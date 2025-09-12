Chuyển đổi số
Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới

Phước Hà

Phước Hà

09:43 | 12/09/2025
Ngày 10/9, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị Quản lý Bệnh viện Châu Á 2025 (HMA 2025). Hội nghị quy tụ hơn 100 diễn giả là lãnh đạo bệnh viện, chuyên gia y tế, nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp y tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Năm 2025 là thời điểm then chốt khi hệ thống y tế Việt Nam phải đối diện với nhiều thách thức: già hóa dân số, thiếu hụt nhân lực, quá tải bệnh viện và yêu cầu nâng cao chất lượng điều trị toàn diện. Việc Việt Nam đăng cai HMA 2025 thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong cải cách y tế và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, HMA 2025 còn là bước đi chiến lược trong quá trình hiện đại hóa ngành y tế, giúp Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế một cách thực chất và hiệu quả.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Phát biểu khai mạc.

Chia sẻ tại Hội nghị, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, HMA 2025 là diễn đàn hàng đầu trong khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và giới thiệu các xu hướng quản trị bệnh viện mới nhất.

Diễn ra trong 2 ngày với chủ đề “Chất lượng, trải nghiệm & năng lực lãnh đạo trong chăm sóc sức khỏe: Tích hợp - Truyền cảm hứng - Đổi mới”.

GS.TS Trần Văn Thuấn cho rằng HMA 2025 hướng đến việc tái khẳng định các giá trị cốt lõi trong quản trị bệnh viện hiện đại: đảm bảo chất lượng điều trị, nâng cao trải nghiệm người bệnh và thúc đẩy năng lực lãnh đạo bền vững. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

“HMA 2025 cũng tạo ra cơ hội để Việt Nam chia sẻ tầm nhìn phát triển hệ thống y tế bền vững, đồng thời tiếp nhận những kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ khu vực và thế giới” - Thứ trưởng Bộ Y tế Việt - GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

HMA 2025 diễn ra với hơn 20 phiên thảo luận chuyên sâu, xoay quanh 3 trụ cột chính: “Chất lượng và an toàn y tế: kiểm soát nhiễm khuẩn, AI trong chẩn đoán & điều trị, EHR, quản trị rủi ro”; “Trải nghiệm bệnh nhân & nhân viên y tế: PREMs/PROMs, thiết kế dịch vụ y tế, sức khỏe nhân viên”; “Năng lực lãnh đạo & mô hình tổ chức: Hospital at Home, ESG, DRG, chiến lược kế nhiệm, Value-Based Care”.

Các diễn giả thảo luận tại sự kiện.

TS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng Việt Nam hiện đang ở giai đoạn đầu xây dựng tiêu chuẩn và quy định cho AI y tế. Nếu đi kịp tốc độ công nghệ, AI sẽ không chỉ giúp giảm tải bệnh viện, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao niềm tin của người bệnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe.

AI không chỉ là phương tiện hỗ trợ điều trị, mà cần được thiết kế như công cụ cứu người bệnh, vận hành trên nền tảng luật pháp rõ ràng, minh bạch và đạo đức AI vững mạnh. Sự phối hợp giữa bộ ngành y tế, bệnh viện và nhà cung cấp công nghệ sẽ đóng vai trò quyết định trong việc đưa AI từ phòng thí nghiệm đến hiện trường y tế một cách có trách nhiệm và bền vững.

TS. Wachiraporn Arunothong - Phó Giám đốc Chiến lược và Phòng Kế hoạch, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan - chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe công bằng thông qua triển khai chiến lược DRG. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.

Trong khi đó, Ông Fabrice Leguet, Giám đốc Điều hành Khu vực Đông Nam Á của Siemens Healthineers nhấn mạnh mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hành trình hướng tới chiến thắng căn bệnh ung thư, thông qua các giải pháp điều trị tiên tiến, đổi mới công nghệ và cam kết đặt người bệnh ở vị trí trung tâm.

Hội nghị quy tụ hơn 100 diễn giả là lãnh đạo bệnh viện, chuyên gia y tế, nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp y tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

TS. Trương Vĩnh Long - Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La - Tập đoàn Hoa Lâm chia sẻ tầm nhìn đưa Việt Nam vươn ra thế giới thông qua việc xây dựng các trung tâm xuất sắc trong lĩnh vực y tế tại Đông Nam Á. Mục tiêu là thiết lập chuẩn mực chất lượng y tế địa phương ngang tầm quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng lấy bệnh nhân làm trung tâm, phát triển đội ngũ lãnh đạo bền vững gắn với đào tạo nhân tài. Đồng thời khẳng định vị thế Việt Nam như một điểm đến hàng đầu về du lịch y tế trong khu vực.

Trong khuôn khổ HMA 2025 còn diễn ra Lễ trao giải HMA Awards 2025, vinh danh các sáng kiến cải tiến xuất sắc trong quản lý bệnh viện khu vực; triển lãm trưng bày các giải pháp sáng tạo giúp giải quyết những thách thức trong ngành chăm sóc sức khỏe Châu Á hiện nay.

Những năm gần đây, công nghệ chăm sóc sức khỏe đã trở thành trọng tâm tại HMA, phản ánh quá trình chuyển đổi số nhanh chóng của các bệnh viện trên khắp châu Á. Tuy nhiên, HMA 2025 sẽ chuyển trọng tâm trở lại các nguyên tắc cốt lõi của quản lý bệnh viện: Chất lượng và an toàn chăm sóc, trải nghiệm của bệnh nhân và khả năng lãnh đạo hiệu quả. Công nghệ số sẽ không hoàn toàn bị bỏ qua nhưng sẽ được thảo luận liên quan đến cách thức nó có thể tăng cường các lĩnh vực cốt lõi này.
