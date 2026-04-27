Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân mỗi năm tiếp nhận hơn 111.000 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú trên 15.500 ca, cho thấy áp lực lớn với hệ thống y tế tuyến cơ sở. Trước nhu cầu tăng nhanh, đơn vị đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, nâng trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ để cải thiện chất lượng điều trị.

Người dân chờ đăng ký khám bệnh tại khu tiếp đón của Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân.

Mở rộng quy mô, tăng năng lực điều trị

Bệnh viện thành lập năm 2006, xếp hạng II từ năm 2016, hiện vận hành hơn 400 giường bệnh thực kê, cao hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu. Đơn vị có 260 cán bộ, trong đó có nhiều bác sĩ chuyên khoa và đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hơn 2.300 ca phẫu thuật thuộc nhiều chuyên khoa như ngoại, sản, mắt, răng hàm mặt và tai mũi họng. Hệ thống cũng xử lý gần 25.000 lượt thủ thuật, từ cấp cứu, nội khoa đến lọc máu và y học cổ truyền.

Cùng với mở rộng quy mô, bệnh viện đầu tư xây dựng khu nhà nhi, khu phòng mổ và sản, hoàn thiện khu truyền nhiễm. Cơ sở vật chất và trang thiết bị được bổ sung theo hướng đồng bộ, phục vụ điều trị chuyên sâu.

Ứng dụng công nghệ, kết nối tuyến trên

Bệnh viện triển khai hội chẩn từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương, giúp bác sĩ tiếp cận phác đồ điều trị cập nhật. Hệ thống telemedicine hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật, góp phần nâng cao độ chính xác trong điều trị.

Đơn vị cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ cho người dân. Công tác phòng chống dịch, truyền thông sức khỏe và hoạt động xã hội được duy trì thường xuyên.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc bệnh viện, cho biết đơn vị xác định người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động. Bệnh viện triển khai đồng bộ giải pháp từ nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ thuật mới, đổi mới phong cách phục vụ đến đẩy mạnh chuyển đổi số.

Nhiều kỹ thuật cao được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại tuyến cơ sở.

Theo ông Thường, mục tiêu là giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và an toàn ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí và thời gian đi lại. Bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo, chuyển giao kỹ thuật với tuyến trên, đồng thời khuyến khích các khoa, phòng chủ động đăng ký kỹ thuật mới phù hợp nhu cầu thực tế.

Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện chú trọng xây dựng đội ngũ y, bác sĩ có y đức, thái độ phục vụ tận tâm và thân thiện. Đơn vị coi sự hài lòng và niềm tin của người bệnh là thước đo hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, hướng đi kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng nhân lực và ứng dụng công nghệ giúp bệnh viện tuyến cơ sở từng bước giữ người bệnh tại địa phương.