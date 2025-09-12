Chuyển động số
Vietnam iContent 2025: Thúc đẩy sáng tạo nội dung số, kết nối vì sự phát triển bền vững

Bình Lê

Bình Lê

09:23 | 12/09/2025
Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, Vietnam iContent 2025 trở lại với nhiều hoạt động mới, tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và nhà sáng tạo thảo luận xu hướng, khẳng định vai trò của nội dung số trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.
Chiều 10/9/2025, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT đã chính thức công bố chương trình "Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025".

Ra mắt lần đầu vào năm 2024, "Vietnam iContent" nhanh chóng khẳng định vị thế là sự kiện uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Không chỉ là nơi ghi nhận và tôn vinh các cá nhân, tổ chức xuất sắc, sự kiện còn trở thành điểm hẹn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng công nghệ và doanh nghiệp.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phát biểu tại buổi lễ.

Vietnam iContent 2025 bắt đầu khởi động từ tháng 9 năm 2025 và kết thúc bằng Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình sẽ bao gồm chuỗi các hoạt động chính như Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025 nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung hoạt động trên các nền tảng số tại thị trường Việt Nam với 3 hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung số của năm; các sản phẩm số truyền cảm hứng của năm; các tổ chức, cá nhân sáng tạo nội dung số vì cộng đồng.

Giải thưởng được diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2025 trên website của chương trình https://vnexpress.net/giai-tri/vietnam-icontent với ba giai đoạn gồm vòng đề cử, vòng bình chọn và vòng chung kết từ 30/10 đến 18/11.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam iContent 2025 sẽ tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ hỗ trợ những chương trình, dự án cộng đồng, với sự tham gia của các KOL, KOC uy tín. Phiên livestream bán hàng sẽ được thực hiện trực tiếp tại sự kiện và được vận hành chuyên nghiệp bởi TikTok.

Ban tổ chức chia sẻ thông tin về Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025.

Các sản phẩm được bán tại phiên livestream sẽ bao gồm những mặt hàng chính hãng, hàng nông sản, đặc sản địa phương và những sản phẩm quảng bá văn hóa đất nước. Đây không chỉ là hoạt động tăng tương tác thực tế mà còn là một cách để các nhà sáng tạo nội dung lan tỏa thông điệp nhân văn, nâng cao vai trò xã hội của nội dung số và thương hiệu trong kỷ nguyên mới

Tâm điểm của ngày hội là Lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2025, quy tụ hàng trăm tổ chức/cá nhân sáng tạo nội dung và những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng, hứa hẹn tạo nên một đêm vinh danh ý nghĩa và hấp dẫn.

Dự kiến thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, tương tác trên các nền tảng trực tuyến và hàng ngàn lượt tham dự trực tiếp tại sự kiện chính, Vietnam iContent 2025 không chỉ mang đến chuỗi hoạt động sôi động và ý nghĩa, mà còn khẳng định vị thế là điểm hẹn hàng đầu của ngành sáng tạo nội dung số, nơi quy tụ sự hiện diện của cơ quan quản lý, các nền tảng và đông đảo đội ngũ sáng tạo nội dung số tại Việt Nam.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, từ năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khởi xướng chiến dịch tập hợp và kết nối các nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC cùng cơ quan, doanh nghiệp truyền thông và đơn vị quản lý, nhằm xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chỉ trong vòng ba năm, diện mạo không gian mạng đã thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây khó có thể hình dung thì nay, những nội dung chính thống, mang giá trị tích cực cho cộng đồng đã dần trở thành dòng chảy chủ đạo trên các nền tảng mạng xã hội, thay thế cho các nội dung độc hại từng có lúc lấn át.

“Minh chứng rõ nét là trong hai đợt đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, dòng chảy nội dung tích cực không chỉ đến từ KOL, KOC mà còn lan tỏa mạnh mẽ từ chính người dân - điều mà chúng tôi gọi là ‘truyền thông nhân dân”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

