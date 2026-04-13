Từ 15/5/2026 sẽ siết chặt quản lý hoạt động dạy thêm

Từ ngày 15/5/2026, Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ chính thức có hiệu lực, sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm hoàn thiện khung pháp lý về dạy thêm, học thêm sau khi tiếp thu ý kiến từ các địa phương, giáo viên và phụ huynh.

Điểm đáng chú ý của thông tư lần này là khẳng định rõ là hoạt động dạy thêm, học thêm không bị cấm nếu diễn ra đúng quy định. Chính sách hướng tới việc đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh và quyền giảng dạy hợp pháp của giáo viên, đồng thời siết chặt quản lý để ngăn chặn tình trạng dạy thêm tràn lan, ép buộc học sinh hoặc lợi dụng để thu lợi không đúng quy định. Mục tiêu đặt ra là xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, công bằng và giảm áp lực học thêm không cần thiết.

Hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ phải tuân thủ quy định minh bạch từ tháng 15/5/2026

Một nội dung mới là việc phân định rõ giữa dạy thêm, học thêm với các hoạt động giáo dục bổ trợ. Những chương trình như phát triển năng lực ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động văn hóa và nghệ thuật, thể thao hay kỹ năng sống nếu không nằm trong chương trình chính khóa do Bộ ban hành sẽ không được xem là dạy thêm. Nhờ đó, các trường và tổ chức giáo dục có thêm dư địa để triển khai các hoạt động phát triển toàn diện cho học sinh mà không vướng quy định về dạy thêm.

Về thời lượng, quy định cơ bản vẫn giữ mức không quá 2 tiết mỗi tuần cho một môn học. Tuy nhiên, thông tư trao thêm quyền chủ động cho hiệu trưởng trong việc đề xuất tăng số tiết đối với một số nhóm học sinh như học sinh yếu cần phụ đạo, học sinh giỏi cần bồi dưỡng hoặc học sinh cuối cấp ôn thi. Việc điều chỉnh này phải được sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo và đi kèm trách nhiệm giải trình cụ thể.

Thông tư cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với giáo viên và cơ sở tổ chức dạy thêm. Giáo viên phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, không được gây áp lực hay tạo điều kiện bất lợi để buộc học sinh tham gia học thêm. Nội dung, thời gian và địa điểm dạy thêm phải được công khai, rõ ràng. Đối với các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường, việc minh bạch thông tin trở thành yêu cầu bắt buộc, bao gồm chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên, thời lượng học và mức thu, được niêm yết công khai hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử.

Một điểm mới khác là việc thiết lập hệ thống tiếp nhận phản ánh từ phụ huynh và học sinh thông qua đường dây nóng ở nhiều cấp, từ nhà trường đến địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi ép buộc học thêm hoặc tổ chức dạy thêm trái phép.

Với cách tiếp cận linh hoạt nhưng chặt chẽ hơn, Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập trong quản lý dạy thêm thời gian qua. Quy định mới không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của giáo viên và học sinh mà còn góp phần hạn chế tiêu cực, hướng tới một môi trường giáo dục lành mạnh, giảm áp lực học thêm và nâng cao chất lượng dạy học.