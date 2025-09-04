Kinh tế số
Các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu toàn cầu, vàng tăng vọt lập kỷ lục

18:10 | 04/09/2025
Thị trường tài chính toàn cầu đang chứng kiến một sự đảo chiều mạnh mẽ: trái phiếu chính phủ bị bán tháo, lợi suất tăng vọt, trong khi vàng lại bứt phá lên mức cao kỷ lục. Diễn biến này cho thấy niềm tin vào các tài sản “trú ẩn an toàn” truyền thống đang lung lay, và vàng đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn nhất.
Một yếu tố khiến giá vàng có lợi là việc chính trị hóa chính sách tiền tệ.
Một yếu tố khiến giá vàng có lợi là việc chính trị hóa chính sách tiền tệ. Ảnh minh họa: Getty.

Trái phiếu mất giá, lợi suất toàn cầu tăng mạnh

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã vượt ngưỡng 5% lần đầu tiên kể từ tháng 7, phản ánh áp lực lạm phát dai dẳng và chính sách tài khóa gây tranh cãi. Ở Nhật Bản, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm cũng tăng 100 điểm cơ bản kể từ đầu năm, lên mức cao kỷ lục, trong bối cảnh lãi suất thực âm và bất ổn chính trị.

Không chỉ Mỹ và Nhật Bản, châu Âu cũng đang hứng chịu làn sóng bán tháo. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Anh vọt lên mức cao nhất kể từ năm 1998, trong khi tại Pháp, phí bảo hiểm rủi ro đã chạm đỉnh chưa từng thấy từ năm 2008. Ngay cả trái phiếu chính phủ Đức – vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn – cũng không tránh khỏi, với lợi suất 30 năm leo lên đỉnh 14 năm.

Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư đang “phản ứng tiêu cực” với tình trạng bội chi ngân sách, nợ công phình to và sự thiếu chắc chắn trong chính sách tiền tệ tại nhiều nền kinh tế phát triển.

Vàng trở thành “người chiến thắng”

Trái ngược với sự lao dốc của trái phiếu, giá vàng lại bứt phá ngoạn mục, đạt kỷ lục mới 3.578,5 USD/ounce vào ngày thứ Tư.

Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, nhận định: “Ngày càng nhiều nhà đầu tư chọn vàng như một kênh trú ẩn an toàn và phòng hộ rủi ro tài chính, thay vì đặt cược vào trái phiếu như trước.”

Thông thường, lợi suất tăng sẽ làm vàng kém hấp dẫn vì kim loại quý này không mang lại dòng tiền. Tuy nhiên, vai trò phòng ngừa lạm phát và tính độc lập khỏi sự can thiệp chính trị đã khiến vàng trở thành lựa chọn nổi bật trong giai đoạn hiện tại.

Angela Lan, chiến lược gia cấp cao tại State Street Global Advisors, nhấn mạnh sự khác biệt: “Trái phiếu là khoản nợ, còn vàng là tài sản vật chất với giá trị cố hữu, không thể bị mất giá do quản lý tài chính yếu kém.”

Một yếu tố khiến vàng hấp dẫn hơn chính là sự can thiệp chính trị vào chính sách tiền tệ. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chấn động khi cách chức Thống đốc Fed Lisa Cook và gây sức ép buộc Chủ tịch Jerome Powell hạ lãi suất.

Michael Ryan, giảng viên Đại học Waikato, cảnh báo: “Nếu tính độc lập của Fed bị xâm phạm, nỗ lực kiểm soát lạm phát sẽ gặp rủi ro, và vàng sẽ càng được coi là kênh phòng vệ duy nhất.”

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng lo ngại về sự mất giá của đồng USD và các đồng tiền pháp định khác khi nợ công phình to, ngân hàng trung ương buộc phải in thêm tiền để tài trợ cho chính phủ. Trong bối cảnh đó, vàng được ví như “kho lưu trữ giá trị cuối cùng”.

Liệu nhà đầu tư có quay lại trái phiếu?

Một số chuyên gia cho rằng dòng tiền có thể quay trở lại trái phiếu khi lợi suất đạt mức đủ cao, nhất là nếu kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, những rủi ro dài hạn về nợ công không bền vững, bất ổn địa chính trị và nguy cơ mất giá đồng USD khiến vàng tiếp tục giữ lợi thế.

Chiến lược gia Steve Sosnick của Interactive Brokers nhấn mạnh: “Nếu lo ngại khủng hoảng nợ hoặc bất ổn tài chính gia tăng, nhà đầu tư sẽ khó mà tìm thấy sự an toàn ở trái phiếu. Khi đó, vàng sẽ là lựa chọn tự nhiên.”

lợi suất trái phiếu giá vàng tăng trú ẩn an toàn Donald Trump và Fed nợ công toàn cầu khủng hoảng tài chính vàng kỷ lục.

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm 4/9 với diễn biến trái chiều, trong bối cảnh nhà đầu tư theo dõi sát sao động thái mới nhất về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và lo ngại lợi nhuận suy giảm tại một số doanh nghiệp lớn.
