Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

08:35 | 18/03/2026
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa ký Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16/3/2026 phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) giai đoạn 2026 - 2030, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.
Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 500.000 DNNVV được hỗ trợ thông qua các hoạt động đánh giá mức độ sẵn sàng, tư vấn, đào tạo và triển khai giải pháp số. Trong đó, tối thiểu 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, hình thành khoảng 200 doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến, nông nghiệp, logistics, tài chính, y tế, giáo dục và du lịch.

Một nội dung đáng chú ý là việc xây dựng mạng lưới tư vấn chuyển đổi số với ít nhất 500 tổ chức, cá nhân đủ năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn, đóng vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đề án tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số, bao gồm rà soát, sửa đổi các quy định liên quan, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý cho công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp thực tiễn.

Thứ hai, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, với trọng tâm là mở rộng hạ tầng viễn thông băng rộng, 5G và các công nghệ thế hệ mới tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu có kiểm soát; tăng cường khả năng tiếp cận các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và hạ tầng tính toán hiện đại.

Thứ ba, hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp chuyển đổi số, từ xây dựng lộ trình phù hợp, tiếp cận giải pháp công nghệ, đến đào tạo nâng cao năng lực số, hỗ trợ pháp lý và thúc đẩy văn hóa chuyển đổi số. Đồng thời, khuyến khích phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Nguồn lực triển khai Đề án được huy động từ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính ngoài ngân sách, nguồn xã hội hóa và hợp tác quốc tế.

Việc ban hành Đề án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi số của khu vực DNNVV, lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

