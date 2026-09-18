TV và loa Samsung 2026 chinh phục chuyên gia quốc tế

Sự đón nhận tích cực này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của Samsung trong lĩnh vực giải trí tại gia, bao gồm 20 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV toàn cầu và 12 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường loa thanh toàn cầu.

Dưới đây là những đánh giá nổi bật từ các chuyên trang.

Micro RGB là dòng TV chuẩn mực mới về chất lượng hình ảnh

Nhiều chuyên trang cùng đánh giá Micro RGB là dòng TV chuẩn mực mới về chất lượng hình ảnh. Cụ thể Techaeris đã vinh danh mẫu TV này với giải Editor’s Choice 2026 (Lựa chọn của ban biên tập 2026), đánh giá cao công nghệ kiểm soát ánh sáng RGB chính xác và nhận định sản phẩm đạt “100% dải màu BT.2020 mang lại mức độ sống động và độ chính xác màu mà ngay cả những mẫu OLED tốt nhất cũng khó đạt được”.

Cụ thể TV Micro RGB (R95H) của Samsung đã gây ấn tượng với các chuyên gia nhờ khả năng tái tạo màu sắc sống động, trải nghiệm hình ảnh đắm chìm trên màn hình lớn và chất lượng hình ảnh vượt trội.

Trong khi đó, Expert Reviews lại lựa chọn TV Micro RGB là sản phẩm Best Buy (Lựa chọn tốt nhất), họ gọi đây là “màn ra mắt thành công của dòng TV Micro RGB dành cho thị trường đại chúng”, đồng thời nhấn mạnh dải màu mở rộng, công nghệ làm mờ cục bộ chính xác và các tính năng gaming. Sound Advice cũng lựa chọn sản phẩm là 2026 Recommended (Sản phẩm được khuyên dùng 2026), mô tả đây là một trong những mẫu màn hình LCD tốt nhất trong năm.

TV Samsung 2026 chinh phục chuyên gia quốc tế

Đối với dòng Neo QLED 4K, Techaeris đã đánh giá rằng, thông qua 2 model QN80H và QN70H, dòng Neo QLED 4K 2026 của Samsung là sự kết hợp công nghệ Quantum Mini LED và chấm lượng tử (Quantum Dot) để mang đến chất lượng hình ảnh sáng rõ và cân bằng trong nhiều nội dung, từ phim ảnh, thể thao đến game.

Cụ thể, Techaeris đã vinh danh QN80H là Top Pick 2026 (Lựa chọn hàng đầu 2026), nhận định đây “có thể là lựa chọn toàn diện tốt nhất dành cho phần lớn người dùng”.

Ở dòng TV OLED, hai đại diện tiêu biểu là S95H và S90H cũng đã được nhiều chuyên trang công nghệ đánh giá cao nhờ hình ảnh chuẩn điện ảnh, trải nghiệm gaming nổi bật. Cụ thể S90H là model TV cao cấp được trang bị OLED HDR Pro giúp tăng cường độ sáng và chi tiết, trong khi cả hai model đều tích hợp công nghệ Glare Free nhằm duy trì hiệu suất hiển thị ổn định trong nhiều điều kiện môi trường xem khác nhau.

Các chuyên gia đánh giá cao khả năng duy trì chi tiết của S95H ở cả những cảnh sáng và tối. AVForums trao cho sản phẩm giải Highly Recommended (Đặc biệt khuyên dùng), trong khi Sound Advice vinh danh S95H là sản phẩm 2026 Exceptional (Xuất sắc 2026).

Techaeris cũng đã trao cho S95H giải Editor’s Choice 2026 (Lựa chọn của ban biên tập), nhờ sự đánh giá cao về thiết kế mỏng, độ sáng được cải thiện và khả năng tái tạo màu sắc. Chuyên trang này cũng lựa chọn S90H là Top Pick 2026 (Lựa chọn hàng đầu 2026), mô tả đây là “một mẫu TV OLED xuất sắc cho cả gaming và rạp chiếu phim tại gia”.

Cùng quan điểm bình chọn cho S90H, nhưng T3 đã trao cho mẫu TV cao cấp này giải thưởng Platinum (Bạch Kim) và lựa chọn S95H là Best Gaming TV (TV chơi game xuất sắc nhất) tại T3 Awards 2026. Chuyên trang nhận định rằng “khả năng hiển thị khi chơi game có thể là tốt nhất mà tôi từng thấy trên bất kỳ mẫu TV nào cho đến nay”.

Cả hai model đều được trang bị Ultimate Gaming Pack, bao gồm Motion Xcelerator hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, NVIDIA G-SYNC Compatible và AMD FreeSync Premium Pro, giúp giảm thiểu hiện tượng giật hình và xé hình. Expert Reviews cũng lựa chọn S95H là Best Buy (Lựa chọn tốt nhất), gọi đây là “một TV chơi game ấn tượng”.

Hệ thống loa thanh Q-Series Soundbars cũng được các chuyên trang công nghệ đánh giá cao

Về hệ thống loa thanh Q-Series Soundbars. Nhờ khả năng mang đến trải nghiệm giải trí tại gia đắm chìm hơn với lời thoại rõ ràng, nhạc nền giàu chi tiết và hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ trong phim ảnh, chương trình truyền hình và game nên mẫu loa cao cấp HW-Q990H đã được Techaeris vinh danh tại giải Editor’s Choice 2026 (Lựa chọn của ban biên tập 2026).

Ssở hữu không gian âm thanh Dolby Atmos rộng mở, trong khi hệ thống hai loa subwoofer chủ động nhỏ gọn mang đến âm trầm sâu hơn cho các phân cảnh hành động và nội dung âm nhạc, HW-Q990H đã được Sound Advice lựa chọn là sản phẩm Xuất sắc nhất 2026 (Exceptional) và đánh giá cao “nguồn công suất đáng kinh ngạc mà hệ thống loa có thể tạo ra một cách dễ dàng trên cả bốn thành phần đi kèm”.

HW-QS90H là hệ thống loa thanh all-in-one với hệ thống âm thanh 7.1.2 kênh mang đến âm thanh đa chiều, đắm chìm mà không cần loa subwoofer riêng. Bốn loa woofer tích hợp tạo ra âm thanh mạnh mẽ từ một thiết bị duy nhất, trong khi cảm biến con quay hồi chuyển tích hợp tự động tối ưu hóa âm thanh dựa trên vị trí đặt loa thanh. Techaeris cũng đã lựa chọn sản phẩm là Top Pick 2026 (Lựa chọn hàng đầu 2026), trong khi AVS Forum trao giải Top Choice 2026 (Lựa chọn sáng giá 2026), mô tả đây là mẫu loa thanh “có thể tích hợp tất cả trong một thiết bị”.

Dòng loa nghệ thuật Music Studio 7 của Samsung cũng góp mặt trong bảng vàng lần này khi được Techaeris vinh danh với giải thưởng Editor’s Choice 2026 (Lựa chọn của ban biên tập 2026) nhờ hiệu suất và tính linh hoạt, đồng thời nhận định đây là “một mẫu loa thực sự xuất sắc và ấn tượng cho cả âm nhạc lẫn phim ảnh”.

AVS Forum cũng trao cho Music Studio 7 giải Top Choice 2026 (Lựa chọn hàng đầu 2026), đánh giá cao âm thanh cân bằng, khả năng tái tạo âm trầm mạnh mẽ và thiết kế tối giản, dễ dàng hòa hợp với các không gian sống hiện đại.