Các tập đoàn đầu tư tư nhân tăng tốc tuyển dụng: Cuộc chiến giành nhân tài ngày càng nóng

Việc tuyển dụng vốn tư nhân tăng tốc trong nửa đầu năm 2025, dẫn đầu là vai trò gây quỹ và quan hệ nhà đầu tư. Ảnh: Getty.

Nhu cầu vốn thúc đẩy tuyển dụng

Theo Magellan Advisory Partners, tuyển dụng trong lĩnh vực đầu tư tư nhân đã tăng tốc mạnh mẽ nửa đầu năm 2025, đặc biệt ở các vị trí gây quỹ, quan hệ nhà đầu tư và tiếp thị. Đây là sự phục hồi sau hai năm gần như đóng băng do lãi suất tăng và biến động thị trường khiến các thương vụ đình trệ.

Dù hoạt động mua lại (M&A) có dấu hiệu khởi sắc đầu năm, Bain & Company cho biết quý II/2025 lại chững lại do bất ổn thuế quan toàn cầu. Giá trị giao dịch mua lại toàn cầu tháng 4 giảm 24% so với trung bình quý I, trong khi số lượng thương vụ giảm 22%.

Sasha Jensen, CEO Jensen Partners, nhận định: “Dù dòng giao dịch mang tính chu kỳ, nhưng nhu cầu huy động vốn là vĩnh viễn. Các nhóm gây quỹ giờ trở thành trung tâm cho sự tồn tại của công ty trong bối cảnh thanh khoản hạn chế.”

Cuộc săn lùng tài năng toàn cầu

Các “ông lớn” đầu tư tư nhân đang tăng tốc mở rộng. Apollo đẩy mạnh hoạt động tại Nhật Bản và châu Á, trong khi Warburg Pincus và Carlyle cũng đẩy mạnh tuyển dụng tại Tokyo, điểm sáng hiếm hoi của thị trường M&A.

Ngoài Nhật Bản, tuyển dụng lan rộng sang Đông Nam Á và Ấn Độ, nơi các văn phòng mới mọc lên ở Singapore và Mumbai. Tại Bắc Mỹ, hoạt động tuyển dụng vượt mức giữa năm 2022 - 2023, với nhiều quỹ lớn đã phỏng vấn sinh viên để chuẩn bị cho năm 2026.

Ở châu Âu, xu hướng này càng rõ nét khi Ngân hàng Anh cắt giảm lãi suất năm lần từ tháng 8/2024, thúc đẩy giao dịch, thoái vốn và huy động vốn. Chris Eldridge, Giám đốc khu vực của Robert Walters, nhận định: “Mở rộng quốc tế là xu hướng chung từ các công ty Mỹ sang châu Á và ngược lại, còn doanh nghiệp Anh thì nhắm đến Mỹ trước khi mở rộng sang châu Á.”

Cuộc chiến giành người giữa PE Và ngân nàng

Sự cạnh tranh khốc liệt nhất diễn ra giữa các tập đoàn đầu tư tư nhân (PE) và ngân hàng đầu tư Phố Wall. Các quỹ PE lâu nay nổi tiếng “săn” nhà phân tích trẻ từ Goldman Sachs, JPMorgan, buộc các ngân hàng phải phản ứng mạnh.

Giữa năm 2025, JPMorgan áp quy định: bất kỳ nhà phân tích nào nhận lời mời từ quỹ PE trước 18 tháng làm việc sẽ bị sa thải. Goldman Sachs thậm chí triển khai “cam kết trung thành” hàng quý, yêu cầu nhân viên xác nhận không nhận được lời mời làm việc từ bên ngoài.

Để giữ chân nhân sự, các ngân hàng rút ngắn lộ trình thăng tiến và tăng lương thưởng. Song, lợi thế vẫn nghiêng về quỹ PE nhờ “lãi suất chuyển nhượng” - khoản lợi nhuận chia sẻ từ hiệu suất quỹ, có thể vượt xa lương thưởng ngân hàng. Một giám đốc PE có thể hưởng tổng đãi ngộ 20 - 30 triệu USD theo thời gian, trong khi ngân hàng không thể cạnh tranh.

Tuy nhiên, sự phân hóa ngày càng rõ. Các quỹ PE lớn có tiềm lực tài chính mạnh để tuyển dụng và mở rộng, trong khi những công ty nhỏ hơn gặp khó khăn, thậm chí ngừng tuyển dụng. Christopher Connors từ Johnson Associates nhận định: “Các công ty nhỏ gần như không tuyển, thậm chí thu hẹp quy mô, trong khi ‘ông lớn’ lại tung tiền chiêu mộ nhân tài.”

Các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến nhân tài này chỉ mới bắt đầu. Với gần 1 nghìn tỷ USD vốn chưa giải ngân và kỳ vọng cắt giảm lãi suất, ngành đầu tư tư nhân toàn cầu sẽ tiếp tục chi đậm cho nguồn lực con người, yếu tố sống còn quyết định khả năng dẫn đầu trong làn sóng giao dịch sắp tới.