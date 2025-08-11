Nvidia phản bác cáo buộc bảo mật từ Trung Quốc

Nvidia tiếp tục xuất xưởng H20 đã đảo ngược lệnh cấm bán H20 trước đó do chính quyền Trump ban hành vào tháng 4.

Cáo buộc "cửa hậu" gây chấn động

Tài khoản Yuyuan Tantian, được cho là có liên hệ mật thiết với đài truyền hình nhà nước CCTV, đã tung ra những cáo buộc khiến cả ngành công nghệ phải chú ý. Theo bài viết được đăng tải trên WeChat, chip H20 của Nvidia không chỉ "không tiên tiến về mặt công nghệ" và "không thân thiện với môi trường", mà còn tiềm ẩn khả năng "tắt máy từ xa" thông qua các "cửa hậu" phần cứng được cài đặt sẵn.

Đây không phải là cáo buộc thông thường mà là một tuyên bố có tính chất chính trị cao, đặc biệt khi đến từ nguồn có uy tín của nhà nước Trung Quốc. Việc công khai "khuyên" người tiêu dùng Trung Quốc tránh xa sản phẩm của Nvidia cho thấy Bắc Kinh đang có chiến lược truyền thông rõ ràng trong cuộc chiến công nghệ này.

Nvidia đáp trả: "Không có cửa hậu nào"

Đối mặt với những cáo buộc có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín, Nvidia đã phản ứng với thái độ kiên quyết hiếm thấy. Người phát ngôn của công ty khẳng định rằng "an ninh mạng cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi" và bác bỏ hoàn toàn việc tồn tại bất kỳ "cửa hậu" nào trong chip của họ.

Phản ứng này của Nvidia không chỉ là việc bảo vệ sản phẩm mà còn phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của lòng tin trong ngành công nghệ. Một khi danh tiếng về bảo mật bị đặt dấu hỏi, hậu quả có thể là thảm họa đối với bất kỳ công ty công nghệ nào, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện tại.

Để hiểu rõ cuộc tranh cãi này, cần đặt chip H20 trong bối cảnh lịch sử của cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung. Chip H20 không phải là sản phẩm bình thường của Nvidia, mà là kết quả của những tính toán chính sách phức tạp. Sau khi chính phủ Mỹ ban hành lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến cuối năm 2023, Nvidia đã phải "tùy chỉnh" sản phẩm của mình để phù hợp với các quy định mới.

H20 được thiết kế với hiệu năng thấp hơn đáng kể so với những dòng chip hàng đầu như H100 hay B100, nhằm tuân thủ ngưỡng cho phép của Washington. Đây chính là điểm mà Trung Quốc đang khai thác, cho rằng Nvidia đang "bán hàng kém chất lượng" cho thị trường Trung Quốc.

Con số 4,5 tỷ USD mà Nvidia phải ghi giảm cho hàng tồn kho H20 chưa bán được không chỉ là một thống kê khô khan. Nó phản ánh sự phức tạp của việc điều hướng kinh doanh trong bối cảnh chính trị bất ổn. Khi CEO Jensen Huang cảnh báo rằng doanh thu của công ty có thể cao hơn 8 tỷ USD nếu không có các hạn chế, ông đang gửi một thông điệp rõ ràng đến cả Washington và Bắc Kinh về cái giá của cuộc chiến công nghệ này.

Thú vị là, dù đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng từ Trung Quốc, cổ phiếu Nvidia vẫn tăng 1% và đã tăng 36% từ đầu năm. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc vượt qua những thử thách chính trị.

Chiến lược của Jensen Huang: Tầm nhìn hay mạo hiểm?

CEO Nvidia Jensen Huang đang theo đuổi một chiến lược táo bạo và có phần mâu thuẫn. Một mặt, ông ủng hộ các chính sách của Trump và tích cực vận động lobby để có được giấy phép xuất khẩu. Mặt khác, ông công khai bày tỏ mong muốn xuất khẩu những chip tiên tiến hơn sang Trung Quốc.

Lập luận của Huang rằng việc chip Nvidia trở thành tiêu chuẩn toàn cầu sẽ giúp Mỹ duy trì ảnh hưởng có vẻ hợp lý từ góc độ kinh doanh, nhưng lại đối mặt với thực tế chính trị phức tạp. Liệu Washington có chấp nhận việc trao cho Trung Quốc những công cụ có thể được sử dụng để cạnh tranh với chính Mỹ trong tương lai?

Thông tin từ Financial Times về việc Trung Quốc đang thúc đẩy Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu như điều kiện cho thương mại mở ra một viễn cảnh thú vị. Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình thực sự diễn ra, chip H20 có thể trở thành một trong những "quân bài" quan trọng trên bàn đàm phán.

Việc chính quyền Trump đảo ngược lệnh cấm H20 vào tháng 4 có thể được xem như một tín hiệu thiện chí, nhưng cũng có thể là một động thái chiến thuật nhằm tạo không gian cho những thương lượng lớn hơn.

Ý nghĩa sâu xa của cuộc đối đầu

Cuộc tranh cãi xung quanh chip H20 vượt xa phạm vi một sản phẩm công nghệ. Nó phản ánh sự chuyển dịch cơ bản trong cách các siêu cường tiếp cận công nghệ - từ hợp tác sang cạnh tranh, từ chia sẻ sang kiểm soát.

Đối với Nvidia, thách thức không chỉ là bảo vệ thị phần mà còn là duy trì vị thế của một công ty Mỹ có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong bối cảnh thế giới ngày càng phân cực. Việc Trung Quốc công khai chỉ trích sản phẩm của họ có thể là dấu hiệu của một chiến lược dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Cuộc đối đầu này đang đẩy ngành bán dẫn toàn cầu vào một giai đoạn mới, nơi mà các quyết định kinh doanh không thể tách rời khỏi tính toán địa chính trị. Nvidia, dù muốn hay không, đã trở thành một trong những biểu tượng của cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung.

Kết quả của cuộc tranh cãi xung quanh chip H20 sẽ không chỉ quyết định số phận của một sản phẩm, mà còn có thể định hình lại toàn bộ cảnh quan công nghệ toàn cầu trong những năm tới. Đây là lúc mà cả Nvidia, Washington và Bắc Kinh cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo.