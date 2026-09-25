JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4

Sở hữu thiết kế in-ear dạng stem kết hợp eartips tạo độ kín khi đeo, trong khi các tính năng như kháng nước và bụi vẫn đạt chuẩn IP55 giúp sản phẩm thích ứng với nhiều tình huống sử dụng hằng ngày.

Đây cũng là tai nghe TWS đầu tiên của hãng sử dụng JBL Smart OS 3.0 trên Smart Charging Case™, với giao diện được nâng cấp và nhiều tùy chọn điều khiển, cá nhân hóa hơn.

Đáng chú ý, JBL Live Beam 4 được trang bị driver dynamic 10mm, mang đến chất âm JBL Signature Sound với âm trầm sâu, chi tiết rõ ràng và độ cân bằng tự nhiên. Sản phẩm đạt chứng nhận Hi-Res Audio Wireless, hướng đến khả năng tái tạo nhiều chi tiết hơn trong âm nhạc, podcast và nội dung giải trí.

JBL Live Beam 4 được trang bị driver dynamic 10mm, mang đến chất âm JBL Signature Sound

Bên cạnh đó, JBL Spatial Sound mở rộng không gian âm thanh, biến nội dung stereo thông thường thành trải nghiệm nghe ba chiều tự nhiên và sống động hơn. Live Beam 4 cũng hỗ trợ Personi-Fi 3.0, cho phép người dùng xây dựng hồ sơ nghe cá nhân và tinh chỉnh chất âm dựa trên đặc điểm thính giác cũng như sở thích riêng.

Ngoài ra, JBL cũng nâng cấp đáng kể về driver và chất lượng âm thanh so với thế hệ tiền nhiệm, giúp JBL Live Beam 4 có âm trầm sâu hơn và âm thanh rõ nét hơn.

ột trong những điểm nổi bật của JBL Live Beam 4 đó chính là Smart Charging Case™, tính năng đã được thiết kế lại, tích hợp màn hình lớn hơn cùng giao diện mới chạy trên JBL Smart OS 3.0. Ở trên màn hình này, người dùng có thể trực tiếp điều chỉnh âm lượng, chuyển bài hát, quản lý chế độ chống ồn hoặc Ambient Sound và tinh chỉnh EQ mà không cần lấy điện thoại ra khỏi túi.

Giao diện mới cũng mang đến khả năng vuốt theo nhiều hướng, cho phép kiểm tra thông báo, truy cập nhanh các tính năng thường dùng và cá nhân hóa màn hình bằng các chủ đề nền hoặc hình ảnh yêu thích.

Giao diện mới cũng mang đến khả năng vuốt theo nhiều hướng

“Khi tai nghe ngày càng được bổ sung nhiều tính năng tiên tiến, việc duy trì trải nghiệm sử dụng trực quan vẫn là một yếu tố quan trọng. JBL Live 4 vì vậy được định vị như một cột mốc tiếp theo trong quá trình phát triển trải nghiệm âm thanh thông minh của thương hiệu.” Đại diện HARMAN khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bà Grace Koh, General Manager and Vice President, Consumer Audio, HARMAN Asia Pacific, chia sẻ.

Ngoài ra, JBL Live Beam 4 cũng được trang bị True Adaptive Noise Cancelling 2.0 với hệ thống 4 microphone, sử dụng thuật toán nâng cấp để liên tục theo dõi môi trường xung quanh và điều chỉnh khả năng chống ồn theo thời gian thực. Khi cần nhận biết môi trường, người dùng có thể chuyển sang Ambient Sound và tùy chỉnh mức âm thanh bên ngoài thông qua ứng dụng JBL Headphones.

Live Beam 4 cũng được tích hợp Smart Talk, tự động nhận biết khi người dùng bắt đầu nói và tạm giảm âm thanh đang phát

Live Beam 4 cũng được tích hợp Smart Talk, tự động nhận biết khi người dùng bắt đầu nói và tạm giảm âm thanh đang phát, giúp thực hiện những cuộc trò chuyện ngắn mà không cần thao tác dừng nhạc thủ công.

Trong tài liệu của sản phẩm, JBL xác nhận riêng Live Beam 4 sử dụng hệ thống True Adaptive Noise Cancelling 2.0 với 4 microphone và hỗ trợ Smart Talk.

Không chỉ tập trung vào trải nghiệm nghe, JBL cũng trang bị cho JBL Live Beam 4 công nghệ 6-Mic Perfect Calls 2.0 đáp ứng cuộc gọi chất lượng hơn. Đó là nhờ hệ thống 6 microphone sử dụng công nghệ beamforming kết hợp thuật toán giảm tiếng ồn được huấn luyện bằng AI, giúp tách giọng nói khỏi tiếng ồn xung quanh để giọng thoại duy trì độ rõ ràng và tự nhiên trong nhiều môi trường.

Thuật toán mới này đa x được JBL tinh chỉnh để giảm các dạng tạp âm thường gặp như tiếng quạt, giao thông hay tiếng động bất ngờ trong môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, tính năng Call Equalizer và Sound Level Optimizer cũng cho phép tối ưu thêm trải nghiệm đàm thoại theo từng tình huống sử dụng.

Để mang đến trải nghiệm tốt hơn, JBL cũng trang bị cho JBL Live Beam 4 hệ thống Bluetooth 6.0 và hỗ trợ LE Audio, hướng đến khả năng truyền âm thanh với mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn và mở rộng các hình thức kết nối mới. Người dùng cũng có thể truy cập các luồng phát Auracast™ thông qua ứng dụng JBL Headphones.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tùy chỉnh Adaptive Noise Cancelling theo đặc điểm tai, điều chỉnh Ambient Sound, cá nhân hóa thao tác cảm ứng, tối ưu đầu ra cho nội dung âm thanh hoặc video, kiểm tra độ vừa vặn của tai nghe và sử dụng tính năng tìm tai nghe.

JBL Live Beam 4 đồng thời hỗ trợ Google Finder để định vị tai nghe và Audio Switch, giúp chuyển đổi kết nối thuận tiện giữa điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop.

JBL Live Beam 4 cho tổng thời lượng phát nhạc lên đến 48 giờ khi tắt ANC, với tối đa 12 giờ từ tai nghe và thêm 36 giờ từ hộp sạc. Khi bật Bluetooth và ANC, tổng thời lượng sử dụng có thể đạt 40 giờ. Công nghệ sạc nhanh cho phép người dùng sạc 10 phút là có thêm 4 giờ nghe liên tục. Các mức 40 giờ khi bật ANC và 48 giờ khi tắt ANC cũng được xác nhận trong bảng thông số Live Beam 4 được ra mắt tại thị trường khu vực APAC.

Live Beam 4 được bán ra với các màu Đen, Xanh dương, Bạc, Vàng cát (Champagne), Xanh lá, Tím và Cam cùng giá bán 4.990.000 đồng.

Live Beam 4 được bán ra với các màu Đen, Xanh dương, Bạc, Vàng cát (Champagne), Xanh lá, Tím và Cam cùng giá bán 4.990.000 đồng.

Sản phẩm được phân phối bởi thông qua hệ thống đại lý và cửa hàng uỷ quyền chính thức của Cty TNHH Phúc Giang (PGI Co.,Ltd.) trên toàn quốc.