Doanh số Ford giảm sâu, Ford Mustang trở thành điểm sáng hiếm hoi

Doanh số Ford suy giảm sâu trong những tháng đầu năm 2026

Theo số liệu mới công bố, tổng doanh số của Ford, bao gồm cả thương hiệu Lincoln, đã giảm 8,8% trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng 4 khi mức giảm lên tới 14,4%, với tổng cộng 178.667 xe được bán ra. Đà suy giảm này cho thấy những khó khăn của hãng không chỉ mang tính nhất thời mà đang kéo dài và lan rộng trên toàn bộ danh mục sản phẩm.

Sự sụt giảm diễn ra trên hầu hết các phân khúc. Nhóm xe điện hóa ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 31,1%. Trong đó, xe thuần điện giảm 24,8%, còn xe hybrid giảm sâu hơn với 32,5%. Ngay cả các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, vốn được xem là trụ cột ổn định của Ford, cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống, với mức giảm 11,8%.

Dòng xe Ford Ranger ghi nhận sự suy giảm đáng kể

Nhiều dòng xe chủ lực ghi nhận mức giảm đáng kể, trong đó Ford Ranger giảm 25,1%, chỉ còn 5.245 xe. Tổng thể, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Ford giảm 10,6% từ đầu năm. Phân khúc bán tải giảm 12,1%, trong khi SUV, vốn là trụ cột chiến lược, cũng giảm 10,9%.

Ở phân khúc xe sang, Lincoln không nằm ngoài xu hướng chung. Doanh số toàn thương hiệu giảm 7,4% trong quý I và giảm mạnh 21,4% trong riêng tháng 4. Trong số các mẫu xe, Lincoln Nautilus là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 7,7%.

Nhiều mẫu xe chủ lực của thương hiệu Lincoln (thuộc sở hữu của Ford) ghi nhận mức suy giảm sâu

Ngược lại, nhiều mẫu xe chủ lực của Lincoln ghi nhận mức giảm sâu. Lincoln Aviator giảm 26,5%, Lincoln Corsair giảm 40,1%. Đáng chú ý nhất là Lincoln Navigator, mẫu SUV cỡ lớn đầu bảng của hãng, chỉ bán được 1.600 xe trong tháng 4, giảm tới 41,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu đáng lo ngại, đặc biệt khi Navigator vừa được tái thiết kế vào năm 2025 và được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt doanh số.

Doanh số Ford Mustang trở thành điểm sáng

Trong bối cảnh đó, Ford Mustang trở thành ngoại lệ đáng chú ý. Riêng trong tháng 4, mẫu xe này đạt doanh số 5.830 chiếc, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính lũy kế từ đầu năm, doanh số Mustang tăng gần 40%, đạt 19.904 xe. Đây cũng là mẫu xe du lịch truyền thống duy nhất còn lại của Ford tại thị trường Mỹ, sau khi hãng đã cắt giảm nhiều dòng sedan để tập trung vào SUV và bán tải.

Doanh số của Ford Mustang trở thành điểm sáng trong mức tranh ảm đạm

Bên cạnh Mustang, một số dòng xe khác của Ford vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong tháng 4. Ford Bronco tăng 18,6%, Ford Transit tăng 22%, trong khi Ford Explorer tăng nhẹ 1%. Nhóm xe tải hạng nặng như Ford E-Series và Ford F-550 cũng tăng 7,4%, đạt 1.033 xe bán ra.

Tuy nhiên, những điểm sáng này không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trên diện rộng. Trái ngược với Ford Mustang, phiên bản thuần điện Ford Mustang Mach-E lại ghi nhận kết quả kém khả quan.

Doanh số của phiên bản thuần điện Ford Mustang Mach-E ghi nhận kết quả không khả quan

Trong tháng 4, mẫu xe này chỉ bán được 2.670 chiếc, giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm, doanh số Mach-E giảm tới 50%, với 7.270 xe được giao, thấp hơn đáng kể so với con số 14.535 xe của năm trước. Sự sụt giảm này phản ánh những thách thức mà Ford đang đối mặt trong quá trình chuyển đổi sang xe điện, bao gồm nhu cầu thị trường chưa ổn định và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Diễn biến trái chiều giữa Mustang và phần còn lại của danh mục sản phẩm cho thấy Ford đang đứng trước những thách thức lớn trong việc cân bằng chiến lược. Khi các dòng xe điện chưa thể tạo đột phá, còn SUV và bán tải đồng loạt suy giảm, sự tăng trưởng của Mustang dù tích cực vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng chung. Trong bối cảnh thị trường biến động và cạnh tranh gia tăng, bài toán tăng trưởng của Ford trong năm 2026 vẫn còn nhiều ẩn số.

Doanh số FORD MOTOR COMPANY - Mỹ (tháng 4/2026)

Theo hệ truyền động

Hạng mục 04/2026 04/2025 % Lũy kế 2026 Lũy kế 2025 % Tổng xe điện hóa 19,413 28,190 -31.1 67,432 101,813 -33.8 Xe điện 3,655 4,859 -24.8 10,515 27,409 -61.6 Xe hybrid 15,758 23,331 -32.5 56,917 74,404 -23.5 Động cơ đốt trong 159,254 180,485 -11.8 568,550 608,153 -6.5 Tổng cộng 178,667 208,675 -14.4 635,982 709,966 -10.4

Theo loại xe

Hạng mục 04/2026 04/2025 % Lũy kế 2026 Lũy kế 2025 % SUV 72,378 86,798 -16.6 258,144 288,325 -10.5 Bán tải 100,459 116,955 -14.1 357,934 407,342 -12.1 Xe du lịch 5,830 4,922 18.4 19,904 14,299 39.2 Tổng cộng 178,667 208,675 -14.4 635,982 709,966 -10.4

Thương hiệu Ford

Hạng mục 04/2026 04/2025 % Lũy kế 2026 Lũy kế 2025 % Bronco Sport 10,516 11,886 -11.5 45,537 45,249 0.6 Escape 5,050 12,903 -60.9 17,447 50,260 -65.3 Bronco 17,073 14,400 18.6 48,270 46,995 2.7 Mustang Mach-E 2,670 2,927 -8.8 7,270 14,534 -50.0 Edge 0 962 -100.0 0 3,040 -100.0 Explorer 21,191 20,989 1.0 82,578 68,303 20.9 Expedition 6,751 11,116 -39.3 24,305 24,598 -1.2 Ford SUVs 63,251 75,183 -15.9 225,407 252,979 -10.9 F-Series 62,048 72,765 -14.7 221,949 263,154 -15.7 F-150 Lightning (điện) 884 1,740 -49.2 2,944 8,927 -67.0 Ranger 5,245 7,006 -25.1 23,020 21,919 5.0 Maverick 14,196 20,183 -29.7 48,057 58,198 -17.4 E-Series 2,888 3,699 -21.9 12,247 13,378 -8.5 Transit 15,049 12,340 22.0 49,297 46,920 5.1 E-Transit 101 192 -47.4 301 3,948 -92.4 Heavy Trucks 1,033 962 7.4 3,364 3,773 -10.8 Ford Trucks 100,459 116,955 -14.1 357,934 407,342 -12.1 Mustang 5,830 4,922 18.4 19,904 14,299 39.2 Ford Cars 5,830 4,922 18.4 19,904 14,299 39.2 Tổng Ford 169,540 197,060 -14.0 603,245 674,620 -10.6

Thương hiệu Lincoln