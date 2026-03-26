Thị trường chứng khoán ngày 26/03: Đà hồi phục đối mặt thử thách, dòng tiền phân hóa mạnh vào nhóm trụ cột

Đình Tưởng

10:41 | 26/03/2026
Sau phiên tăng điểm mạnh mẽ, thị trường chứng khoán bước vào ngày 26/03 với tâm thế thận trọng khi các yếu tố vĩ mô và dòng tiền vẫn chưa thực sự đồng thuận. Diễn biến sắp tới được dự báo sẽ phân hóa rõ nét, trong đó các nhóm ngành công nghệ, tài chính, tiêu dùng, logistics và bán lẻ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt nhưng không đồng đều.
Phiên giao dịch ngày 25/03/2026 đã mang lại sự hứng khởi đáng kể cho thị trường khi chỉ số VN-Index bật tăng mạnh hơn 43 điểm, đóng cửa tại 1.658,19 điểm. Đà tăng lan tỏa rộng với hàng trăm mã cổ phiếu tăng giá cho thấy lực cầu quay trở lại sau giai đoạn tích lũy kéo dài. Tuy nhiên, bước sang phiên 26/03, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào trạng thái “kiểm định lại” khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt trước những biến số vĩ mô hiện hữu.

Đà hồi phục có nền tảng nhưng chưa bền vững

Điểm đáng chú ý của nhịp tăng vừa qua nằm ở chất lượng dòng tiền. Thay vì sự bùng nổ thanh khoản, thị trường ghi nhận trạng thái “tiết cung”, tức là áp lực bán suy yếu, tạo điều kiện để lực mua đẩy giá lên. Điều này phản ánh một thực tế rằng thị trường có thể đã hình thành vùng đáy ngắn hạn.

Tuy vậy, việc thanh khoản vẫn chưa vượt mức trung bình cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ. Đây là yếu tố khiến xu hướng tăng hiện tại mang tính thăm dò nhiều hơn là xác lập một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, phiên 26/03 được xem là phép thử quan trọng đối với sức mạnh của lực cầu, đặc biệt khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh quanh 1.680 đến 1.700 điểm.

Thị trường chứng khoán ngày 26/03/2026: Sự phân hóa dòng tiền quyết liệt giữa các nhóm ngành trụ cột như Công nghệ, Tài chính và Logistics trong bối cảnh áp lực lãi suất gia tăng.
Áp lực vĩ mô tiếp tục chi phối thị trường

Năm 2026 đang mở ra với nhiều biến động về chính sách tiền tệ. Lãi suất huy động đã tăng đáng kể so với cuối năm trước, tạo ra sự dịch chuyển dòng tiền giữa các kênh đầu tư. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến định giá cổ phiếu, đặc biệt với những doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Chi phí vốn gia tăng khiến biên lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp, nhất là trong các lĩnh vực thâm dụng vốn. Đồng thời, giá nhiên liệu duy trì ở mức cao do yếu tố địa chính trị cũng gây áp lực lên chi phí vận hành, đặc biệt trong lĩnh vực logistics và vận tải.

Ngược lại, môi trường lãi suất cao lại tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn, khi nguồn thu từ lãi tiền gửi trở thành một phần đáng kể trong lợi nhuận.

Nhóm tài chính ngân hàng trụ đỡ quan trọng nhưng chịu sức ép

Nhóm tài chính, đặc biệt là ngân hàng, tiếp tục giữ vai trò xương sống của thị trường. Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới vẫn ở mức cao, đi kèm với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành.

Tuy nhiên, áp lực lãi suất tăng cũng khiến chi phí vốn đầu vào của các ngân hàng gia tăng. Điều này buộc các tổ chức tín dụng phải cân đối lại biên lợi nhuận, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản.

Trong ngắn hạn, cổ phiếu ngân hàng có thể duy trì vai trò nâng đỡ chỉ số, nhưng khó tạo ra sự bứt phá mạnh nếu thiếu sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản thị trường.

Nhóm công nghệ điểm sáng ổn định của dòng tiền

Trong bối cảnh nhiều ngành chịu ảnh hưởng từ chi phí đầu vào, nhóm công nghệ nổi lên như một điểm sáng nhờ ít phụ thuộc vào nguyên vật liệu. Các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số và phát triển hạ tầng số quốc gia.

Đây là nhóm có khả năng duy trì tăng trưởng ổn định trong trung và dài hạn, đồng thời thu hút dòng tiền nhờ câu chuyện phát triển rõ ràng. Trong phiên gần nhất, cổ phiếu công nghệ đã đóng vai trò dẫn dắt tâm lý thị trường, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nhóm tiêu dùng và bán lẻ kỳ vọng phục hồi sức cầu nội địa

Sau giai đoạn trầm lắng, nhóm tiêu dùng và bán lẻ đang ghi nhận những tín hiệu tích cực hơn khi sức mua trong nước dần cải thiện. Các doanh nghiệp đầu ngành đã có sự tái cấu trúc hoạt động, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi này vẫn cần thời gian để phản ánh rõ nét vào kết quả kinh doanh. Trong ngắn hạn, cổ phiếu bán lẻ có thể biến động theo kỳ vọng hơn là nền tảng lợi nhuận thực tế.

Nhóm logistics triển vọng dài hạn tích cực nhưng chịu áp lực chi phí

Logistics tiếp tục là một trong những ngành có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt khi hoạt động xuất nhập khẩu duy trì ổn định. Tuy nhiên, áp lực chi phí vận tải và nhiên liệu đang là yếu tố cản trở biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Việc giá cước vận chuyển tăng mạnh trong thời gian qua cho thấy những thách thức mà ngành này đang phải đối mặt. Dù vậy, các doanh nghiệp sở hữu hệ thống cảng và hạ tầng logistics quy mô lớn vẫn có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Diễn biến chỉ số VN-Index ngày 25/3 dừng lại ở mức 1.658 điểm
Dòng tiền phân hóa, xu hướng chọn lọc cổ phiếu rõ nét

Một trong những đặc điểm nổi bật của thị trường hiện tại là sự phân hóa mạnh mẽ. Dòng tiền không còn lan tỏa đồng đều mà tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc, ít chịu tác động từ biến động chi phí.

Những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng, quản trị tốt và lợi thế cạnh tranh bền vững đang trở thành điểm đến ưu tiên. Ngược lại, các mã mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc lớn vào đòn bẩy tài chính có xu hướng bị bỏ lại phía sau.

Góc nhìn kỹ thuật thử thách tại vùng kháng cự

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự quan trọng. Đây là khu vực có thể xuất hiện áp lực chốt lời gia tăng sau nhịp tăng mạnh trước đó.

Các tín hiệu như phân kỳ dương của chỉ báo RSI cho thấy khả năng hình thành đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, việc chỉ số vẫn chưa vượt qua các đường trung bình dài hạn cho thấy xu hướng tăng chưa thực sự được xác nhận.

Ngoài ra, thị trường phái sinh vẫn duy trì trạng thái chiết khấu so với thị trường cơ sở, phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư tổ chức.

Triển vọng phiên 26/03 thận trọng nhưng không bi quan

Phiên giao dịch ngày 26/03 được dự báo sẽ diễn ra trong trạng thái giằng co, với sự đan xen giữa lực mua thăm dò và áp lực chốt lời ngắn hạn. Khả năng duy trì đà tăng phụ thuộc lớn vào việc dòng tiền có tiếp tục lan tỏa hay không.

Trong bối cảnh đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa theo từng nhóm ngành và từng cổ phiếu cụ thể, thay vì tăng đồng thuận trên diện rộng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi đà hồi phục xuất hiện nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng bền vững. Các yếu tố vĩ mô như lãi suất, chi phí đầu vào và dòng tiền vẫn đóng vai trò chi phối.

Trong bức tranh đó, các nhóm ngành công nghệ, tài chính, tiêu dùng, bán lẻ và logistics tiếp tục là tâm điểm, nhưng với mức độ phân hóa ngày càng rõ rệt. Việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên nền tảng doanh nghiệp và triển vọng dài hạn sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phiên 26/03 vì vậy không chỉ là một nhịp giao dịch thông thường, mà còn là phép thử đối với sức mạnh thực sự của thị trường sau giai đoạn phục hồi vừa qua.

