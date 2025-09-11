Công nghệ số
Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI

Thế Kiên

Thế Kiên

14:19 | 11/09/2025
Trong khi Hoa Kỳ theo đuổi cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) bằng những khoản đầu tư khổng lồ, Trung Quốc lại chọn cách tiếp cận ngược lại: tinh gọn, tập trung vào ứng dụng thực tiễn và khai thác tối đa nguồn lực sẵn có.
Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI
Trung Quốc áp dụng chiến lược tinh gọn với AI. Ảnh: Getty.

Tại Mỹ, OpenAI cảnh báo sẽ cần tới 115 tỷ USD vào năm 2029, còn Washington công bố hàng loạt gói đầu tư khủng với sự tham gia của Apple và Meta. Trái lại, Bắc Kinh đầu năm nay chỉ lặng lẽ khởi động quỹ AI quốc gia trị giá 60,06 tỷ nhân dân tệ (8,42 tỷ USD), đồng thời triển khai sáng kiến “AI+” nhằm tích hợp công nghệ vào các lĩnh vực thiết yếu như công nghiệp, năng lượng, y tế và tiêu dùng.

Shan Zhiguang, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nhà nước Trung Quốc, cho biết nước này đang “củng cố năng lượng để làm điều gì đó lớn lao”. Dù bị hạn chế trong việc tiếp cận chip tiên tiến của Nvidia, Bắc Kinh vẫn cho rằng “chip có thể dùng được là đủ” và tập trung vào khai thác hiệu quả thay vì chạy theo phần cứng tối tân.

Trong tuần này, Trung Quốc công bố kế hoạch áp dụng AI vào lưới điện và ngành than, nối tiếp chiến lược tháng 8 về phát triển AI trên sáu lĩnh vực trọng điểm. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là “phiên bản Trung Quốc” của kế hoạch AI do Nhà Trắng công bố.

Theo Clifford Kurz, Giám đốc S&P Global Ratings, “cách tiếp cận của Trung Quốc mang tính tháo vát và thích ứng”. DeepSeek - một công ty AI bản địa, đã chứng minh điều này khi tung ra các mô hình cạnh tranh toàn cầu dù không được tiếp cận chip tiên tiến.

Quỹ AI quốc gia được hậu thuẫn bởi Bộ Tài chính, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và nhiều tập đoàn lớn như China Tobacco. Các startup cũng nhận dòng vốn mạnh từ nhà nước, điển hình là X Square Robot với khoản gọi vốn 100 triệu USD do Alibaba Cloud dẫn đầu.

Tuy nhiên, lịch sử đầu tư công nghệ của Trung Quốc cho thấy nhiều bài học. Trong khi chính sách hỗ trợ xe điện đạt thành công, thì các kế hoạch bán dẫn trước đây lại vấp phải hạn chế về hiệu quả và tham vọng tự chủ công nghệ.

Các nhà phân tích hiện cảnh báo nguy cơ “xây dựng quá mức” trong hạ tầng AI, từ trung tâm dữ liệu đến chuỗi cung ứng chip. Zerlina Zeng, Trưởng phòng Chiến lược Châu Á của CreditSights, nhấn mạnh: “Sự tiến bộ của AI đến từ thuật toán thông minh, không phải sức mạnh tính toán vô hạn”.

Trung Quốc từng công bố tầm nhìn năm 2017 với mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới AI toàn cầu vào năm 2030. Với quỹ AI 8 tỷ USD và chiến lược “AI+”, Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Dù kết quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn, nhiều ý kiến tin rằng đây có thể là “cú hích thứ ba” đầy may mắn của Trung Quốc trong tham vọng công nghệ.

