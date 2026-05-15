Đề xuất phạt tới 14 triệu đồng với xe cá nhân chở khách thu tiền trái phép

Đề xuất bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó đáng chú ý là mức phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách. Nội dung này được nêu trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định mới nhằm xử lý tình trạng nhiều cá nhân sử dụng xe ô tô cá nhân để hoạt động vận tải trá hình dưới các hình thức như “xe ghép”, “xe tiện chuyến”, “xe hợp đồng linh hoạt” nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định.

Thực tế thời gian qua cho thấy loại hình này ngày càng phổ biến, gây khó khăn cho công tác quản lý, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cũng như tranh chấp giữa hành khách và tài xế. Cụ thể, dự thảo đề xuất xử phạt từ 12.000.000 đến 14.000.000 đồng đối với tài xế điều khiển ô tô không thuộc diện kinh doanh vận tải nhưng thực hiện các hành vi như chở người có thu tiền, nhận đặt chỗ hoặc ký hợp đồng để vận chuyển hành khách.

Bộ Công an đề xuất siết quản lý hoạt động xe ghép, xe tiện chuyến

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Không chỉ siết chặt hoạt động vận tải trá hình, dự thảo cũng bổ sung nhiều quy định liên quan đến xe cứu hộ giao thông đường bộ. Theo đó, tài xế điều khiển xe cứu hộ vượt quá khối lượng chuyên chở cho phép hoặc kéo theo phương tiện vượt quá tải trọng quy định có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Bộ Công an cho rằng việc bổ sung các mức xử phạt này nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng xe cứu hộ, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Dự thảo nghị định gồm 21 điều, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng của Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành cuối năm 2024. Ngoài việc bổ sung các hành vi vi phạm mới, dự thảo còn điều chỉnh thẩm quyền xử phạt, sửa đổi mức phạt đối với một số lỗi vi phạm khác và xem xét bỏ hình thức tịch thu phương tiện ở một số trường hợp cụ thể.

Hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan, tổ chức và người dân trước khi hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ ban hành. Theo nhiều chuyên gia giao thông, việc tăng cường quản lý các loại hình vận tải không chính quy là cần thiết trong bối cảnh nhu cầu di chuyển bằng xe ghép, xe tiện chuyến ngày càng tăng.

Nhiều phương tiện hoạt động tự phát không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh vận tải, tài xế thiếu đào tạo nghiệp vụ, phương tiện không được kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn vận tải hành khách, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trên các tuyến đường dài và cao tốc.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, sau khi nghị định sửa đổi được ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Người dân khi lựa chọn dịch vụ vận tải cũng được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ thông tin đăng ký kinh doanh, giấy phép lái xe và tình trạng phương tiện để hạn chế rủi ro trong quá trình di chuyển.

Việc sửa đổi Nghị định 168 được đánh giá là bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trong bối cảnh các loại hình vận tải ngày càng đa dạng.