Không được chèn quảng cáo, hiển thị các liên kết độc hại vào sách giáo khoa điện tử

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể, chỉnh sửa cập nhật sách giáo khoa bản in sang sách giáo khoa điện tử; tổ chức thẩm định sách giáo khoa điện tử. Việc ban hành Thông tư nhằm cụ thể hóa những quy định về sách giáo khoa tại Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Cụ thể, Thông tư gồm 6 chương, 17 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc chuyển thể sách giáo khoa bản in sang bản điện tử; quy định về các tiêu chuẩn của sách giáo khoa điện tử; quy trình chuyển thể, thực nghiệm, chỉnh sửa và cập nhật sách giáo khoa điện tử; quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định sách giáo khoa điện tử; hồ sơ và trình tự thẩm định phê duyệt, cho phép sử dụng sách giáo khoa điện tử.

Chuyển thể sách giáo khoa điện tử theo sách giáo khoa bản in. Ảnh: tuoitre.vn

Theo Thông tư, sách giáo khoa điện tử được xây dựng trên cơ sở sách giáo khoa bản in đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, bảo đảm tính khoa học, chính xác, sư phạm của nội dung dạy học; phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật, quy chuẩn về lưu chiểu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Sách giáo khoa điện tử gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới. Sách giáo khoa điện tử không thay thế sách giáo khoa bản in; không mang tính bắt buộc đối với cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh; không thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu người dùng trái quy định hiện hành; bảo mật thông tin của cá nhân học sinh và giáo viên theo quy định của pháp luật.

Giao diện sách giáo khoa điện tử phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, hình ảnh, âm thanh, video trong sách giáo khoa điện tử được thiết kế và sử dụng như giải pháp sư phạm, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng tính trải nghiệm trong học tập, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Sách giáo khoa điện tử không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh; không chứa và không được hiển thị các liên kết độc hại hoặc nội dung không phù hợp với mục đích giáo dục.

Sách giáo khoa điện tử phải tuân thủ các quy định hiện hành về kỹ thuật của xuất bản phẩm điện tử, khuyến khích sử dụng các chuẩn mở quốc tế cho xuất bản phẩm điện tử giáo dục; bảo đảm tính năng hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến đối với nội dung tĩnh; sử dụng trên thiết bị cấu hình thấp; tích hợp các tính năng công nghệ hỗ trợ tiếp cận dành cho đối tượng học sinh khuyết tật và người yếu thế.

Sách giáo khoa điện tử phải được hoạt động ổn định trên các thiết bị, nền tảng khác nhau, không phụ thuộc độc quyền vào công nghệ, cấu hình thiết bị riêng biệt, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về dữ liệu để tích hợp được với các hệ thống quản lý học tập; đồng thời có cơ chế đồng bộ dữ liệu thông suốt giữa chế độ trực tuyến và ngoại tuyến.

Đối với quy trình chuyển thể, chỉnh sửa, cập nhật sách giáo khoa bản in sang sách giáo khoa điện tử, Thông tư quy định tổ chức chuyển thể ít nhất 1 bài học, tổ chức dạy thực nghiệm, góp ý sau khi dạy thực nghiệm để hoàn thiện bài học, thống nhất cách thức chuyển thể cho các bài học khác.

Sách giáo khoa điện tử được chỉnh sửa, cập nhật khi sách giáo khoa bản in chỉnh sửa, cập nhật. Việc chỉnh sửa, cập nhật sách giáo khoa điện tử do đơn vị chuyển thể tổ chức thực hiện, bảo đảm các nội dung cập nhật không làm giảm mức độ tiếp cận đã đạt được tại các phiên bản trước đó.