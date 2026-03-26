Kinh tế số
Thị trường

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Đình Tưởng

23:42 | 26/03/2026
Thị trường chứng khoán ngày 26/03/2026 ghi nhận nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau chuỗi tăng trước đó, với áp lực chốt lời lan rộng và dòng tiền có dấu hiệu phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Các cổ phiếu công nghệ, tài chính chịu sức ép bán ra, trong khi một số nhóm mang tính phòng thủ hoặc có câu chuyện riêng vẫn hút dòng tiền.
Thị trường chứng khoán ngày 26/03/2026 ghi nhận nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau chuỗi tăng trước đó, với áp lực chốt lời lan rộng và dòng tiền có dấu hiệu phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Các cổ phiếu công nghệ, tài chính chịu sức ép bán ra, trong khi một số nhóm mang tính phòng thủ hoặc có câu chuyện riêng vẫn hút dòng tiền.

Phiên giao dịch ngày 26/03/2026 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô và dòng vốn quốc tế đang biến động khó lường. Đây không đơn thuần là một phiên điều chỉnh kỹ thuật, mà còn là phép thử đối với sức mạnh của dòng tiền sau giai đoạn phục hồi tương đối mạnh trước đó.

Áp lực điều chỉnh lan rộng, thanh khoản suy giảm

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.644,63 điểm, giảm 13,56 điểm, tương ứng mức giảm 0,82%. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm giá, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò kéo chỉ số đi xuống.

Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 22.936 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với phiên liền trước, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng “đứng ngoài quan sát” thay vì tham gia bắt đáy mạnh mẽ. Điều này phản ánh trạng thái phòng thủ của nhà đầu tư khi thị trường tiếp cận các vùng nhạy cảm.

Đáng chú ý, chỉ số VN30 giảm sâu hơn mức chung, cho thấy áp lực bán tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là các mã có tỷ trọng lớn trong danh mục của khối ngoại.

Bối cảnh vĩ mô tạo áp lực lên dòng tiền

Diễn biến thị trường trong phiên chịu tác động không nhỏ từ các yếu tố vĩ mô. Dù nền kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực với GDP ở mức trên 8%, nhưng áp lực lãi suất gia tăng đang khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển.

Mặt bằng lãi suất huy động tăng lên quanh ngưỡng 8,5–8,9%/năm khiến kênh gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn, từ đó tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh này, dòng tiền ngắn hạn có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro để tìm kiếm sự an toàn.

Ngoài ra, các yếu tố địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động giá nguyên liệu, tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý thị trường.

Nhóm công nghệ điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng

Nhóm công nghệ và viễn thông là một trong những điểm nhấn đáng chú ý khi ghi nhận sự điều chỉnh mạnh. Cổ phiếu đầu ngành giảm sâu do áp lực chốt lời và sự suy yếu của dòng vốn ngoại.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc định giá nhóm công nghệ đã tăng lên mức cao trong thời gian qua, trong khi kỳ vọng tăng trưởng, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo, chưa có nhiều yếu tố hiện thực hóa trong ngắn hạn.

Ngược lại, một số cổ phiếu thuộc hệ sinh thái viễn thông lại thu hút dòng tiền nhờ mô hình kinh doanh ổn định, ít phụ thuộc vào chu kỳ tiêu dùng. Điều này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng tìm đến các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc và ít biến động.

Nhóm tài chính áp lực từ chi phí vốn

Ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng, chịu áp lực rõ rệt trong phiên. Nguyên nhân đến từ lo ngại về việc biên lãi thuần bị thu hẹp khi chi phí huy động vốn tăng nhanh hơn tốc độ tăng lãi suất cho vay.

Bên cạnh đó, hoạt động bán ròng của khối ngoại tại các cổ phiếu ngân hàng lớn cũng góp phần gia tăng áp lực điều chỉnh. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại đang có xu hướng cơ cấu lại danh mục, ưu tiên các thị trường có lợi suất cao hơn.

Trong khi đó, nhóm chứng khoán cũng không tránh khỏi diễn biến tiêu cực khi thanh khoản thị trường suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng doanh thu môi giới và cho vay margin.

Nhóm logistics điểm sáng trung hạn nhưng đối mặt rủi ro ngắn hạn

Cổ phiếu logistics và cảng biển tiếp tục được đánh giá tích cực về triển vọng trung và dài hạn, nhờ hưởng lợi từ xu hướng phục hồi thương mại toàn cầu và mở rộng công suất.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nhóm này vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài như chính sách thương mại quốc tế và biến động giá cước vận tải. Một số lo ngại về chính sách bảo hộ thương mại có thể tác động đến sản lượng hàng hóa xuất khẩu, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp logistics.

Dù vậy, với nền tảng cơ bản tốt và định giá đang ở mức hợp lý, nhóm này vẫn thu hút sự quan tâm của dòng tiền dài hạn.

VN-Index dừng tại 1.644,63 điểm, giảm 13,56 điểm, tương ứng mức giảm 0,82%.

Nhóm tiêu dùng phân hóa rõ nét

Diễn biến trong nhóm tiêu dùng cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ. Các doanh nghiệp bán lẻ thiết yếu hoặc có chiến lược chuyển đổi hiệu quả vẫn ghi nhận dòng tiền tích cực.

Ngược lại, nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu, đặc biệt là các mặt hàng xa xỉ, chịu áp lực lớn do sức mua suy yếu trong bối cảnh lãi suất cao và thu nhập khả dụng bị ảnh hưởng.

Hành động của khối ngoại cũng phản ánh xu hướng này khi tập trung mua vào các doanh nghiệp có khả năng duy trì tăng trưởng bền vững, đồng thời bán ra các cổ phiếu có tính chu kỳ cao.

Dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng

Một trong những yếu tố đáng chú ý trong phiên là việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, kéo dài chuỗi nhiều phiên liên tiếp. Giá trị bán ròng trong phiên lên tới hàng trăm tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu bluechip và các quỹ ETF.

Xu hướng này được cho là liên quan đến việc dòng vốn toàn cầu đang dịch chuyển về các thị trường phát triển, nơi lợi suất trái phiếu hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng khi khối ngoại chọn lọc mua vào một số cổ phiếu có nền tảng tốt và định giá hợp lý.

Góc nhìn kỹ thuật rủi ro dò đáy ngắn hạn

Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index hình thành mẫu nến giảm mạnh và đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

Chỉ số đã đánh mất mốc 1.650 điểm và đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.630 điểm. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng, khả năng thị trường lùi về vùng 1.580–1.600 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các chỉ báo động lượng như RSI và MACD đều cho tín hiệu tiêu cực, chưa xuất hiện dấu hiệu tạo đáy rõ ràng.

Chiến lược đầu tư thận trọng và chọn lọc

Trong bối cảnh hiện tại, chiến lược đầu tư cần đặt yếu tố quản trị rủi ro lên hàng đầu.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc duy trì tỷ trọng tiền mặt cao là cần thiết, hạn chế sử dụng đòn bẩy và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, thị trường điều chỉnh lại mở ra cơ hội tích lũy các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đặc biệt trong các nhóm ngành như logistics, công nghệ hạ tầng và tiêu dùng thiết yếu.

VN-Index Logistics dòng tiền dòng tiền thị trường ngân hàng chứng khoán

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam: Hợp tác đầu tư vì một tương lai bền vững

Thị trường
Ngày 24/3, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”.
Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xăng E10, mở dư địa chủ động nguồn cung năng lượng

Năng lượng
Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào xăng khoáng mà còn góp phần đa dạng nguồn cung năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Lãi suất tăng đầu năm 2026: Nhịp điều chỉnh của dòng tiền và cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế

Thị trường
Lãi suất ngân hàng tăng mạnh đầu năm 2026 đang tái định hình dòng tiền, tạo áp lực ngắn hạn nhưng cũng mở ra cơ hội tái cấu trúc tài chính và hướng tới tăng trưởng bền vững hơn.
Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

