vị sang các nhóm ngành có câu chuyện riêng.

Tín hiệu đáng chú ý nhất phiên này nằm ở chỉ số VN30 chỉ có 7 mã tăng trong khi 21 mã giảm, khiến chỉ số đại diện cho nhóm bluechip lùi 0,13%. Điều này cho thấy đà tăng của VN-Index đang được "đỡ" chủ yếu bởi các cổ phiếu vừa và nhỏ, không phải bởi lực cầu từ dòng vốn tổ chức vào bluechip. Đây là trạng thái thường xuất hiện trong giai đoạn chuyển vùng tích lũy, khi thị trường chưa sẵn sàng bứt phá nhưng cũng chưa có lý do để rút lui.

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp.

Công nghệ hứng đòn nặng, logistics và bán lẻ giữ nhịp

Nhóm công nghệ và phần mềm là tâm điểm tiêu cực của phiên với mức giảm toàn ngành lên tới 2,05%. FPT đóng cửa tại 76.000 đồng, mất 2,19% và cũng là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 91,97 tỷ đồng.

Sự điều chỉnh này không đơn thuần là kỹ thuật thị trường đang phản ánh hai rủi ro vĩ mô lớn là nguy cơ tách rời công nghệ Mỹ - Trung trong bối cảnh địa chính trị leo thang và lo ngại về bong bóng định giá trong mảng AI toàn cầu.

Với FPT, mức giá 76.000 đồng vẫn còn trên vùng cắt lỗ kỹ thuật 72.000 đồng, nên những nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn có thể xem đây là vùng quan sát tích lũy, đặc biệt khi FPT đang nắm giữ lợi thế dẫn đầu trong mảng Cloud và bán dẫn tại Việt Nam.

Ngược lại, nhóm logistics và cảng biển duy trì được vị thế tích cực khi GMD, HAH và VTP tiếp tục thu hút dòng tiền nhờ câu chuyện dài hạn rõ ràng Việt Nam đang củng cố vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua hệ thống cảng nước sâu được mở rộng đáng kể, kéo theo FDI phục hồi mạnh và kim ngạch thương mại tăng tốc.

Nhóm bán lẻ dù giảm nhẹ 0,19% với MWG, FRT, DGW cũng không phản ánh suy yếu nền tảng, bởi chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% được gia hạn đến hết năm 2026 vẫn là động lực kích cầu tiêu dùng nội địa bền vững.

Riêng MWG được kỳ vọng đặc biệt khi chuỗi Bách Hóa Xanh đang tiến gần điểm hòa vốn sau nhiều năm tái cơ cấu, mức giá mục tiêu 100.000 đồng với vùng cắt lỗ 84.500 đồng đang được theo dõi chặt.

Ngân hàng chịu sức ép NIM, nền tảng cơ bản vẫn vững

Nhóm tài chính - ngân hàng lùi 0,86% trong phiên, trở thành một trong những tâm điểm điều chỉnh. VCB bị khối ngoại bán ròng 70,6 tỷ đồng, VPB mất 61,53 tỷ, BID chịu thêm 53,34 tỷ đồng áp lực bán.

Nguyên nhân cốt lõi đến từ lo ngại biên lãi ròng NIM có thể bị thu hẹp khi lãi suất huy động nhích lên trong quý II, làm tăng chi phí vốn và ăn vào lợi nhuận mối lo không phải không có cơ sở trong bối cảnh KB Securities ghi nhận xu hướng lãi suất huy động đang đảo chiều tăng nhẹ trở lại.

Dù vậy, bức tranh cơ bản của ngành vẫn vững chắc. CTG duy trì ROE ở mức 21,3% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu thuộc top đầu ngành, vùng giá mục tiêu 41.000 đồng còn cách xa thị giá hiện tại. MBB nổi bật với tỷ lệ CASA cao nhất toàn ngành, tạo lợi thế chi phí vốn vượt trội ngay cả khi mặt bằng lãi suất thay đổi. VPB mang thêm câu chuyện riêng từ thương vụ hợp tác chiến lược với ngân hàng Nhật SMBC, hứa hẹn mở rộng biên độ tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm.

Nhìn tổng thể, tăng trưởng EPS toàn ngành năm 2026 được dự báo đạt khoảng 11%, là mức đủ để hỗ trợ định giá ngay cả trong kịch bản NIM điều chỉnh nhẹ.

Khối ngoại bán ròng 122 tỷ, thị trường vẫn nhìn về lộ trình nâng hạng tháng 9

Khối ngoại bán ròng hơn 122 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung phần lớn vào các mã vốn hóa lớn. Điều đáng ghi nhận là dù áp lực xả hàng không nhỏ, VN-Index vẫn giữ được sắc xanh minh chứng rõ nhất cho sức hấp thụ của dòng tiền nội địa.

Ở chiều ngược lại, VNM là mã được mua ròng mạnh nhất với 79,12 tỷ đồng, tiếp theo là VIC với 64,18 tỷ và HPG với 37,67 tỷ, cho thấy dòng vốn nước ngoài đang tái phân bổ chứ không rút lui hoàn toàn.

Trong trung hạn, lộ trình nâng hạng thị trường lên mới nổi theo tiêu chí FTSE Russell dự kiến thực thi chính thức vào ngày 21/9/2026 tiếp tục là yếu tố neo kỳ vọng dòng vốn ngoại quay lại. Cú hích này kết hợp với Thông tư 08/2026/TT-BTC vừa tháo gỡ nhiều rào cản kỹ thuật trong giao dịch đang tạo nền tảng tâm lý tích cực cho nhà đầu tư nội.

VN-Index đang trong trạng thái tích lũy trong xu hướng tăng, hướng tới vùng kháng cự tâm lý 1.770 – 1.800 điểm. Rủi ro đáng theo dõi nhất vẫn là áp lực chốt lời tại vùng cao, diễn biến địa chính trị Trung Đông và lạm phát toàn cầu chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Chiến lược phù hợp là duy trì tỷ trọng cao với nhóm dầu khí, ngân hàng chọn lọc và bất động sản khu công nghiệp, tận dụng các nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng tại vùng hỗ trợ 1.720 – 1.730 điểm thay vì mua đuổi theo sóng ngắn.