Thị trường chứng khoán phân hóa, công nghệ, ngân hàng và logistics dẫn dắt

Phiên giao dịch hôm nay khép lại với những diễn biến giằng co rõ nét, phản ánh trạng thái “tái cân bằng” của thị trường sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu đã khiến chỉ số có thời điểm rung lắc mạnh, song lực cầu bắt đáy vẫn duy trì ổn định, giúp thị trường không rơi vào trạng thái tiêu cực diện rộng.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền không rút khỏi thị trường mà đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các nhóm ngành có nền tảng tăng trưởng dài hạn. Trong đó, công nghệ, tiêu dùng, logistics và tài chính ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột, nâng đỡ chỉ số và định hình xu hướng.

VN-Index phục hồi với thanh khoản rất thấp hôm nay.

Phân hóa trở thành xu hướng chủ đạo

Không còn trạng thái tăng đồng thuận như giai đoạn đầu năm, thị trường hiện chứng kiến sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện, nhưng mang tính chọn lọc hơn.

Các cổ phiếu mang tính đầu cơ, vốn hóa nhỏ hoặc thiếu nền tảng cơ bản đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Ngược lại, nhóm cổ phiếu đầu ngành, có kết quả kinh doanh ổn định và triển vọng tăng trưởng rõ ràng lại thu hút dòng tiền quay trở lại.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi nhà đầu tư, từ chiến lược lướt sóng ngắn hạn sang tích lũy dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh định giá thị trường đã tăng lên đáng kể.

Nhóm công nghệ động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế

Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục là điểm sáng trong phiên hôm nay khi duy trì được đà tăng hoặc giữ giá tốt bất chấp áp lực chung.

Động lực tăng trưởng của ngành đến từ làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và dữ liệu lớn. Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực gia công phần mềm và trung tâm dữ liệu.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vào ngành công nghệ, đặc biệt là sản xuất chip và hạ tầng số, đang tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Điều này giúp nhóm cổ phiếu công nghệ không chỉ mang tính chu kỳ mà dần trở thành nhóm tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, định giá của nhiều doanh nghiệp đã ở mức cao, khiến áp lực điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện. Nhà đầu tư cần thận trọng trong việc lựa chọn cổ phiếu có nền tảng tài chính tốt và khả năng mở rộng thị phần.

Nhóm tiêu dùng hưởng lợi từ phục hồi sức mua nội địa

Nhóm tiêu dùng ghi nhận sự khởi sắc khi dòng tiền quay trở lại các cổ phiếu bán lẻ và hàng tiêu dùng nhanh.

Sự cải thiện của thu nhập người dân, cùng với các chính sách kích thích tiêu dùng và kiểm soát lạm phát, đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh thu của các doanh nghiệp trong ngành. Đặc biệt, các doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối rộng và thương hiệu mạnh tiếp tục chiếm ưu thế.

Xu hướng tiêu dùng hiện đại, với sự gia tăng của thương mại điện tử và bán lẻ đa kênh, đang mở ra dư địa tăng trưởng lớn. Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ hàng nhập khẩu giá rẻ và các nền tảng xuyên biên giới, có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận.

Nhóm logistics bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Nhóm logistics tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi bước vào chu kỳ mở rộng công suất và hưởng lợi từ tăng trưởng thương mại toàn cầu.

Theo báo cáo chiến lược ngành năm 2026, logistics Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn phục hồi sang giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, với giá trị thương mại năm 2025 đạt khoảng 926 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Các động lực chính của ngành bao gồm: Tăng trưởng thương mại toàn cầu duy trì ổn định; Dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng; Hạ tầng cảng biển và hàng không được mở rộng; Sự hình thành các trung tâm logistics lớn tại các vùng kinh tế trọng điểm

Đáng chú ý, xu hướng chuyển dịch sang cảng nước sâu đang giúp cải thiện hiệu quả khai thác và biên lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đồng thời, sự phát triển của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng công nghệ cao cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu logistics.

Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều rủi ro như biến động địa chính trị, chi phí vận tải và sự mất cân đối cung cầu toàn cầu. Việc lựa chọn doanh nghiệp đầu ngành, sở hữu hạ tầng lõi sẽ là yếu tố then chốt trong chiến lược đầu tư.

Nhóm tài chính ngân hàng trụ đỡ vững chắc của thị trường

Nhóm ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt khi duy trì nền giá ổn định, góp phần nâng đỡ chỉ số trong những nhịp rung lắc.

Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng cải thiện trong năm 2026 nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số đang giúp các ngân hàng tối ưu chi phí và mở rộng tệp khách hàng.

Dù biên lãi ròng có thể chịu áp lực trong ngắn hạn do cạnh tranh lãi suất, nhưng về dài hạn, ngành ngân hàng vẫn có triển vọng tích cực nhờ chất lượng tài sản cải thiện và tiến trình xử lý nợ xấu được đẩy mạnh.

Triển vọng cơ hội nằm trong những nhịp điều chỉnh

Thị trường hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng mạnh. Đây là diễn biến cần thiết để thiết lập mặt bằng giá mới và tạo nền tảng cho xu hướng tăng bền vững hơn.

Dòng tiền dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng như công nghệ, tiêu dùng, logistics và ngân hàng. Đây cũng là những lĩnh vực gắn với chiến lược phát triển dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên: Hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao; Tận dụng nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu tốt; Ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, có nền tảng tài chính vững

Phiên giao dịch hôm nay cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn chọn lọc cao hơn, nơi dòng tiền hướng đến giá trị thực thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Trong bức tranh đó, các nhóm ngành công nghệ, tiêu dùng, logistics và tài chính ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt, không chỉ trong ngắn hạn mà còn là trụ cột tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Nhà đầu tư cần thay đổi tư duy, chuyển từ lướt sóng sang đầu tư có chiến lược, để tận dụng hiệu quả cơ hội trong giai đoạn phân hóa sâu sắc hiện nay.