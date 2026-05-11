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Treo băng rôn quảng cáo lên cây xanh, cột điện: Doanh nghiệp có thể đối mặt mức phạt nào?

Đình Tưởng

Đình Tưởng

16:13 | 11/05/2026
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Việc treo băng rôn quảng cáo lên cây xanh, cột điện giữa Hà Nội không chỉ gây phản cảm mà còn có thể khiến doanh nghiệp bị phạt tới 20 triệu đồng.
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Tình trạng treo băng rôn quảng cáo trên cây xanh, cột điện tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang gây phản cảm và đặt ra vấn đề về việc chấp hành quy định của Luật Quảng cáo. Theo quy định hiện hành, đây là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt tới hàng chục triệu đồng.

Thời gian gần đây, tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh Toàn, Kim Mã,... xuất hiện dày đặc các băng rôn quảng cáo được treo trên cây xanh, cột điện và cột tín hiệu giao thông.

Các băng rôn quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp công nghệ với màu sắc nổi bật, kích thước lớn nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhiều vị trí xuất hiện liên tiếp hàng loạt băng rôn trên cùng một tuyến phố, gây cảm giác nhếch nhác, lộn xộn.

Không ít băng rôn được buộc trực tiếp vào thân cây bằng dây nhựa hoặc dây thép. Sau thời gian dài treo ngoài trời, một số băng rôn bị rách, bạc màu hoặc quấn vào cành cây, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Tại một số khu vực đông phương tiện qua lại, băng rôn còn được treo gần biển báo hoặc cột tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, việc tận dụng cây xanh, cột điện để treo quảng cáo thường có chi phí thấp, triển khai nhanh và tạo độ phủ lớn nên vẫn được nhiều đơn vị lựa chọn dù pháp luật đã có quy định cấm rõ ràng.

Một tấm băng rôn quảng cáo trên đường Hoàng Quốc Việt
Một tấm băng rôn quảng cáo trên đường Hoàng Quốc Việt

Luật Quảng cáo quy định ra sao?

Theo khoản 3 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012, hành vi “treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng” là hành vi bị nghiêm cấm.

Quy định này được đưa ra nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, giữ gìn hạ tầng công cộng và hạn chế tình trạng quảng cáo tràn lan tại nơi công cộng.

Ngoài Luật Quảng cáo, hoạt động quảng cáo ngoài trời còn phải tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý đô thị, sử dụng tài sản công cộng và bảo vệ cây xanh.

Theo giới luật sư, cây xanh đô thị và hệ thống cột điện, cột tín hiệu giao thông là tài sản phục vụ lợi ích công cộng. Việc cá nhân hoặc tổ chức tự ý sử dụng để treo quảng cáo mà không được phép có thể bị xem là hành vi sử dụng trái phép hạ tầng công cộng.

Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp thường thuê đơn vị truyền thông hoặc quảng cáo ngoài trời thực hiện chiến dịch treo băng rôn. Tuy nhiên, việc thuê bên thứ ba không đồng nghĩa doanh nghiệp được miễn trách nhiệm nếu hoạt động quảng cáo vi phạm quy định pháp luật.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng cơ quan chức năng có thể xem xét trách nhiệm đối với cả đơn vị trực tiếp thi công và doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo.

Mức xử phạt có thể lên tới 20 triệu đồng

Hiện nay, các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo được điều chỉnh bởi Nghị định 87/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo quy định, hành vi treo, đặt, dán sản phẩm quảng cáo trên cây xanh, cột điện hoặc cột tín hiệu giao thông có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Trường hợp tổ chức thực hiện hành vi vi phạm, mức xử phạt có thể gấp đôi, tương đương từ 10 đến 20 triệu đồng.

Ngoài xử phạt bằng tiền, cơ quan chức năng còn có thể buộc tháo dỡ toàn bộ sản phẩm quảng cáo vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu hoặc yêu cầu chi trả chi phí khắc phục hậu quả nếu gây ảnh hưởng tới hạ tầng công cộng.

Theo các chuyên gia, mức xử phạt hiện nay đã tăng đáng kể so với trước nhưng trong nhiều trường hợp vẫn chưa đủ sức răn đe, đặc biệt với các chiến dịch quảng bá quy mô lớn.

“Chi phí treo hàng loạt băng rôn ngoài đường đôi khi thấp hơn nhiều so với việc thuê bảng quảng cáo hợp pháp. Vì vậy vẫn có tình trạng chấp nhận nộp phạt để đổi lấy độ phủ thương hiệu”, một chuyên gia quảng cáo ngoài trời nhận định.

Treo băng rôn quảng cáo lên cây xanh, cột điện: Doanh nghiệp có thể đối mặt mức phạt nào?

Theo Luật Quảng cáo 2012, hành vi treo sản phẩm quảng cáo trên cây xanh, cột điện là hành vi bị nghiêm cấm.

Cần siết trách nhiệm trong quảng cáo ngoài trời

Nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện treo băng rôn lên cây xanh, cột điện không chỉ liên quan đến mỹ quan đô thị mà còn phản ánh ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tăng cường xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, việc quảng cáo tràn lan trên hạ tầng công cộng dễ tạo hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng tới chính thương hiệu được quảng bá.

Theo đại diện một doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời, hiện nay Hà Nội đã quy hoạch nhiều vị trí quảng cáo hợp pháp như pano, billboard, màn hình LED hoặc các điểm treo băng rôn được cấp phép. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn các hình thức quảng bá phù hợp thay vì tận dụng cây xanh, cột điện nơi công cộng.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng để hạn chế tình trạng này, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý thường xuyên và làm rõ trách nhiệm của cả đơn vị thi công lẫn doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo.

Bên cạnh chế tài xử phạt, việc công khai các trường hợp vi phạm cũng được xem là giải pháp giúp nâng cao tính răn đe, đặc biệt với các doanh nghiệp lớn có sức ảnh hưởng trên thị trường.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, việc quảng cáo đúng quy định không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp và văn minh của thương hiệu.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026