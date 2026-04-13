Khởi động cuộc thi Samsung Solve for tomorrow 2026

Lễ khởi động có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Lê Tấn Cận, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) ông Vũ Quốc Huy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo một số địa phương và các viện nghiên cứu liên quan.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam.

Về phía Samsung, có ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại Samsung Việt Nam; cùng với các thầy cô, học sinh một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thổng trên địa bàn Hà Nội.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh THCS, THPT lứa tuổi 12 đến 18.

Năm 2026, đánh dấu lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh THCS và THPT.

Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Lê Tấn Cận phát biểu tại chương trình.

Samsung Solve for tomorrow 2026 tập trung vào các chủ đề: Phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Chương trình được triển khai từ tháng 4 đến tháng 10 trên toàn quốc với 2 bảng thi. Bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các đội thi sẽ phát triển ý tưởng và từng bước hoàn thiện thành sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng trong thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là không dừng lại ở ý tưởng lý thuyết, mà hướng tới xây dựng các mô hình, sản phẩm giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng, qua đó nâng cao năng lực tư duy sáng tạo và kỹ năng thực hành cho học sinh.

Ông Vũ Quốc Huy Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Bên cạnh các giải thưởng, chương trình mang đến nhiều hỗ trợ thiết thực cho các trường học. Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất mỗi bảng sẽ được tài trợ phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD, trong khi các trường đạt giải Nhì sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh.

Ngoài ra, chương trình cũng ghi nhận và trao thưởng cho các địa phương, trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao, góp phần khuyến khích phong trào học tập và đổi mới sáng tạo lan tỏa rộng rãi.

Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường, trường có đội thi đạt giải Nhì ở mỗi bảng sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận và trao thưởng cho các Tỉnh, Thành phố và trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất, qua đó khuyến khích sự lan tỏa rộng rãi tinh thần học tập và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Lễ khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam tin tưởng, thông qua sự hợp tác này, Samsung Solve for Tomorrow dự tính sẽ có bước tiến vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong việc lan rộng văn hóa học tập STEM trên toàn quốc. Bên cạnh đó, chương trình sẽ là nền tảng và động lực vững chắc giúp cho những ý tưởng sáng tạo của các em học sinh có thể phát triển thành các dự án công nghệ đầy ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình.

“Tôi tin rằng sự bứt phá về tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo của các em học sinh ngày hôm nay sẽ chính là bệ phóng cho tương lai cất cánh của Việt Nam. Tôi cũng rất tự hào rằng Samsung Việt Nam có thể là một phần của hành trình đó”, ông Na Ki Hong nhấn mạnh.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chia sẻ: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) luôn coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, NIC cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, nhất là Samsung Việt Nam, để mở rộng các chương trình giáo dục STEM, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và các cơ hội phát triển toàn diện.

“Chúng tôi tin tưởng rằng Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2026 sẽ tiếp tục thu hút đông đảo học sinh tham gia, phát hiện thêm nhiều ý tưởng sáng tạo, hình thành được nhiều mô hình/sản phẩm thiết thực, ý nghĩa, có giá trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng”, ông Vũ Quốc Huy nói.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tài chính Lê Tấn Cận đánh gia cao sự hợp tác chiến lược giữa NIC và Samsung Việt Nam để triển khai cuộc thi, đề nghị NIC tiếp tục coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.

“Việc hai đơn vị hàng đầu về thúc đẩy hoạt động STEM tại Việt Nam là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Samsung chính thức hợp tác triển khai chương trình từ năm 2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng, thể hiện sự đồng hành mạnh mẽ giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong phát triển giáo dục STEM tại Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định.

Với cách tiếp cận gắn kết giữa giáo dục STEM và các vấn đề xã hội, cùng sự đồng hành chặt chẽ giữa Samsung và NIC, Samsung Solve for Tomorrow 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn có trách nhiệm xã hội, sẵn sàng tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.