Kinh tế số
Thị trường

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Đình Tưởng

11:13 | 20/03/2026
Phiên giao dịch ngày 19/03/2026 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư trước hàng loạt biến số trong và ngoài nước. Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh ngắn hạn 1.740-1.750 điểm, kết hợp với động thái bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại, đã khiến VN-Index đánh mất gần 15 điểm, lùi về sát ngưỡng tâm lý quan trọng 1.699 điểm.
Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “kiểm định lại lực cầu”, khi dòng tiền có xu hướng chọn lọc hơn thay vì lan tỏa diện rộng như các nhịp tăng trước đó. Trong bối cảnh đó, ba nhóm ngành gồm công nghệ, tiêu dùng và logistics tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt hoặc giữ nhịp thị trường, nhưng với mức độ phân hóa ngày càng rõ nét.

Áp lực vĩ mô và khối ngoại tạo sóng gió ngắn hạn

Một trong những yếu tố chi phối mạnh thị trường trong phiên hôm nay là thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở vùng cao 3,5–3,75%. Quyết định này phần nào củng cố lo ngại về việc dòng tiền toàn cầu tiếp tục thận trọng với các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Cùng với đó, giá dầu Brent duy trì trên ngưỡng 110 USD/thùng đã tạo áp lực lan tỏa lên nhiều nhóm ngành, đặc biệt là vận tải, sản xuất và tiêu dùng. Chi phí đầu vào gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận doanh nghiệp mà còn làm gia tăng tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, khối ngoại có phiên bán ròng đột biến hơn 3.500 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây là yếu tố mang tính dẫn dắt tâm lý, khiến lực cầu trong nước trở nên dè dặt hơn, đặc biệt tại các vùng giá cao.

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Nhóm công nghệ: Phân hóa mạnh, xu hướng dài hạn chưa bị phá vỡ

Nhóm cổ phiếu công nghệ trong phiên hôm nay ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp đầu ngành và nhóm cổ phiếu ngách.

Ở nhóm trụ cột, áp lực bán ròng từ khối ngoại khiến nhiều mã chịu điều chỉnh, trong đó đáng chú ý là cổ phiếu đầu ngành công nghệ thông tin. Việc bị xả mạnh trong ngắn hạn khiến giá cổ phiếu suy yếu, tuy nhiên giới phân tích cho rằng đây chủ yếu là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Về dài hạn, triển vọng của ngành công nghệ vẫn được đánh giá tích cực nhờ xu hướng chuyển đổi số, gia công phần mềm và xuất khẩu dịch vụ CNTT tiếp tục mở rộng. Các hợp đồng lớn từ thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản, vẫn là động lực tăng trưởng bền vững.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp công nghệ quy mô vừa và nhỏ lại trở thành điểm sáng khi thu hút dòng tiền đầu cơ. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực giao thông thông minh, hạ tầng số hoặc thiết bị viễn thông ghi nhận mức tăng trưởng kỳ vọng cao, thậm chí có doanh nghiệp được dự báo lợi nhuận tăng đột biến trong năm 2026.

Điều này cho thấy dòng tiền không rời bỏ nhóm công nghệ, mà đang tái cơ cấu sang các câu chuyện tăng trưởng mới, có tính đột phá cao hơn. Tuy nhiên, mức độ rủi ro ở nhóm này cũng lớn hơn, đòi hỏi nhà đầu tư phải chọn lọc kỹ lưỡng.

Nhóm tiêu dùng – bán lẻ: Điểm tựa phòng thủ của thị trường

Trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh, nhóm tiêu dùng và bán lẻ nổi lên như một “vùng trú ẩn” tương đối an toàn. Đây là nhóm hiếm hoi giữ được sự ổn định, thậm chí có những mã đi ngược xu hướng chung.

Động lực chính đến từ kỳ vọng phục hồi sức mua nội địa, khi thu nhập người dân cải thiện và nhu cầu tiêu dùng thiết yếu gia tăng. Bên cạnh đó, chiến lược tái cấu trúc của nhiều doanh nghiệp bán lẻ bắt đầu phát huy hiệu quả, đặc biệt ở mảng chuỗi thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh.

Một số doanh nghiệp lớn trong ngành tiếp tục thu hút sự quan tâm của dòng tiền nhờ câu chuyện tăng trưởng dài hạn, bao gồm mở rộng hệ thống, tối ưu vận hành và khả năng IPO các mảng kinh doanh riêng lẻ. Những yếu tố này giúp nâng cao định giá doanh nghiệp trong mắt nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc giá nguyên liệu đầu vào có dấu hiệu hạ nhiệt cũng góp phần cải thiện biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp tiêu dùng. Đây là điểm cộng quan trọng trong bối cảnh nhiều ngành khác đang chịu áp lực chi phí.

Tuy vậy, không phải toàn bộ nhóm đều tích cực. Một số cổ phiếu bán lẻ trang sức và công nghệ vẫn chịu áp lực do biến động giá vàng và cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Điều này cho thấy sự phân hóa ngay trong nội tại ngành tiêu dùng.

Nhìn chung, nhóm tiêu dùng vẫn được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho chiến lược phòng thủ, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Đa số cổ phiếu hôm nay chỉ phục hồi thoát đáy chứ chưa đổi màu giá được.

Nhóm logistics: Giữ nhịp tăng trưởng nhưng đối mặt thách thức chi phí

Ngành logistics và vận tải biển tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch hôm nay, dù không tránh khỏi những tác động tiêu cực từ giá nhiên liệu tăng cao.

Giá dầu neo ở mức cao đang tạo áp lực trực tiếp lên chi phí vận hành, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí của các doanh nghiệp vận tải. Điều này khiến biên lợi nhuận có nguy cơ bị thu hẹp, đặc biệt trong bối cảnh giá cước vận tải quốc tế có dấu hiệu điều chỉnh.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của ngành logistics vẫn được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi của thương mại toàn cầu và nhu cầu xuất nhập khẩu gia tăng. Việt Nam tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, kéo theo nhu cầu về cảng biển, kho bãi và vận tải.

Một số doanh nghiệp đầu ngành cảng biển vẫn giữ được nền tảng tăng trưởng ổn định nhờ lợi thế về hạ tầng và vị trí địa lý. Các dự án cảng nước sâu và mở rộng công suất được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng trong những năm tới.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải container nội địa cho thấy tham vọng mở rộng quy mô đội tàu và gia tăng sản lượng vận chuyển. Dù giá cước thuê tàu có thể biến động, nhưng sản lượng tăng trưởng vẫn là yếu tố giúp duy trì doanh thu.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền vào nhóm logistics có xu hướng ổn định hơn so với các nhóm ngành mang tính chu kỳ cao, cho thấy nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào triển vọng trung và dài hạn của ngành này.

Chiến lược đầu tư: Thận trọng, ưu tiên tích lũy dài hạn

Trong bối cảnh thị trường chịu nhiều áp lực ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì chiến lược thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh tâm lý “bắt đáy” khi xu hướng chưa rõ ràng.

Việc VN-Index lùi về vùng 1.700 điểm có thể mở ra cơ hội tích lũy đối với các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt trong các nhóm ngành như công nghệ, tiêu dùng và logistics. Tuy nhiên, cần ưu tiên những doanh nghiệp có câu chuyện tăng trưởng rõ ràng và ít chịu tác động từ biến động vĩ mô.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc quan sát phản ứng của thị trường tại vùng hỗ trợ hiện tại là rất quan trọng. Nếu lực cầu đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán, thị trường có thể sớm hình thành nhịp hồi phục kỹ thuật. Ngược lại, nếu thanh khoản suy yếu, rủi ro điều chỉnh sâu hơn vẫn cần được tính đến.

Về dài hạn, xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được duy trì nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP tích cực và dòng vốn đầu tư nước ngoài bền vững. Những nhịp điều chỉnh như hiện tại có thể được xem là cơ hội để tái cơ cấu danh mục theo hướng hiệu quả hơn.

Triển vọng: Thị trường cần thời gian “hấp thụ” áp lực

Tổng thể, phiên giao dịch ngày 19/03 phản ánh giai đoạn “nghỉ” cần thiết của thị trường sau chuỗi tăng điểm trước đó. Áp lực từ khối ngoại, lãi suất toàn cầu và giá hàng hóa đang tạo ra những thách thức ngắn hạn, nhưng chưa đủ để làm thay đổi xu hướng dài hạn.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngành, đặc biệt trong công nghệ, tiêu dùng và logistics, sẽ tiếp tục là đặc trưng chính của thị trường trong thời gian tới. Dòng tiền sẽ không còn dàn trải, mà tập trung vào những doanh nghiệp có nền tảng vững chắc và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần nâng cao kỷ luật giao dịch, ưu tiên quản trị rủi ro và kiên nhẫn với chiến lược đầu tư đã đề ra. Thị trường có thể còn biến động, nhưng chính những giai đoạn như vậy lại mở ra cơ hội cho những người biết chờ đợi và lựa chọn đúng.

VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

Thị trường
Giá vàng SJC ngày 19/3/2026 giảm gần 8 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch, xuống còn 172,5 - 175 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới cũng thủng mốc 5.000 USD, chạm đáy sáu tuần. Ba nguyên nhân chính kéo giá xuống là Fed giữ lãi suất cao, chỉ số giá sản xuất Mỹ tăng gấp đôi dự báo và đồng USD bật mạnh khi chiến sự Iran leo thang.
Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Hạ tầng thông minh
Từ 10 giờ ngày 20/3/2026, hai kênh H1 và H2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội rời hạ tầng DVB-T2 của DTV tại kênh 48-UHF, chuyển sang phát trên hạ tầng DVB-T2 của AVG ở kênh 42-UHF. Khán giả khu vực trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận phải dò lại kênh ngay sau thời điểm chuyển đổi để tiếp tục theo dõi chương trình. Đài Hà Nội chính là một trong năm cổ đông sáng lập DTV từ năm 2014.
VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

Thị trường
VN-Index đóng cửa sắc xanh sau ba phiên giảm liên tiếp nhưng thanh khoản xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, điểm nhấn của phiên không nằm ở con số chỉ số mà ở sự phân hóa sâu trong dòng tiền khối ngoại tiếp tục thoái khỏi các trụ vốn hóa cũ, trong khi dòng tiền chủ động dịch chuyển sang nhóm công nghệ, tiêu dùng, năng lượng và logistics, những ngành hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược kinh tế số của Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

Thị trường
Vụ khởi tố và bắt tạm giam lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) đã tạo ra một cú sốc mạnh đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ dừng lại ở biến động giá cổ phiếu mà còn lan rộng sang tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền và cách nhìn nhận rủi ro. Trong bối cảnh VN-Index đang vận động quanh vùng nhạy cảm, sự kiện này được ví như một “thiên nga đen” phá vỡ trạng thái cân bằng vốn mong manh của thị trường.
Chứng khoán 17/3: Dầu khí

Chứng khoán 17/3: Dầu khí 'giảm sàn hàng loạt', công nghệ và tiêu dùng bứt phá dẫn dắt thị trường

Thị trường
VN-Index lấy lại mốc 1.710 điểm trong phiên 17/3 nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, công nghệ và tiêu dùng, trong khi nhóm dầu khí và hóa chất chịu áp lực bán tháo nặng nề sau chuỗi tin tiêu cực về giá dầu thế giới và biến cố pháp lý tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC).
