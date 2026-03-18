Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và lực lượng của Học viện đã đạt được trong thời gian qua. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Nguồn ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, với những đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những yếu tố này tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Tổng Bí Thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh đó, Học viện Kỹ thuật quân sự cần quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, đồng thời cập nhật tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Học viện chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình theo hướng hiện đại, thiết thực, gắn với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng và giảng viên là động lực. Đồng thời, cần mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, tăng cường nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ủy viên Bộ Chính trị và Quân ủy trung ương. Nguồn ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Học viện tập trung đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ quốc phòng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành. Mục tiêu là đưa Học viện trở thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo có uy tín.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Bên cạnh đó, Học viện cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh, khơi dậy tinh thần cống hiến và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thế hệ trẻ, đồng thời có chính sách thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và bố trí nguồn lực cho Học viện, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên ở nước ngoài về các lĩnh vực then chốt như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, cán bộ Học viện Kỹ thuật quân sự chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia, từng bước làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật quân sự, qua đó góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.