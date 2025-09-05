Kinh tế số
Giá vàng hôm nay 5/9/2025: Chạm mốc 'cao nhất' trong lịch sử

Hiền Ngô

Hiền Ngô

10:29 | 05/09/2025
Thị trường vàng Việt Nam đang chứng kiến "thách thức" mới khi giá vàng liên tục phá vỡ các kỷ lục trước đó, vàng miếng SJC neo quanh mức 133,9 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn chạm ngưỡng 129,5 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới hôm nay có dấu hiệu "hạ nhiệt" sau khi đạt đỉnh lịch sử, nhưng vẫn duy trì ở mức cao trên 3.550 USD/ounce.

Sáng 5/9/2025, các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử thị trường vàng Việt Nam.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng được điều chỉnh tăng mạnh với SJC niêm yết 126,2 - 128,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 126,3 - 129,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn cao nhất ở mức 126,5 - 129,5 triệu đồng/lượng.

Các sản phẩm Vàng tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu
Chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế hiện lên tới khoảng 20,6 triệu đồng/lượng

Trái ngược với đà tăng nóng của vàng trong nước, giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm sau khi tăng nóng trước đó. Lúc 7h00 sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch quanh 3.550 USD/ounce, giảm khoảng 22 USD so với cùng thời điểm hôm qua.

Sự suy giảm này được các chuyên gia nhận định là do các nhà giao dịch chốt lời sau khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong các ngày gần đây. Quỹ ủy thác vàng lớn nhất thế giới đã có hai phiên bán ròng gần đây với tổng lượng bán ra lên tới 4,1 tấn.

Yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng tăng mạnh là kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới. Theo công cụ CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất lên tới 87,3% cho một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm.

Việc hạ lãi suất khiến đồng USD suy yếu, đã mất giá khoảng 9-10% từ đầu năm đến nay, đẩy giá vàng lên cao. Chỉ số US Dollar Index (DXY) hiện giảm 0,03% ở mốc 98,26.

Các căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Đặc biệt, các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tăng cường tích trữ vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Theo các chuyên gia từ Standard Chartered, giá vàng dự kiến sẽ đạt mức trung bình khoảng 3.700 USD/ounce trong quý IV/2025. JP Morgan dự báo giá vàng có thể đạt 3.675 USD/ounce vào cuối năm 2025.

Hội đồng vàng thế giới nhận định rằng trong nửa cuối năm 2025, giá vàng có khả năng sẽ dao động trong một biên độ tương đối hẹp nhưng môi trường kinh tế vĩ mô vẫn rất khó lường.

Các dự báo lạc quan hơn cho rằng giá vàng có thể đạt mức 4.250 USD/ounce vào cuối năm 2026 và thậm chí có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce trong tương lai xa.

Đối với thị trường trong nước, giá vàng dự kiến sẽ tiếp tục chịu áp lực từ chênh lệch giá với thế giới. Tuy nhiên, với việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thị trường có thể ổn định hơn từ quý IV/2025.

Với đà tăng giá "chóng mặt" như hiện tại, nhiều chuyên gia cảnh báo về rủi ro đầu tư vàng. Tâm lý FOMO (Fear of Missing Out - sợ bỏ lỡ cơ hội) đang tạo ra đà tăng liên tục, nhưng điều này cũng mang lại nhiều rủi ro bong bóng vì đầu tư lớn tại thời điểm này có thể dẫn đến thay đổi đảo chiều lớn nếu kinh tế Mỹ có dấu hiệu tích cực.

Đối với những nhà đầu tư đã nắm giữ vàng ở vùng giá thấp, đây là thời điểm để "chốt lời", tính từ đầu năm 2025 đến nay, người nắm giữ vàng miếng SJC đã lãi gần 50 triệu đồng/lượng (Hồi đầu năm 2025, Công ty SJC đang đang niêm yết ở mức 82,2 - 84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), 4/9/2025, SJC niêm yết ở ngưỡng 132,4 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)).

Thị trường vàng Việt Nam hiện đang trong giai đoạn "nóng" trong khi nhu cầu của người dân lớn và tình trạng xếp hàng mua vàng tại nhiều cửa hàng. Các yếu tố vĩ mô như chính sách tiền tệ của Fed, tình hình kinh tế thế giới và các quy định mới của Chính phủ về thị trường vàng sẽ là những nhân tố quyết định đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9