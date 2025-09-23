Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn. Ảnh minh họa: Reuters.

Nvidia và OpenAI: Vòng tuần hoàn trăm tỷ USD

Mới đây, Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI, mở ra một vòng tuần hoàn lợi ích khổng lồ: OpenAI dùng chính GPU của Nvidia để xây dựng hệ thống AI mới, còn Nvidia vừa là nhà cung cấp vừa là nhà đầu tư hưởng lợi.

Theo CEO Jensen Huang, mỗi hệ thống siêu máy tính AI mà OpenAI phát triển sẽ tiêu thụ tới 10 gigawatt điện, tương đương 4 - 5 triệu GPU Nvidia. Khoản đầu tư ban đầu 10 tỷ USD sẽ được giải ngân khi OpenAI hoàn tất gigawatt đầu tiên.

Giới phân tích gọi đây là một thương vụ “khôn ngoan” của Jensen Huang. Bryn Talkington, đối tác quản lý tại Requisite Capital Management, nhận xét: “Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI, rồi OpenAI lại quay lại chi trả cho Nvidia. Đây chính là kịch bản mà Jensen mơ ước.”

Câu nói từ vở nhạc kịch Chicago “Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn” dường như chưa bao giờ đúng hơn lúc này.

Apple và thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc

Không chỉ Nvidia, Apple cũng mang lại sự hứng khởi cho phố Wall. Nhờ sức hút từ iPhone 17 Pro mới ra mắt, cổ phiếu Apple đã tăng 4,3% trong phiên đầu tuần, giúp hãng hoàn tất năm 2025 với mức tăng trưởng dương.

Thị trường Mỹ ghi nhận sắc xanh lan tỏa: cả ba chỉ số lớn đều lập kỷ lục mới, dẫn đầu là nhóm công nghệ gồm Nvidia, Oracle và Apple. Trong khi đó, Stoxx Europe 600 lại giảm 0,13% do nhóm ô tô suy yếu.

Những vấn đề khác giới đầu tư quan tâm

Chính phủ Mỹ: đứng trước nguy cơ đóng cửa sau ngày 30/9 nếu Quốc hội không đạt thỏa thuận ngân sách.

Fed: bất đồng quan điểm về lãi suất. Stephen Miran cho rằng chính sách của Tổng thống Trump ủng hộ lãi suất thấp, trong khi Chủ tịch Fed St. Louis, Alberto Musalem, cảnh báo dư địa nới lỏng không còn nhiều.

H-1B: Tổng thống Trump nâng phí thị thực lên 100.000 USD, gây tranh cãi trong giới công nghệ và có thể mở cơ hội cho các quốc gia khác, nhưng Ấn Độ - nước hưởng lợi lớn từ H-1B - lại chịu tác động nặng nề.

Ấn Độ: đặt cược 18 tỷ USD để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo New Delhi còn thiếu vốn, nhân lực và tiến độ chưa đồng đều, khiến tham vọng trở thành cường quốc chip đối mặt nhiều rủi ro.

Với câu chuyện Nvidia - OpenAI, thông điệp “Khi bạn tốt với Nvidia, Nvidia sẽ tốt với bạn” không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là minh chứng cho cách một thương vụ hợp tác có thể tạo ra vòng tuần hoàn lợi ích khổng lồ, định hình lại cục diện ngành công nghệ toàn cầu.