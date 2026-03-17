Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

18:37 | 17/03/2026
Mẫu naked-bike phân khối lớn Kawasaki Z1100 SE chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình của hãng xe Nhật Bản trong phân khúc 1.000cc.
Kawasaki Z1100 SE thay thế trực tiếp cho Z1000, dòng xe từng tạo dấu ấn mạnh trong cộng đồng chơi mô tô trong nước, đồng thời mang đến loạt nâng cấp về động cơ, công nghệ và trang bị vận hành.

Thiết kế giữ bản sắc, tối ưu khí động học

Kawasaki tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sugomi cho Z1100 SE. Hãng tinh chỉnh các đường nét theo hướng gọn gàng, sắc sảo hơn, đồng thời hạ thấp phần đầu xe và dồn trọng tâm về phía trước nhằm cải thiện khả năng vận hành ở tốc độ cao. Cách tiếp cận này giúp xe duy trì phong cách đặc trưng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu khí động học.

Mẫu naked-bike phân khối lớn Kawasaki Z1100 SE chính thức được giới thiệu Việt Nam

Kích thước tổng thể của xe đạt 2.055 x 825 x 1.085 mm, chiều dài cơ sở 1.440 mm. Các thông số này gần tương đương thế hệ trước, cho thấy Kawasaki không thay đổi nhiều về nền tảng khung sườn mà tập trung nâng cấp trải nghiệm vận hành.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng hoàn toàn công nghệ LED. Cụm đèn trước giữ thiết kế nhận diện quen thuộc của dòng Z, góp phần tăng khả năng nhận diện thương hiệu. Ở phía sau, hãng chuyển từ cấu hình 4 ống xả sang ống xả đơn đặt lệch, giúp giảm khối lượng và tạo điểm nhấn thị giác cho phần gắp sau.

Hệ thống chiếu sáng của Kawasaki Z1100 SE

Z1100 SE cũng được trang bị màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hiển thị đầy đủ thông tin vận hành. Người dùng có thể kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Rideology để theo dõi tình trạng xe, lịch bảo dưỡng và tùy chỉnh một số thiết lập.

Kawasaki trang bị cho Z1100 SE động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 1.099cc, tăng 56cc so với thế hệ trước. Nền tảng động cơ này phát triển từ mẫu sport-touring Ninja 1100SX, sau đó được tinh chỉnh nhằm phù hợp với đặc tính của dòng naked-bike.

Màn hình hiển thị của Kawasaki Z1100 SE

Khối động cơ cho công suất tối đa 134 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại 7.600 vòng/phút. Hãng xe Nhật Bản tập trung tối ưu lực kéo ở dải tua thấp và trung bình, giúp xe tăng tốc linh hoạt trong điều kiện đô thị, đồng thời vẫn duy trì hiệu suất ở dải tốc độ cao.

Trang bị cao cấp, bổ sung công nghệ điều khiển hiện đại

Phiên bản SE được Kawasaki đầu tư vào hệ thống treo và phanh. Ở phía trước, xe sử dụng phuộc Upside Down SFF-BP đường kính 41 mm, cho phép điều chỉnh toàn phần. Phía sau là giảm xóc Öhlins S46 tích hợp núm chỉnh tải từ xa. Hệ thống phanh trước dùng kẹp Brembo M4.32 Monobloc kết hợp đĩa đôi 310 mm.

Đáng chú ý, Kawasaki tích hợp bộ cảm biến quán tính IMU 6 trục, đóng vai trò trung tâm điều phối các hệ thống điện tử. Thông qua dữ liệu từ IMU, hệ thống KCMF hỗ trợ kiểm soát xe khi vào cua, góp phần cải thiện độ ổn định và độ bám đường.

Z1100 SE cũng được trang bị hệ thống sang số nhanh hai chiều KQS, cho phép chuyển số mà không cần sử dụng côn. Tính năng này thường xuất hiện trên các dòng xe hiệu suất cao, giúp quá trình tăng tốc liền mạch hơn.

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý
Một số nâng cấp đáng chú ý của Kawasaki Z1100 SE

Một điểm mới đáng chú ý là hệ thống kiểm soát hành trình. Đây là lần đầu tiên Kawasaki trang bị tính năng này trên dòng naked-bike 1.000cc, hỗ trợ người lái duy trì tốc độ ổn định khi di chuyển đường dài.

Ngoài ra, xe cung cấp nhiều chế độ lái gồm Sport, Road, Rain và Rider. Người dùng có thể điều chỉnh phản hồi động cơ và mức độ can thiệp của hệ thống điện tử tùy theo điều kiện vận hành.

Với mức giá 409 triệu đồng, Kawasaki Z1100 SE thấp hơn Z1000 trước đây nhưng vẫn sở hữu nhiều nâng cấp đáng kể. Trong phân khúc naked-bike cỡ lớn, mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda CB1000R, Yamaha MT-10 SP, BMW S 1000 R và Ducati Streetfighter V4 S.

Mức giá này đưa Z1100 SE vào nhóm sản phẩm có chi phí tiếp cận tương đương một số mẫu ô tô cỡ nhỏ, tạo thêm lợi thế cạnh tranh trong phân khúc.

Kawasaki Z1100 SE có giá bán thấp hơn Z1000 trước đây

Việc giảm giá bán trong khi tăng cường trang bị cho thấy Kawasaki đang điều chỉnh chiến lược nhằm mở rộng tệp khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh. Z1100 SE không chỉ hướng đến nhóm người chơi mô tô lâu năm mà còn tiếp cận những khách hàng mới đang tìm kiếm một mẫu xe hiệu suất cao, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ hiện đại.

Sự xuất hiện của Z1100 SE được dự báo sẽ tạo thêm áp lực trong phân khúc mô tô phân khối lớn tại Việt Nam, nơi các hãng xe đang liên tục nâng cấp sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng.

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Đề xuất tái cấu trúc toàn diện khu dân cư hồ Tây và vùng phụ cận

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung 'Một điểm đến của mọi nhiệm vụ' cho Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Hà Nội ra mắt nền tảng điều hành tập trung 'Một điểm đến của mọi nhiệm vụ' cho Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp

Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng