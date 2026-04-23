Khai trương nền tảng dữ liệu pháp luật số quốc gia tích hợp AI

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật​ (phiên bản mới).

Việc đưa vào vận hành chính thức Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tại địa chỉ https://vbpl.vn/ đánh dấu bước tiến quan trọng trong xây dựng hạ tầng dữ liệu pháp lý, phục vụ yêu cầu hoàn thiện thể chế và phát triển Chính phủ số.

Cơ sở dữ liệu phiên bản mới được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật. Dữ liệu được chuẩn hóa theo ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến, cho phép chuyển đổi từ dạng văn bản truyền thống sang “dữ liệu có cấu trúc”, giúp hệ thống có thể được máy đọc, phân tích và xử lý tự động.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống, góp phần bảo đảm chất lượng dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước. Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, nội dung phức tạp, yêu cầu độ chính xác cao và chưa từng có tiền lệ, được thực hiện đồng bộ ở cả ba cấp chính quyền.

Trên nền tảng dữ liệu mới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật không chỉ là kho lưu trữ tập trung mà còn trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước, từ xây dựng, thẩm định, kiểm tra đến rà soát, hệ thống hóa và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, hệ thống giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản một cách trực quan, có chiều sâu, theo dõi sự thay đổi của quy định theo thời gian, qua đó nâng cao tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật.

Cùng với đó, Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật được đưa vào vận hành với các hợp phần như chuyên mục tổng rà soát trên Cổng pháp luật quốc gia và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ trên thực tiễn.

Bộ Tư pháp khẳng định, tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ, thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị tập huấn, Bộ Tư pháp kỳ vọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống, bảo đảm việc triển khai tổng rà soát được thực hiện kịp thời, khoa học, đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời kỳ chuyển đổi số.