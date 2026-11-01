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Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026

Lê Giang

Lê Giang

12:14 | 01/11/2026
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Dự án robot trị liệu và hệ thống AI-IoT giám sát đất nông nghiệp cùng giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026.
Khởi động cuộc thi Samsung Solve for tomorrow 2026 Samsung Solve for Tomorrow 2026 phát động tại miền Trung Phát động cuộc thi 'Samsung Solve for Tomorrow' 2026 tại khu vực phía Nam

Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), trực thuộc Bộ Tài chính, tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow (SFT) 2026 nhằm tôn vinh các giải pháp ứng dụng STEM giải quyết những vấn đề của cộng đồng.

Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026
Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phát biểu tại sự kiện.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính; bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính; ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính; ông Trương Minh, Phó Cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính. Về phía Samsung Việt Nam, có ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đối ngoại Samsung Việt Nam; ông Suk Ji Won, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Cùng với đó là sự tham gia của đại diện các Bộ, ban ngành liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và giáo viên, học sinh đến từ các trường có đội thi lọt vào Vòng Chung kết của Cuộc thi.

Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 chứng kiến sự vượt trội cả về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Sự hợp tác chiến lược giữa Samsung - tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu và NIC - đơn vị hạt nhân quy tụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng đưa phong trào học tập STEM lan tỏa rộng khắp 34 tỉnh thành trên cả nước, thu hút hơn 1.800 trường THCS và THPT tham gia và đạt hơn 2.900 bài dự thi. Đây là số lượng bài dự thi được ghi nhận cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai tại Việt Nam từ năm 2019.

Qua đó, Samsung Solve for Tomorrow 2026 không chỉ là một cuộc thi công nghệ dành cho giới trẻ, mà còn là minh chứng sinh động cho hành trình hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026
Các đại biểu tham qua khu trưng bày và nghe các đội thi giới thiệu về dự án.

Tại Vòng Chung kết Cuộc thi, Top 17 đội thi xuất sắc nhất đã mang đến những giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao, giải quyết trực diện các bài toán thực tế của cộng đồng. Các đề tài tập trung vào các lĩnh vực then chốt: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững.

Hội đồng Giám khảo đánh giá cao Top 17 không chỉ bởi tư duy công nghệ hiện đại mà còn ở tính nhân văn sâu sắc bởi các các giải pháp được các em phát triển bằng cách đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề gần gũi liên quan đến giáo dục, sức khỏe, an toàn và môi trường, hướng đến đối tượng là học sinh, người nông dân và cộng đồng địa phương. Qua các mô hình, sản phẩm, các em học sinh đã chứng minh rằng, sáng tạo không chỉ dừng lại ở những giải pháp công nghệ, mà sáng tạo là để phụng sự cộng đồng. Theo nhận xét của Hội đồng Ban giám khảo tại Vòng Chung kết, các giải pháp đã có mức độ hoàn thiện hơn đáng kể so với Vòng Phát triển sản phẩm. Phần thể hiện trực tiếp của các em học sinh tại vòng thi này cho thấy các em có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như thấu hiểu công nghệ và sản phẩm mà đội thi của mình phát triển.

Kết quả chung cuộc, hai giải Nhất thuộc về: Đội thi NOVARISE – trường TH&THCS FPT Đà Nẵng (Đà Nẵng) với dự án “Nẹp cánh tay robot trị liệu - REHAB Play Arm” (Bảng A); Đội thi CDTD – trường THPT FPT Cần Thơ (Cần Thơ) với dự án “CDGuard: Hệ thống AI-IoT cảnh báo sớm nguy cơ Cadimi khả dụng và hỗ trợ ra quyết định cải tạo đất trồng sầu riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long.” (Bảng B)

Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026
Hai đội thi đạt giải Nhất cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026.

Mỗi giải gồm 30 triệu đồng tiền mặt cho toàn đội và sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho mỗi thành viên (bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn). Đồng thời, hai trường có đội giành giải Nhất còn được Samsung tài trợ một phòng học STEM Lab trị giá 60.000 USD dành cho mỗi trường.

Ban Tổ chức đồng thời trao 02 giải Nhì, 04 giải Ba và 09 giải Triển vọng. Bên cạnh đó, 10 tỉnh/thành phố và 20 trường tiêu biểu cũng được Ban tổ chức vinh danh ở hạng mục Giải thưởng Phong trào Samsung Solve for Tomorrow 2026 với thành tích nổi bật trong hoạt động đào tạo trực tuyến của cuộc thi năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính cho biết: “Với vai trò là hạt nhân thúc đẩy Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia, NIC cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và toàn diện hơn nữa với Samsung trong các mùa giải Solve for Tomorrow tiếp theo: Chúng tôi sẽ cùng Samsung không ngừng mở rộng độ phủ, mang các chương trình đào tạo STEM, AI và Bootcamp đến với nhiều trường học hơn nữa, để những con số của các mùa giải sau sẽ ngày càng ấn tượng và vượt qua những kỷ lục của năm nay.”

Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026
Đội thi NOVARISE – trường TH&THCS FPT Đà Nẵng (Đà Nẵng) với dự án “Nẹp cánh tay robot trị liệu - REHAB Play Arm” (Bảng A).

Ông cũng nhấn mạnh về cam kết đồng hành lâu dài của NIC với cuộc thi thông qua việc nối dài hành trình cho những sản phẩm xuất sắc tại Samsung Solve for Tomorrow. NIC sẵn sàng mở rộng Mạng lưới Chuyên gia và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn cầu để kết nối, cố vấn, giúp các ý tưởng của các em học sinh tiếp tục được hoàn thiện, ứng dụng thực tế tại địa phương, và xa hơn nữa là hỗ trợ thương mại hóa ra thị trường nếu sản phẩm có tiềm năng.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Na Ki Hong chia sẻ: “Khi nguồn lực công nghệ cùng triết lý giáo dục toàn cầu của Samsung hòa cùng tầm nhìn, sứ mệnh và vai trò dẫn dắt của NIC, chúng ta đã tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm quy mô cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, mà còn mở ra những cơ hội trải nghiệm, học hỏi và vươn xa tốt nhất cho hoc sinh Việt Nam. Samsung cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các thầy cô và nhà trường, để luôn là chiếc cầu nối vững chắc, nâng cánh cho những ước mơ công nghệ của tuổi trẻ Việt Nam được bay cao và bay xa hơn nữa.”

Hai dự án công nghệ của học sinh Đà Nẵng và Cần Thơ giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2026
Đội thi CDTD – trường THPT FPT Cần Thơ (Cần Thơ) với dự án CDGuard (Bảng B).

Khép lại mùa giải 2026, Samsung Solve for Tomorrow tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thường niên kết nối kiến thức STEM với những vấn đề thực tiễn của đời sống. Những trải nghiệm tích lũy trong suốt cuộc thi là nền tảng để các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng đam mê khoa học, chủ động khám phá công nghệ và phát triển các sáng kiến mang lại giá trị cho cộng đồng.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Cùng nhau vì ngày mai – Trao quyền cho mọi người”, ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và Bán dẫn; Xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều dự án ý nghĩa khác.

Samsung Solve for tomorrow 2026 NIC Samsung Việt Nam

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Phan Thiết

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Hải Phòng

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Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 137,600
Hà Nội - PNJ 133,600 137,600
Đà Nẵng - PNJ 133,600 137,600
Miền Tây - PNJ 133,600 137,600
Tây Nguyên - PNJ 133,600 137,600
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 137,600
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 13,900
Miếng SJC Nghệ An 13,600 13,900
Miếng SJC Thái Bình 13,600 13,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 13,800
Trang sức 99.9 13,080 13,680
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 13,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 13,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 1,358
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 1,359
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 1,348
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 133,465
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 10,126
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 91,823
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 82,386
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 78,746
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 56,367
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 139
Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45
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Cập nhật: 02/11/2026 07:45

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