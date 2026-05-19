Phát động cuộc thi 'Samsung Solve for Tomorrow' 2026 tại khu vực phía Nam

Samsung Solve for Tomorrow là cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT, với mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 tập trung vào các chủ đề: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại Lễ khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Các thí sinh đến từ khu vực miền Nam luôn khiến chúng tôi bất ngờ bởi những ý tưởng sáng tạo độc đáo và khả năng hiện thực hóa sản phẩm xuất sắc. Ngoài ra, trong số 20 trường đạt giải có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất năm 2025 thì có tới 9 trường đến từ khu vực miền Nam. Hy vọng sự kiện ngày hôm nay sẽ là khởi đầu của một hành trình quý giá, nơi cảm hứng sáng tạo được khơi dậy và các em sẽ trưởng thành trở thành những nhân tài nòng cốt dẫn dắt tương lai”.

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính đánh giá: “Thông qua Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, các em học sinh không chỉ được học thêm về STEM, mà quan trọng hơn, các em được khuyến khích quan sát cuộc sống xung quanh, phát hiện vấn đề từ thực tiễn và mạnh dạn đề xuất những ý tưởng có ích cho cộng đồng. Đây chính là cách học rất thiết thực, giúp kiến thức trong nhà trường gắn với cuộc sống, giúp học sinh phát triển toàn diện hơn cả về năng lực, kỹ năng và tư duy sáng tạo”.

Ông Trần Trọng Tuyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại chương trình.

Ông Trần Trọng Tuyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chia sẻ: “Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đánh giá cao những sáng kiến góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Chúng tôi tin rằng, với sự phối hợp của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Samsung Việt Nam, các sở, ngành và các trường THCS-THPT trên toàn quốc, Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực và truyền cảm hứng cho học sinh”.

Trước đó, ngày 11/4/2026, Lễ Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng đông đảo lãnh đạo, giáo viên và học sinh đến từ nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Sự kiện đã chính thức khởi động hành trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 trên toàn quốc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng giáo dục STEM trong học sinh. Tiếp theo đó, lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow tại khu vực miền Trung đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 15/5/2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc thi tại khu vực phía Nam.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh THCS, THPT lứa tuổi 12 đến 18.

Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh THCS và THPT.

Sự hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cộng hưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa của phong trào học tập STEM tới hàng nghìn trường học trên cả nước, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 không chỉ trao những giải thưởng hấp dẫn cho các đội thi có thành tích cao mà còn mang đến sự hỗ trợ thiết thực về cơ sở vật chất cho các trường học có đội thi đạt giải cao. Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường, trường có đội thi đạt giải Nhì ở mỗi bảng sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh.

Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận và trao thưởng cho các Tỉnh, Thành phố và trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất, qua đó khuyến khích sự lan tỏa rộng rãi tinh thần học tập và đổi mới sáng tạo.