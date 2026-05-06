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Doanh số Ford giảm sâu, Ford Mustang trở thành điểm sáng hiếm hoi

Thành Biên

Thành Biên

12:25 | 06/05/2026
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Doanh số của Ford trong đầu năm 2026 tiếp tục đi xuống, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với ngành ô tô Mỹ. Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm, mẫu xe Ford Mustang lại nổi lên như điểm sáng hiếm hoi.

Doanh số Ford suy giảm sâu trong những tháng đầu năm 2026

Theo số liệu mới công bố, tổng doanh số của Ford, bao gồm cả thương hiệu Lincoln, đã giảm 8,8% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 4 khi mức giảm lên tới 14,4%, với tổng cộng 178.667 xe được bán ra. Đà suy giảm này cho thấy những khó khăn của hãng không chỉ mang tính nhất thời mà đang kéo dài và lan rộng trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Sự sụt giảm diễn ra trên hầu hết các phân khúc. Nhóm xe điện hóa ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 31,1%. Trong đó, xe thuần điện giảm 24,8%, còn xe hybrid giảm sâu hơn với 32,5%. Ngay cả các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, vốn được xem là trụ cột ổn định của Ford, cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống, với mức giảm 11,8%.

Dòng xe Ford Ranger ghi nhận sự suy giảm đáng kể
Dòng xe Ford Ranger ghi nhận sự suy giảm đáng kể

Nhiều dòng xe chủ lực ghi nhận mức giảm đáng kể, trong đó Ford Ranger giảm 25,1%, chỉ còn 5.245 xe. Tổng thể, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Ford giảm 10,6% từ đầu năm. Phân khúc bán tải giảm 12,1%, trong khi SUV, vốn là trụ cột chiến lược, cũng giảm 10,9%.

Ở phân khúc xe sang, Lincoln không nằm ngoài xu hướng chung. Doanh số toàn thương hiệu giảm 7,4% trong quý I và giảm mạnh 21,4% trong riêng tháng 4. Trong số các mẫu xe, Lincoln Nautilus là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 7,7%.

Nhiều mẫu xe chủ lực của thương hiệu Lincoln (thuộc sở hữu của Ford) ghi nhận mức suy giảm sâu
Nhiều mẫu xe chủ lực của thương hiệu Lincoln (thuộc sở hữu của Ford) ghi nhận mức suy giảm sâu

Ngược lại, nhiều mẫu xe chủ lực của Lincoln ghi nhận mức giảm sâu. Lincoln Aviator giảm 26,5%, Lincoln Corsair giảm 40,1%. Đáng chú ý nhất là Lincoln Navigator, mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng của hãng, chỉ bán được 1.600 xe trong tháng 4, giảm tới 41,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi Navigator vừa được tái thiết kế vào năm 2025 và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt doanh số.

Doanh số Ford Mustang trở thành điểm sáng

Trong bối cảnh đó, Ford Mustang trở thành ngoại lệ đáng chú ý. Riêng trong tháng 4, mẫu xe này đạt doanh số 5.830 chiếc, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính lũy kế từ đầu năm, doanh số Mustang tăng gần 40%, đạt 19.904 xe. Đây cũng là mẫu xe du lịch truyền thống duy nhất còn lại của Ford tại thị trường Mỹ, sau khi hãng đã cắt giảm nhiều dòng sedan để tập trung vào SUV và bán tải.

Doanh số của Ford Mustang trở thành điểm sáng trong mức tranh ảm đạm
Doanh số của Ford Mustang trở thành điểm sáng trong mức tranh ảm đạm

Bên cạnh Mustang, một số dòng xe khác của Ford vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 4. Ford Bronco tăng 18,6%, Ford Transit tăng 22%, trong khi Ford Explorer tăng nhẹ 1%. Nhóm xe tải hạng nặng như Ford E-Series và Ford F-550 cũng tăng 7,4%, đạt 1.033 xe bán ra.

Tuy nhiên, những điểm sáng này không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trên diện rộng. Trái ngược với Ford Mustang, phiên bản thuần điện Ford Mustang Mach-E lại ghi nhận kết quả kém khả quan.

Doanh số của phiên bản thuần điện Ford Mustang Mach-E ghi nhận kết quả không khả quan
Doanh số của phiên bản thuần điện Ford Mustang Mach-E ghi nhận kết quả không khả quan

Trong tháng 4, mẫu xe này chỉ bán được 2.670 chiếc, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm, doanh số Mach-E giảm tới 50%, với 7.270 xe được giao, thấp hơn đáng kể so với con số 14.535 xe của năm trước. Sự sụt giảm này phản ánh những thách thức mà Ford đang đối mặt trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, bao gồm nhu cầu thị trường chưa ổn định và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Diễn biến trái chiều giữa Mustang và phần còn lại của danh mục sản phẩm cho thấy Ford đang đứng trước những thách thức lớn trong việc cân bằng chiến lược. Khi các dòng xe điện chưa thể tạo đột phá, còn SUV và bán tải đồng loạt suy giảm, sự tăng trưởng của Mustang dù tích cực vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng chung. Trong bối cảnh thị trường biến động và cạnh tranh gia tăng, bài toán tăng trưởng của Ford trong năm 2026 vẫn còn nhiều ẩn số.

Doanh số FORD MOTOR COMPANY - Mỹ (tháng 4/2026)

Theo hệ truyền động

Hạng mục

04/2026

04/2025

%

Lũy kế 2026

Lũy kế 2025

%

Tổng xe điện hóa

19,413

28,190

-31.1

67,432

101,813

-33.8

Xe điện

3,655

4,859

-24.8

10,515

27,409

-61.6

Xe hybrid

15,758

23,331

-32.5

56,917

74,404

-23.5

Động cơ đốt trong

159,254

180,485

-11.8

568,550

608,153

-6.5

Tổng cộng

178,667

208,675

-14.4

635,982

709,966

-10.4

Theo loại xe

Hạng mục

04/2026

04/2025

%

Lũy kế 2026

Lũy kế 2025

%

SUV

72,378

86,798

-16.6

258,144

288,325

-10.5

Bán tải

100,459

116,955

-14.1

357,934

407,342

-12.1

Xe du lịch

5,830

4,922

18.4

19,904

14,299

39.2

Tổng cộng

178,667

208,675

-14.4

635,982

709,966

-10.4

Thương hiệu Ford

Hạng mục

04/2026

04/2025

%

Lũy kế 2026

Lũy kế 2025

%

Bronco Sport

10,516

11,886

-11.5

45,537

45,249

0.6

Escape

5,050

12,903

-60.9

17,447

50,260

-65.3

Bronco

17,073

14,400

18.6

48,270

46,995

2.7

Mustang Mach-E

2,670

2,927

-8.8

7,270

14,534

-50.0

Edge

0

962

-100.0

0

3,040

-100.0

Explorer

21,191

20,989

1.0

82,578

68,303

20.9

Expedition

6,751

11,116

-39.3

24,305

24,598

-1.2

Ford SUVs

63,251

75,183

-15.9

225,407

252,979

-10.9

F-Series

62,048

72,765

-14.7

221,949

263,154

-15.7

F-150 Lightning (điện)

884

1,740

-49.2

2,944

8,927

-67.0

Ranger

5,245

7,006

-25.1

23,020

21,919

5.0

Maverick

14,196

20,183

-29.7

48,057

58,198

-17.4

E-Series

2,888

3,699

-21.9

12,247

13,378

-8.5

Transit

15,049

12,340

22.0

49,297

46,920

5.1

E-Transit

101

192

-47.4

301

3,948

-92.4

Heavy Trucks

1,033

962

7.4

3,364

3,773

-10.8

Ford Trucks

100,459

116,955

-14.1

357,934

407,342

-12.1

Mustang

5,830

4,922

18.4

19,904

14,299

39.2

Ford Cars

5,830

4,922

18.4

19,904

14,299

39.2

Tổng Ford

169,540

197,060

-14.0

603,245

674,620

-10.6

Thương hiệu Lincoln

Hạng mục

04/2026

04/2025

%

Lũy kế 2026

Lũy kế 2025

%

Corsair

1,339

2,234

-40.1

6,684

8,474

-21.1

Nautilus

4,135

3,841

7.7

11,812

12,505

-5.5

Aviator

2,053

2,795

-26.5

8,319

7,564

10.0

Navigator

1,600

2,745

-41.7

5,922

6,803

-13.0

Lincoln SUVs

9,127

11,615

-21.4

32,737

35,346

-7.4

Tổng Lincoln

9,127

11,615

-21.4

32,737

35,346

-7.4
Ford Ford Mustang Doanh số Ford SUV FORD MOTOR COMPANY

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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EUR 28169 28384 29467
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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