Dự báo thị trường vàng Việt Nam sau yêu cầu xóa bỏ độc quyền Nhà nước về sản xuất vàng miếng

Các chuyên gia dự báo thị trường vàng miếng Việt Nam sắp có những thay đổi lớn, với khả năng giá vàng miếng giảm đáng kể sau khi Tổng Bí Thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng.

Việc chuyển từ cơ chế độc quyền sang cạnh tranh có kiểm soát nhằm mục tiêu tăng cung, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, đồng thời khuyến khích phát triển thị trường vàng trang sức. Các doanh nghiệp đều ủng hộ sự thay đổi này, nhưng cũng có cảnh báo về nguy cơ độc quyền nhóm nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ.