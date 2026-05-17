Dòng vốn VDB góp phần thúc đẩy hạ tầng chiến lược và tăng trưởng bền vững

Ngày 15/5 tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu chặng đường xây dựng và phát triển của một định chế tài chính chính sách giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá VDB là công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong việc dẫn dắt nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực then chốt mà tín dụng thương mại khó đáp ứng do nhu cầu vốn lớn, thời gian đầu tư dài và cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, sau gần 20 năm hoạt động, VDB đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thông qua nguồn vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Nguồn vốn tín dụng Nhà nước thông qua VDB đã góp phần triển khai nhiều công trình trọng điểm quốc gia như thủy điện Sơn La, Lai Châu, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, vệ tinh VINASAT 1 và 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, điện gió Bạc Liêu cùng hàng loạt dự án năng lượng, giao thông, viễn thông và hạ tầng kinh tế - xã hội khác.

Không chỉ tập trung vào các dự án phát triển kinh tế, hoạt động tín dụng của VDB còn gắn với mục tiêu an sinh xã hội và an ninh quốc phòng thông qua các chương trình hạ tầng nông thôn, trường học, bệnh viện, nước sạch và nhà ở xã hội.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trong lĩnh vực tín dụng xuất khẩu, ngân hàng đã hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó góp phần huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng quy mô lớn và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Cơ cấu lại VDB đạt nhiều kết quả tích cực

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, VDB hiện đang triển khai đề án cơ cấu lại giai đoạn 2023-2027 và bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Tình hình tài chính và chất lượng tín dụng của ngân hàng từng bước được cải thiện, gần đạt mục tiêu bù đắp lỗ lũy kế và xử lý nợ xấu theo phương án đã được phê duyệt.

Cùng với đó, VDB đã triển khai hoạt động tín dụng đầu tư theo cơ chế mới. Năm 2024, tăng trưởng dư nợ tín dụng đầu tư đạt gần 8%.

Ngân hàng cũng từng bước sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa công nghệ thông tin.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, quá trình cơ cấu lại VDB đang đi đúng hướng với những chuyển biến trên ba phương diện gồm lành mạnh hóa tài chính, đổi mới quản trị và khôi phục năng lực thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Đây được xem là nền tảng để VDB hoàn thành các mục tiêu đến năm 2027 và xây dựng mô hình hoạt động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Tập trung chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hạ tầng chiến lược

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB, cho biết trong thời gian tới ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả đề án cơ cấu lại giai đoạn 2023-2027; củng cố năng lực tài chính; nâng cao hiệu quả quản trị điều hành và quản trị rủi ro; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghệ thông tin.

Theo ông Hoan, VDB đặt mục tiêu tiếp tục cung cấp nguồn lực tài chính trung và dài hạn cho các lĩnh vực hạ tầng quan trọng, địa bàn chiến lược, vùng sâu vùng xa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế.

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB phát biểu tại lễ kỷ niệm.

“Với nền tảng 20 năm xây dựng và phát triển, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các đối tác, VDB sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đóng góp tích cực hơn cho sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Lê Văn Hoan nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, vai trò của các định chế tài chính phát triển như VDB ngày càng quan trọng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị VDB tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại đã được phê duyệt; nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành và quản trị rủi ro theo chuẩn mực ngân hàng thương mại; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghệ.

Bên cạnh đó, ngân hàng cần chủ động đa dạng hóa các nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.