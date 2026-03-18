Chuyển đổi số
Giáo dục số

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Hoàng Anh

08:45 | 18/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 17/3/2026, Tổng Bí thư Tô Tâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược
Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và lực lượng của Học viện đã đạt được trong thời gian qua. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó bí thư Quân ủy Trung ương - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Nguồn ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nêu rõ bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong khi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, với những đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những yếu tố này tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Tổng Bí Thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong bối cảnh đó, Học viện Kỹ thuật quân sự cần quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, đồng thời cập nhật tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Học viện chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình theo hướng hiện đại, thiết thực, gắn với thực tiễn và sự phát triển của khoa học công nghệ, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng và giảng viên là động lực. Đồng thời, cần mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo nhân tài trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược, tăng cường nghiên cứu, thiết kế, chế tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ủy viên Bộ Chính trị và Quân ủy trung ương. Nguồn ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Học viện tập trung đầu tư nguồn lực cho nghiên cứu khoa học, xây dựng môi trường thuận lợi để phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ quốc phòng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm nghiên cứu xuất sắc, xây dựng đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành. Mục tiêu là đưa Học viện trở thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo có uy tín.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật quân sự

Bên cạnh đó, Học viện cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng bản lĩnh, khơi dậy tinh thần cống hiến và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong thế hệ trẻ, đồng thời có chính sách thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài.

Tổng Bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp và bố trí nguồn lực cho Học viện, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên ở nước ngoài về các lĩnh vực then chốt như công nghệ lượng tử, năng lượng nguyên tử, kỹ thuật địa vật lý, hàng không vũ trụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, cán bộ Học viện Kỹ thuật quân sự chụp ảnh lưu niệm

Ngoài ra Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Học viện Kỹ thuật quân sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm quốc gia, từng bước làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Học viện Kỹ thuật quân sự, qua đó góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Học viện Kỹ thuật quân sự Nghị quyết Đại hội XIV nghiên cứu khoa học công nghệ quốc phòng Quân ủy Trung ương Lãnh đạo Bộ Chính trị

Bài liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hải Phòng phát triển cảng biển số, hình thành Công viên khoa học công nghệ

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược

Có thể bạn quan tâm

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Giáo dục số
Ngày 17/3/2026 tại trụ sở Đại học Bách khoa Hà Nội, Nhà trường đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Fujitsu Limited thúc đẩy nghiên cứu AI và Khoa học Dữ liệu.
Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Giáo dục số
Năm học 2025-2026, Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 với tỷ lệ học sinh được vào các trường THPT công lập, trung tâm GDNN-GDTX và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ khoảng 60%.
Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Giáo dục số
Nữ sinh Chu Thị Phương Anh (Bắc Ninh) vừa nhận được thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Learning Design, Innovation & Technology (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) tại Harvard Graduate School of Education.
Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Giáo dục số
Ngày 14/3/2026, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, lễ khai mạc Cuộc thi Robocon ORC khu vực miền Trung năm học 2025-2026 đã diễn ra với chủ đề “Mùa vàng công nghệ - Kỷ nguyên vươn mình”.
267 sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu

267 sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu

Giáo dục số
Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 do MISUMI Vietnam tổ chức đã tạo sân chơi thực tiễn cho sinh viên kỹ thuật miền Nam khi yêu cầu các đội thiết kế hệ thống Pick & Place tự động đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp về độ chính xác, tốc độ và tối ưu chi phí.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
20°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
23°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
19°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,000 18,300
Kim TT/AVPL 18,050 18,310
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,000 18,300
Nguyên Liệu 99.99 17,070 ▼70K 17,270 ▼70K
Nguyên Liệu 99.9 17,020 ▼70K 17,220 ▼70K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,840 18,240
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,790 18,190
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,720 18,170
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 179,900 182,900
Hà Nội - PNJ 179,900 182,900
Đà Nẵng - PNJ 179,900 182,900
Miền Tây - PNJ 179,900 182,900
Tây Nguyên - PNJ 179,900 182,900
Đông Nam Bộ - PNJ 179,900 182,900
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,000 18,300
Miếng SJC Nghệ An 18,000 18,300
Miếng SJC Thái Bình 18,000 18,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,000 18,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,000 18,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,000 18,300
NL 99.90 17,070 ▼60K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,100 ▼60K
Trang sức 99.9 17,490 18,190
Trang sức 99.99 17,500 18,200
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 180 18,302
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 180 18,303
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,797 1,827
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,797 1,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,777 1,812
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 172,906 179,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 127,164 136,064
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,478 123,378
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,793 110,693
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 969 1,058
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,818 75,718
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 180 183
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18159 18434 19018
CAD 18672 18950 19569
CHF 32819 33204 33853
CNY 0 3470 3830
EUR 29704 29976 31002
GBP 34314 34705 35639
HKD 0 3224 3426
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15102 15690
SGD 20065 20348 20864
THB 730 793 846
USD (1,2) 26034 0 0
USD (5,10,20) 26075 0 0
USD (50,100) 26104 26123 26320
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,080 26,080 26,320
USD(1-2-5) 25,037 - -
USD(10-20) 25,037 - -
EUR 29,791 29,815 31,075
JPY 160.67 160.96 169.78
GBP 34,455 34,548 35,562
AUD 18,344 18,410 19,005
CAD 18,830 18,890 19,483
CHF 33,041 33,144 33,948
SGD 20,154 20,217 20,904
CNY - 3,754 3,857
HKD 3,283 3,293 3,414
KRW 16.3 17 18.39
THB 774.74 784.31 834.98
NZD 15,067 15,207 15,575
SEK - 2,782 2,866
DKK - 3,987 4,105
NOK - 2,695 2,777
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,278.65 - 7,048.56
TWD 743.7 - 896.12
SAR - 6,876.46 7,204.02
KWD - 83,313 88,169
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,050 26,080 26,320
EUR 29,745 29,864 31,037
GBP 34,464 34,602 35,604
HKD 3,283 3,296 3,411
CHF 32,879 33,011 33,938
JPY 161.29 161.94 169.22
AUD 18,333 18,407 18,999
SGD 20,228 20,309 30,891
THB 792 795 830
CAD 18,840 18,916 19,490
NZD 15,155 15,687
KRW 17 18.53
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26320
AUD 18342 18442 19365
CAD 18861 18961 19975
CHF 33088 33118 34705
CNY 0 3784.3 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29885 29915 31640
GBP 34612 34662 36433
HKD 0 3355 0
JPY 161.85 162.35 172.86
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15207 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20222 20352 21074
THB 0 757.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18000000 18000000 18300000
SBJ 16000000 16000000 18300000
Cập nhật: 18/03/2026 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,120 26,170 26,320
USD20 26,120 26,170 26,320
USD1 23,814 26,170 26,320
AUD 18,403 18,503 19,622
EUR 30,023 30,023 31,451
CAD 18,801 18,901 20,217
SGD 20,292 20,442 21,021
JPY 162.28 163.78 168.45
GBP 34,510 34,860 35,740
XAU 17,998,000 0 18,302,000
CNY 0 3,667 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/03/2026 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Mạng lưới công nghệ trọng điểm đặt mục tiêu thu hút 120 nhà khoa học

Mạng lưới công nghệ trọng điểm đặt mục tiêu thu hút 120 nhà khoa học

Bom tấn kinh dị chuyển thể game đầu năm 2026 chính thức chiếu tại Việt Nam

Bom tấn kinh dị chuyển thể game đầu năm 2026 chính thức chiếu tại Việt Nam

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Chuyên gia RMIT chỉ cách người Việt tự bảo vệ trước lừa đảo công nghệ cao

Chuyên gia RMIT chỉ cách người Việt tự bảo vệ trước lừa đảo công nghệ cao

Nền tảng đào tạo AI toàn cầu Assemble chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nền tảng đào tạo AI toàn cầu Assemble chính thức ra mắt tại Việt Nam

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng