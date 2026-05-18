Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam mang diện mạo mới

Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 27/6/2025 tại Luật số 93/2025/QH15. Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam là dịp để tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiền thân của Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam được biết đến là ngày Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) diễn ra ngày 18/5/1963. Tại ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và có bài phát biểu chúc mừng.

Ngày 18/6/2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ tại Luật số 29/2013/QH13, trong đó thống nhất lấy ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, ngày 18/5 hàng năm đã trở thành ngày hội của ngành Khoa học và Công nghệ cả nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ảnh tư liệu

Vào ngày này, ngành Khoa học và Công nghệ cả nước đã tổ chức hàng nghìn hoạt động, sự kiện để lan tỏa, nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước; tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu Khoa hoc và Công nghệ, phổ biến và ứng dụng các thành tựu nổi bật.

Những nhà quản lý, những người làm khoa học, những người say mê sáng tạo đã cùng nhìn lại một chặng đường hoạt động bền bỉ, từng bước đưa Khoa học và Công nghệ thành động lực nền tảng cho sự vận động và phát triển đất nước.

Ngày 27/6/2025, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại Luật số 93/2025/QH15. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thống nhất lấy ngày 18/5 hằng năm là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 được thống nhất, hiệu quả và thiết thực, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản số 2712/BKHCN-VP ngày 29/4, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới” tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tăng cường sản xuất và phát sóng các phóng sự, phim tài liệu, tin bài giới thiệu về thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử và các nền tảng số, mạng xã hội.

Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam. Phát động và tổ chức phong trào thi đua, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực, nổi bật cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khuyến khích tổ chức các hoạt động chuyên môn trong kế hoạch công tác đã được phê duyệt; gắn kết, lồng ghép với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị để hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam.