AMD thách thức Nvidia khi hé lộ siêu chip AI MI400

Hôm thứ Năm 12/6, AMD đã tiết lộ thông tin chi tiết mới về chip AI thế hệ tiếp theo, dòng Instinct MI400, sẽ được xuất xưởng vào năm sau. Tổng giám đốc điều hành Lisa Su đã tiết lộ những con chip này tại sự kiện ra mắt ở San Jose, California. Ảnh: Getty.

Đây là bước tiến chiến lược của AMD nhằm cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trong cuộc đua cung cấp chip cho trung tâm dữ liệu AI. Đáng chú ý, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đã xuất hiện cùng bà Lisa Su trên sân khấu và xác nhận rằng công ty của ông sẽ sử dụng chip của AMD trong thời gian tới.

“Khi nghe về thông số kỹ thuật, tôi đã nghĩ không thể nào, điều này nghe thật điên rồ. Nhưng chắc chắn nó sẽ là một điều tuyệt vời,” Altman phát biểu.

Hệ thống Helios là một giải pháp tính toán được thiết kế theo kiểu giá đỡ, nơi toàn bộ các thành phần như GPU, CPU và mạng đều được tích hợp đồng bộ thành một hệ thống thống nhất. Với khả năng kết nối hàng nghìn chip MI400 trong một cụm duy nhất, Helios có thể xử lý khối lượng tính toán khổng lồ, phục vụ cho các mô hình ngôn ngữ lớn và phức tạp đang được sử dụng trong AI hiện đại. Bà Lisa Su nhấn mạnh: “Hãy hình dung Helios như một cỗ máy tính khổng lồ hoạt động như một khối thống nhất.”

Công nghệ mới của AMD được xem là đối trọng trực tiếp với hệ thống Vera Rubin của Nvidia sử dụng kiến trúc Blackwell. Trong khi MI400 sẽ bắt đầu xuất xưởng vào năm tới, hiện tại AMD đã sản xuất hàng loạt chip MI355X, dòng sản phẩm tiên tiến nhất đang được triển khai tại các nền tảng điện toán đám mây và dự kiến sẽ chính thức ra mắt thị trường vào quý ba năm nay.

AMD cho biết các chip này có thể được sử dụng như một phần của hệ thống “rack-scale”. Điều này rất quan trọng đối với những khách hàng muốn có cụm máy tính AI “siêu quy mô” có thể trải rộng khắp các trung tâm dữ liệu. Nguồn: AMD.

Theo AMD, MI355X có sức mạnh tính toán gấp bảy lần thế hệ trước, tiêu tốn ít điện năng hơn và có khả năng sinh ra nhiều token AI hơn mỗi đô la chi phí so với chip của Nvidia. Công ty cũng khẳng định các chip mới giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Danh sách khách hàng lớn sử dụng chip AMD ngày càng dài. Bên cạnh OpenAI, AMD cho biết họ đã ký kết hoặc hợp tác với Tesla, xAI, Cohere, Meta, Oracle và Microsoft. Trong đó, Oracle dự kiến triển khai hơn 131 nghìn chip MI355X, Meta đang sử dụng CPU và GPU của AMD để vận hành mô hình Llama và có kế hoạch đầu tư thêm vào thế hệ máy chủ tiếp theo, còn Microsoft sử dụng chip AMD để hỗ trợ các tính năng AI Copilot.

Một trong những yếu tố được AMD nhấn mạnh là khả năng cạnh tranh về giá. Hãng khẳng định chip của họ không chỉ tiết kiệm điện năng hơn mà còn có mức giá “rất cạnh tranh” so với Nvidia. Công nghệ kết nối mạng nguồn mở UALink giúp các thành phần trong giá đỡ Helios liên kết hiệu quả hơn, thay thế giải pháp NVLink độc quyền của đối thủ.

Dù vậy, thị trường vẫn còn thận trọng. Cổ phiếu AMD đi ngang trong năm 2025, phản ánh sự dè dặt của giới đầu tư trước khả năng hãng có thể lật đổ sự thống trị của Nvidia, công ty hiện kiểm soát hơn 90 phần trăm thị phần GPU trung tâm dữ liệu. Dù vậy, các nhà phân tích từ JP Morgan dự đoán mảng AI của AMD sẽ tăng trưởng 60 phần trăm trong năm nay sau khi đạt doanh thu 5 tỷ đô la trong năm tài chính 2024.

Theo dự báo của AMD, quy mô thị trường chip AI toàn cầu có thể vượt 500 tỷ đô la vào năm 2028. Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ và các quốc gia tăng tốc đầu tư cho hạ tầng AI, với hơn 300 tỷ đô la được rót vào các trung tâm dữ liệu chỉ riêng trong năm nay, cuộc đua về hiệu năng, giá cả và khả năng tích hợp hệ thống sẽ ngày càng gay gắt.

Bà Lisa Su cho biết AMD đã mua hoặc đầu tư vào 25 công ty AI trong năm qua, trong đó có ZT Systems, nhà sản xuất máy chủ cung cấp công nghệ nền tảng cho Helios. “Các hệ thống AI đang ngày càng phức tạp và đòi hỏi giải pháp tổng thể. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và phần mềm mở sẽ giúp AMD tạo ra sự khác biệt,” bà nói.