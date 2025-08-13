Trump đánh thuế Nvidia và AMD 15% để bán chip AI cho Trung Quốc

Nhà Trắng cho biết hôm thứ Ba rằng chính quyền Trump vẫn đang hoàn thiện chi tiết về mức thuế xuất khẩu 15% đối với Nvidia và có thể áp dụng các thỏa thuận tương tự cho nhiều công ty khác. Ảnh: Getty.

Thỏa thuận "có đi có lại" giữa Mỹ và các "ông lớn chip"

Theo tuyên bố mới nhất từ Nhà Trắng, chính quyền Trump đã chính thức xác nhận việc ký kết giấy phép xuất khẩu cho hai gã khổng lồ chip hàng đầu thế giới là Nvidia và AMD. Tuy nhiên, "món quà" này đi kèm với một điều kiện đặc biệt: cả hai công ty phải nộp 15% doanh thu từ việc bán chip AI tại thị trường Trung Quốc.

"Tôi đã nói, 'Nếu tôi làm điều đó, tôi muốn các bạn phải trả cho chúng tôi một khoản tiền nào đó với tư cách là một quốc gia, vì tôi sẽ thả các bạn'", Tổng thống Trump phát biểu hôm thứ Hai ngày 11/8.

Nvidia H20: Con chip được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc

Trọng tâm của thỏa thuận này là chip H20 của Nvidia, đây là một phiên bản được "cố tình làm chậm" để tuân thủ các quy định xuất khẩu của Mỹ. Chip này được phát triển dựa trên nền tảng H100 và H200 nổi tiếng, nhưng với hiệu năng bị hạn chế để phù hợp với yêu cầu an ninh quốc gia.

Con số ấn tượng: Đầu năm 2025, Nvidia tiết lộ họ đang trên đà bán được hơn 8 tỷ đô la chip H20 chỉ trong một quý, đó con số khủng cho thấy sức hấp dẫn khó cưỡng của thị trường Trung Quốc.

Karoline Leavitt, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết: "Hiện tại, vấn đề này đang thuộc về hai công ty này. Có lẽ trong tương lai, nó có thể mở rộng sang các công ty khác."

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý đã đưa ra cảnh báo về tính phức tạp của thỏa thuận này. Theo luật hiện hành, việc chính phủ thu phí cấp phép xuất khẩu theo tỷ lệ phần trăm doanh thu là chưa có tiền lệ và có thể gặp phải nhiều rào cản pháp lý.

Nvidia phản hồi một cách thận trọng: "Chúng tôi tuân thủ các quy tắc do chính phủ Hoa Kỳ đặt ra để tham gia vào thị trường toàn cầu."

Không nằm ngoài dự đoán, chính phủ Trung Quốc đã có động thái đáp trả. Theo báo cáo từ Bloomberg, trong những tuần gần đây, Beijing đã khuyến khích các công ty trong nước tránh sử dụng chip H20 của Nvidia cho bất kỳ công việc nào liên quan đến chính phủ hoặc an ninh quốc gia.

Ý nghĩa chiến lược và tác động dài hạn

Đối với ngành công nghiệp chip mở ra tiền lệ mới trong việc thu phí cấp phép xuất khẩu; tạo ra mô hình "chia sẻ lợi nhuận" giữa chính phủ và doanh nghiệp; có thể mở rộng sang nhiều công ty công nghệ khác

Đối với quan hệ Mỹ-Trung đánh dấu sự linh hoạt hơn trong chính sách công nghệ; tạo ra cơ chế cân bằng giữa lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia; mở đường cho các thỏa thuận tương tự trong tương lai

Bộ Thương mại Mỹ hiện đang "hoàn thiện tính hợp pháp và cơ chế" của thỏa thuận này. Việc thực hiện thành công hay thất bại sẽ quyết định liệu mô hình này có được nhân rộng hay không.

Với thị trường chip AI toàn cầu dự kiến đạt hơn 200 tỷ đô la vào năm 2030, thỏa thuận Trump-Nvidia-AMD có thể trở thành bước ngoặt quan trọng trong cách các quốc gia quản lý công nghệ then chốt.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu mô hình "thuế công nghệ" này có trở thành tiêu chuẩn mới trong thời đại cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung, hay chỉ là một thí nghiệm ngắn hạn của chính quyền Trump?