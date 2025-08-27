Kỳ vọng Jerome Powell cắt giảm lãi suất: Thị trường sôi động sau một gợi ý

Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất có thể sớm diễn ra. Ảnh: Getty.

Trong suốt hơn hai năm, Fed do Chủ tịch Jerome Powell dẫn dắt theo đuổi “con đường vàng” – vừa kiềm chế lạm phát, vừa tránh đẩy kinh tế vào suy thoái. Nhiều chuyên gia tin rằng Fed đã thành công với “cú hạ cánh mềm”, khi tăng trưởng và thị trường lao động vẫn ổn định.

Tuy nhiên, những rủi ro mới đang xuất hiện. Tác động từ thuế quan, xung đột địa chính trị và các biến động thương mại toàn cầu khiến nền kinh tế Mỹ bắt đầu hạ nhiệt. Đặc biệt, thị trường lao động đang giảm tốc nhanh hơn dự kiến.

Tại Hội nghị Jackson Hole cuối tuần qua, Powell thừa nhận “rủi ro giữa lạm phát và thất nghiệp đang chuyển dịch”, ám chỉ Fed có thể sớm chuyển trọng tâm từ chống lạm phát sang hỗ trợ việc làm. Ông nhấn mạnh: “Sự thay đổi về rủi ro có thể đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh lập trường chính sách.”

Một tín hiệu, thị trường bùng nổ

Chỉ một câu nói của Powell đủ khiến phố Wall bùng nổ. Phiên cuối tuần, chứng khoán Mỹ tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc lao dốc, phản ánh kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất trong thời gian tới.

Điều này cho thấy Fed, và đặc biệt là Jerome Powell, vẫn là “trung tâm thần kinh” của nền kinh tế Mỹ. Như các chuyên gia nhận định: “Mọi con đường đều dẫn đến Jerome.”

Tín hiệu tiếp theo: Nvidia và PCE khi giới đầu tư đang chờ hai dữ kiện quan trọng:

Báo cáo lợi nhuận Nvidia – công bố vào thứ Tư, có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường công nghệ và chỉ số Nasdaq.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – công bố vào thứ Sáu, là thước đo lạm phát yêu thích của Fed.

Nếu dữ liệu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngay trong quý tới sẽ càng rõ rệt.

Điểm nhấn khác trong tuần

Ô tô Trung Quốc bứt phá: Cổ phiếu Dongfeng tăng tới 69% nhờ kế hoạch tư nhân hóa; Nio tăng hơn 14% sau khi ra mắt SUV giá rẻ.

Thị trường châu Á tăng tốc: Chỉ số Hang Seng giao dịch gần đỉnh 4 năm.

Địa chính trị và thương mại: Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên đồ nội thất để “đưa ngành này trở lại Mỹ”; Canada gỡ một số biện pháp trả đũa thương mại với Washington, ngoại trừ thuế với ô tô và thép.

Một lần nữa, chỉ một câu nói từ Powell đủ làm thay đổi quỹ đạo thị trường. Khi rủi ro suy thoái và áp lực thất nghiệp gia tăng, Fed có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển từ “diều hâu” sang “bồ câu”. Với nhà đầu tư, mọi con mắt vẫn hướng về Jerome Powell.