Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Thị trường châu Âu mở cửa cao hơn vào sáng nay 27/8, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho báo cáo thu nhập quý từ nhà sản xuất chip Nvidia.

Nvidia – “ông vua” AI ảnh hưởng toàn cầu

Cổ phiếu Nvidia, niêm yết trên Nasdaq, từ lâu đã trở thành thước đo quan trọng cho ngành công nghệ toàn cầu. Sự bùng nổ AI trong hai năm qua giúp giá trị Nvidia tăng mạnh, đưa công ty này trở thành cổ phiếu có trọng số lớn nhất trong chỉ số S&P 500, đồng thời đóng vai trò chi phối diễn biến của thị trường Mỹ.

Các khách hàng lớn của Nvidia bao gồm những “ông lớn” công nghệ như Microsoft, Google, Meta và Amazon. Giới đầu tư kỳ vọng báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia dự kiến công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Tư 27/8, sẽ tiếp tục cho thấy sức mạnh trong lĩnh vực AI, từ đó tác động mạnh đến thị trường toàn cầu.

Chứng khoán Châu Âu khởi sắc sau phiên giảm sâu

Tại châu Âu, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,4%, hồi phục sau khi giảm tới 1,6% trong phiên trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt rủi ro bất ổn chính trị khi các đảng đối lập tuyên bố sẽ không ủng hộ Thủ tướng Francois Bayrou trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng tới, đe dọa tiến trình thông qua ngân sách năm 2026.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu cũng tăng nhẹ, dù đã giảm trong hai phiên gần đây. Tính chung cả tháng, chỉ số này vẫn tăng gần 1,5%, ghi nhận tháng tốt nhất kể từ đợt tăng mạnh hồi tháng 5. Đà tăng lan rộng ở nhiều nhóm ngành, trong đó cổ phiếu hàng gia dụng, ô tô, truyền thông và khai khoáng đều tăng khoảng 0,6%. Ngược lại, nhóm ngân hàng giảm 0,2% và nhóm hóa chất giảm 0,4%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai chứng khoán tăng nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư tạm gác lại sự kiện gây tranh cãi đầu tuần: Tổng thống Donald Trump sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook khỏi Hội đồng quản trị Fed, một động thái chưa từng có tiền lệ, gây nhiều tranh luận trên thị trường tài chính.

Trong khi đó, thị trường châu Á – Thái Bình Dương giao dịch trái chiều. Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy lợi nhuận công nghiệp tháng 7 giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự cải thiện so với chuỗi tháng sụt giảm trước đó. Riêng Ấn Độ nghỉ lễ, song các nhà đầu tư vẫn chú ý đến việc mức thuế quan cao nhất của Mỹ lên tới 50% và sẽ chính thức có hiệu lực?