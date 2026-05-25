Samsung Việt Nam tuyển hàng nghìn kỹ sư, cử nhân và thực tập sinh qua kỳ thi GSAT 2026

Ngày 24/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia - Hà Nội, Samsung Việt Nam tổ chức vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt I năm 2026 cho các Kỹ sư, Cử nhân và sinh viên năm cuối Đại học.

GSAT là bài Kiểm tra Năng lực Samsung Toàn cầu dành cho ứng viên trình độ Đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đây là một trong những vòng thi quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân viên của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên thế giới.

Giám thị hỗ trợ thủ tục cho ứng viên trước giờ làm bài thi.

Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng thi GSAT sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào ngày 12/6/2026. Sau đó, các ứng viên có kết quả tốt từ vòng phỏng vấn sẽ trở thành nhân viên chính thức, làm việc tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam.

Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam chú trọng tuyển dụng sinh viên khối ngành kỹ thuật. Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng tiếp tục kết hợp tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên năm cuối từ các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT năm nay.

Với chương trình tuyển chọn thực tập sinh, bên cạnh khối ngành kỹ thuật, chương trình còn mở rộng thêm với khối ngành kinh tế - xã hội nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội học hỏi và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập trong vòng 2 - 3 tháng tại các đơn vị Samsung. Những sinh viên đã tham gia chương trình thực tập sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Samsung sau khi tốt nghiệp Đại học.

Toàn cảnh một phòng thi GSAT của Samsung đợt I năm 2026.

Trong quá trình thực tập, sinh viên không chỉ được hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn mà còn được học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, thông qua các khóa đào tạo và sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ cố vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Samsung. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia các dự án và tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất của Samsung. Chương trình thực tập đã ghi nhận những kết quả ấn tượng như: phần lớn sinh viên sau khi thực tập tiếp tục ở lại làm việc tại các đơn vị Samsung Việt Nam, các dự án tiềm năng do sinh viên thực hiện mang tính khả thi cao và đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

Ông Na Ki Hong – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Kỳ tuyển dụng GSAT lần này không chỉ là hoạt động tìm kiếm nhân sự đơn thuần, mà còn là bước đi quan trọng để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của Samsung trong bối cảnh nhu cầu về nguồn nhân lực công nghệ cao ngày càng gia tăng.

Các ứng viên xếp hàng làm thủ tục vào khu vực thi GSAT đợt I năm 2026 của Samsung.

Qua quá trình tuyển chọn nghiêm túc và minh bạch, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm ra nhiều gương mặt tài năng, giàu khát vọng cống hiến và có tư duy đổi mới. Tuyển dụng chỉ là khởi đầu, bởi sau đó Samsung sẽ tiếp tục đầu tư vào đào tạo, phát triển kỹ năng và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa năng lực của mình. Nhờ đó, những nhân sự trẻ hôm nay có thể trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho sự phát triển bền vững của Samsung và của Việt Nam trong tương lai.”

Từ năm 2011, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ Đại học thông qua kỳ thi GSAT đã trở thành sự kiện tuyển dụng thường niên của Samsung Việt Nam dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học ở tất cả các chuyên ngành. Chương trình không chỉ nhằm tạo nguồn lực chất lượng cao cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam mà còn đem lại cơ hội việc làm công bằng cho sinh viên

Cùng với chương trình này, Samsung Việt Nam vẫn đang triển khai nhiều chương trình tuyển dụng cho các vị trí khác nhau như: Chương trình tuyển dụng Nhân viên sản xuất; và Kỹ thuật viên…