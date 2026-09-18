Vietnam iContent 2026 mở rộng thành chuỗi hoạt động sáng tạo nội dung số

Ngày 18/9/2026, Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 diễn ra với chủ đề “Sống rực rỡ” đã diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU.

Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2024, Vietnam iContent hướng tới xây dựng hoạt động thường niên dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam, đồng thời tạo không gian kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng số, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng.

Năm nay, chương trình được mở rộng thành chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2026. Theo Ban tổ chức, Vietnam iContent 2026 hướng tới lan tỏa những nội dung và hành động tích cực, khuyến khích sáng tạo có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số.

Hệ sinh thái hoạt động đa dạng

Một trong những nội dung trọng tâm là Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2026, diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2026.

Giải thưởng gồm các nhóm hạng mục dành cho nhà sáng tạo số, sản phẩm số, hoạt động vì cộng đồng và MCN của năm. Trong đó, MCN của năm là hạng mục mới, dành cho các mạng lưới đa kênh có hoạt động nổi bật trong kết nối, hỗ trợ và phát triển cộng đồng nhà sáng tạo nội dung.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại lễ công bố.

Bên cạnh giải thưởng, Cuộc thi sáng tạo nội dung số “Sống rực rỡ” cũng được triển khai từ ngày 18/9 đến 11/12, với ba hạng mục video, ảnh và bài viết, tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng. Nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang đồng hành với vai trò Đại sứ chương trình.

Chuỗi hoạt động còn có chương trình trải nghiệm thực tế về văn hóa, ẩm thực Việt Nam “Sao Chọn”, quy tụ hơn 30 nghệ sĩ, người có ảnh hưởng cùng các đầu bếp khám phá điểm đến, món ăn và những câu chuyện văn hóa tại nhiều vùng miền.

Cùng với đó là Creative Vodcast Series, khai thác hành trình sáng tạo, kinh nghiệm nghề nghiệp của các nhà sáng tạo nội dung; qua đó tạo thêm không gian trao đổi và kết nối giữa các thế hệ trong lĩnh vực này.

Theo Ban tổ chức, việc mở rộng từ giải thưởng thành chuỗi hoạt động nhằm tạo dựng một không gian kết nối thường niên cho ngành sáng tạo nội dung số, nơi cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và nhà sáng tạo có thể trao đổi về xu hướng, cơ hội hợp tác và những vấn đề đặt ra đối với ngành.

Techcombank đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung số

Với vai trò đối tác đồng hành chiến lược, Techcombank cùng chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU tham gia đồng hành cùng Vietnam iContent 2026.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp gắn kết khách hàng, khối ngân hàng bán lẻ Techcombank cho biết Techcombank hướng tới đồng hành kiến tạo những trải nghiệm cho cộng đồng, góp phần nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo, đổi mới và lan tỏa các giá trị tích cực thông qua nội dung số.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết sau ba mùa tổ chức, Vietnam iContent ngày càng nhận được sự đồng hành của các đối tác, nhà tài trợ, đơn vị phối hợp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số.

Theo ông Lê Quang Tự Do, sự mở rộng về nguồn lực cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Ban tổ chức trong việc làm mới nội dung, nâng cao chất lượng và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ông cho rằng điểm đáng chú ý của Vietnam iContent 2026 là nhiều ý tưởng trước đây mới dừng ở mong muốn nay đã được triển khai thành các hoạt động trên phạm vi rộng hơn. Thông qua chủ đề “Sống rực rỡ”, Ban tổ chức mong muốn các nhà sáng tạo nội dung và nghệ sĩ hướng hoạt động trên không gian mạng tới những giá trị tích cực, biến sức sáng tạo thành những hành động cụ thể.

Chuỗi hoạt động Vietnam iContent 2026 sẽ khép lại bằng Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026, diễn ra ngày 11/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM.

Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Cao cấp Gắn kết khách hàng, Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank, chia sẻ tại buổi lễ.

Ngày hội gồm Diễn đàn Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Top Creators and Brands Forum, khu vực triển lãm và trải nghiệm, hoạt động Idol Live Battle và Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026.

Diễn đàn dự kiến quy tụ đại diện cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu cùng hàng trăm nhà sáng tạo nội dung để thảo luận về xu hướng mới, cơ hội và những vấn đề của ngành sáng tạo nội dung số.

Tâm điểm của Ngày hội là Lễ vinh danh Vietnam iContent Awards 2026, nơi công bố các cá nhân, tổ chức và sản phẩm nổi bật của mùa giải.

Với việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa hoạt động, Vietnam iContent 2026 hướng tới hình thành không gian kết nối thường niên, góp phần thúc đẩy cộng đồng sáng tạo nội dung số Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm và đổi mới.