Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

12:22 | 14/11/2025
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu 14/11, khi làn sóng bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall tiếp tục lan rộng và làm gia tăng lo ngại về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Cổ phiếu Châu Á Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo công nghệ từ Phố Wall
Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương mở cửa giảm điểm do áp lực liên tục lên cổ phiếu công nghệ. Ảnh minh họa: Getty.

Chỉ số Nikkei 225 giảm 1,85 phần trăm, trong khi Topix mất 1,03 phần trăm. Nhóm công nghệ chịu áp lực lớn nhất. Cổ phiếu Rakuten Group giảm 6,57 phần trăm, Advantest giảm 5,27 phần trăm và Lasertec lùi 3,97 phần trăm.

SoftBank tiếp tục kéo thị trường đi xuống khi giảm tới 8 phần trăm trong phiên sáng, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp đi lùi sau khi công bố bán toàn bộ cổ phần tại Nvidia.

Hàn Quốc và Australia cùng lao dốc

Tại Hàn Quốc, Kospi giảm 2,29 phần trăm còn Kosdaq mất 1,42 phần trăm. Samsung Electronics giảm hơn 3 phần trăm, trong khi SK Hynix – nhà cung cấp chip nhớ lớn cho Nvidia – giảm 5 phần trăm.

Chỉ số S and P ASX 200 của Australia giảm 1,58 phần trăm.

Hợp đồng tương lai Hang Seng cho thấy khả năng thị trường Hồng Kông mở cửa với sắc đỏ, giao dịch quanh mức 26.701 điểm, thấp hơn mức đóng cửa 27.073,03 điểm của phiên trước.

Hôm nay, Trung Quốc sẽ công bố loạt số liệu gồm doanh số bán lẻ, sản lượng công nghiệp và đầu tư tài sản cố định tháng mười. Dữ liệu tháng chín từng gây bất ngờ khi đầu tư tài sản cố định giảm 0,5 phần trăm, phản ánh sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản.

Đà bán tháo công nghệ lan rộng từ Phố Wall

Trong đêm trước tại Mỹ, cả ba chỉ số lớn tiếp tục giảm sâu.

Dow Jones mất 797,60 điểm tương đương 1,65 phần trăm, lùi xa mức đỉnh lịch sử vừa đạt trước đó một phiên.

S&P 500 giảm 1,66 phần trăm xuống 6.737,49 điểm.

Nasdaq Composite giảm 2,29 phần trăm, đóng cửa ở mức 22.870,36 điểm.

Nhóm công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Disney lao dốc gần 8 phần trăm do kết quả kinh doanh quý bốn không đạt kỳ vọng.

Đây là phiên giao dịch tồi tệ nhất của cả ba chỉ số chính và chỉ số Russell 2000 kể từ ngày mười tháng mười.

Những phát biểu gần đây từ các lãnh đạo Fed đã khiến thị trường thận trọng hơn. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins nhận định rằng lãi suất chính sách nên được duy trì ở mức hiện tại thêm một thời gian để cân bằng rủi ro lạm phát và việc làm trong bối cảnh bất ổn.

Điều này khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp ngày chín mười tháng mười hai trở nên mong manh. Theo công cụ FedWatch của CME Group, trong khi vài ngày trước thị trường nghiêng về khả năng Fed giảm 0,25 điểm phần trăm với tỉ lệ hơn hai phần một, thì hiện nay kịch bản đó gần như cân bằng với khả năng Fed giữ nguyên lãi suất.

Cổ phiếu công nghệ Phố Wall giảm điểm nikkei giảm kospi giảm softbank bán cổ phần nvidia thị trường chứng khoán hôm nay fedwatch lo ngại lãi suất fed dữ liệu kinh tế Trung Quốc bán tháo cổ phiếu công nghệ S&P 500 chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương phố Wall

