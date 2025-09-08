Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Sáng ngày 8/9/2025, các thương hiệu vàng lớn trong nước đồng loạt niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng. Theo ghi nhận, giá vàng đã không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn "nghỉ ngơi" sau chuỗi tăng nóng liên tiếp.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI và Công ty SJC cùng niêm yết ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng có giá mua vào cao hơn một chút ở mức 134,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý duy trì mức giá 132,9 - 135,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng ở chiều mua vào so với các thương hiệu khác.

Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay 8/9/2025:

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Thay đổi so với hôm qua SJC 133,9 135,4 Không đổi DOJI 133,9 135,4 Không đổi PNJ 133,9 135,4 Không đổi Bảo Tín Minh Châu 133,9 135,4 Không đổi Mi Hồng 134,4 135,4 Không đổi Phú Quý 132,9 135,4 Không đổi

Đối với vàng nhẫn, giá cả cũng ổn định ở mức 127,7 - 130,8 triệu đồng/lượng tùy theo từng thương hiệu. Bảo Tín Minh Châu niêm yết cao nhất ở mức 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, trong khi các thương hiệu khác như SJC, DOJI, PNJ đều dao động quanh ngưỡng 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng nhẫn tròn 9999 hôm nay 8/9/2025:

Thương hiệu Mua vào (triệu đồng/lượng) Bán ra (triệu đồng/lượng) Thay đổi so với hôm qua SJC 127,7 130,2 Không đổi DOJI 127,7 130,7 Không đổi PNJ 127,7 130,7 Không đổi Bảo Tín Minh Châu 127,8 130,8 Không đổi Phú Quý 127,5 130,5 Không đổi

Giá vàng thế giới sáng 8/9 ghi nhận mức 3.591 USD/ounce, tăng hơn 4 USD/ounce so với cuối tuần trước. Tuần qua, thị trường vàng thế giới đã có đợt tăng mạnh nhất trong nhiều năm qua với mức tăng hơn 4%, tương đương 146 USD/ounce so với đầu tuần.

Với giá vàng thế giới hiện tại, khi quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng, vàng quốc tế tương đương khoảng 114,64 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng miếng SJC đang cao hơn 20,76 triệu đồng/lượng so với giá thế giới, trong khi vàng nhẫn cao hơn khoảng 15-16 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Trước đó, tại cuộc họp Chính phủ, ngày 6/9/2025, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn lý giải đợt tăng giá này do ba yếu tố chính: giá vàng thế giới tăng vọt, tâm lý và kỳ vọng của thị trường về việc vàng sẽ tiếp tục tăng, cùng với việc nguồn cung trong nước khan hiếm do Ngân hàng Nhà nước tạm dừng bán vàng SJC.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã có tuần tăng ngoạn mục với mức tăng hơn 4%, từ 3.447 USD/ounce lên 3.585-3.590 USD/ounce, thậm chí có thời điểm chạm mốc 3.600 USD/ounce - mức cao kỷ lục. Đây là đợt tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 5.

Theo Cục Thống kê, mặc dù giá vàng trong nước tháng 8 tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoài và chỉ số giá USD cao hơn 4,43%, lạm phát vẫn được đánh giá ổn định. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh biến động mạnh của thị trường vàng.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo về nguy cơ "vàng hóa" nền kinh tế khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Việc người dân đổ xô mua vàng có thể ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư sản xuất và dòng tiền trong nền kinh tế.