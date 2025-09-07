Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Sáng Chủ nhật 7/9/2025, toàn bộ hệ thống kinh doanh vàng lớn trên cả nước đồng loạt tăng giá lần thứ 6 liên tiếp trong tuần. Các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cùng niêm yết vàng miếng ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý niêm yết ở mức 132,9 - 135,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng ở chiều mua vào.

1 lượng vàng = 1 cây vàng. (Ảnh minh họa)

Vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng mạnh với SJC niêm yết 127,7 - 130,3 triệu đồng/lượng, PNJ giao dịch ở 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng SJC đã tăng 5,2-5,3 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng gần 4% chỉ trong 7 ngày giao dịch. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, vàng trong nước đã tăng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Trước diễn biến bất thường của thị trường vàng ngày 6/9 khi giá tăng đột biến 3 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra chỉ đạo khẩn cấp yêu cầu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước vào cuộc ngay lập tức.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan phải "sớm tìm giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá" trên thị trường vàng. Đồng thời yêu cầu "nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm bắt tình hình kỹ hơn, đưa ra các giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt và hiệu quả".

Theo thông tin mới nhất, Ngân hàng Nhà nước đã tạm thời dừng bán vàng SJC ra thị trường, đây được đánh là giá là biện pháp "cấp bách" nhằm kiểm soát nguồn cung và hạn chế đầu cơ.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn lý giải nguyên nhân chính của việc giá vàng tăng cao là "sự biến động mạnh của giá vàng thế giới, kết hợp với kỳ vọng và tâm lý của người dân trong bối cảnh nguồn cung trong nước khan hiếm".

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành với "điểm mới quan trọng nhất là xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu vàng miếng". Thay vào đó, Nghị định mở rộng quyền cho khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Nghị định cũng quy định "các giao dịch vàng từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng" để minh bạch hóa dòng tiền, hạn chế rửa tiền và đầu cơ. Đồng thời thiết lập cơ chế giám sát, báo cáo định kỳ nhằm bảo đảm chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Khi giá vàng thế giới tăng, "tâm lý đám đông tại Việt Nam bị kích thích, đổ xô đi mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn", đẩy giá trong nước lên cao hơn nữa. Mức chênh lệch lớn so với giá thế giới là minh chứng rõ nhất cho sự thiếu liên thông của thị trường nội địa.

Theo nhiều chuyên gia nhận định, việc Thủ tướng yêu cầu thanh tra của Ngân hàng Nhà nước vào cuộc ngay lập tức cho thấy sự quyết tâm cao độ của bộ máy điều hành trong việc ổn định thị trường vàng. Đây là tín hiệu mạnh của Chính phủ không để tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá diễn ra, gây ảnh hưởng đến sự ổn định vĩ mô và niềm tin của người dân.

Với sự can thiệp quyết liệt của Chính phủ và việc triển khai Nghị định 232, thị trường vàng có thể sẽ chứng kiến những biến động mạnh trong tuần tới. Tuy nhiên, việc giá vàng vẫn tiếp tục tăng bất chấp các biện pháp can thiệp cho thấy áp lực từ cung - cầu và tâm lý thị trường vẫn rất lớn.

Các nhà đầu tư được khuyến cáo cần thận trọng với mức giá hiện tại, đặc biệt khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã lên tới mức kỷ lục gần 21 triệu đồng/lượng.

Việc kiểm soát hiệu quả một thị trường có tính chất đặc thù như vàng sẽ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và thời gian để các chính sách phát huy tác dụng.