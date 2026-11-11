Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích trên cả nước vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
14:28 | 11/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ ngày 24/11 hằng năm, tổ chức, cá nhân được miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.
24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc Kế hoạch tổ chức 'Ngày Văn hóa Việt Nam' giai đoạn 2026 - 2030 Trình Chính phủ phương án Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp năm 2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm. Văn bản quy định cụ thể các địa điểm áp dụng chính sách, phạm vi miễn phí và thời điểm bắt đầu thực hiện.

Theo Điều 1 của Thông tư, tổ chức, cá nhân đến tham quan vào ngày 24/11 hằng năm được miễn phí tại các địa điểm thuộc danh sách quy định. Các địa điểm này được xác định trên cơ sở những văn bản quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan do Bộ Tài chính ban hành trước đó.

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích trên cả nước vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Cụ thể, nhóm bảo tàng và di tích được áp dụng chính sách miễn phí gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh các bảo tàng, di tích, chính sách còn áp dụng đối với một số vườn quốc gia, gồm: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên.

Đối với các vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên, Thông tư quy định rõ việc miễn phí không áp dụng đối với khoản phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Đây là nội dung cần lưu ý khi triển khai chính sách tại hai địa điểm này.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC được ban hành trên cơ sở Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị định số 376/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích trên cả nước vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Đền thờ Bác Hồ nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì

Văn bản cũng viện dẫn các thông tư trước đây quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại từng địa điểm. Trong đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 205/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC; các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên thực hiện theo Thông tư số 206/2016/TT-BTC. Riêng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 90/2025/TT-BTC.

Theo Điều 2, Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các tổ chức, cá nhân thực hiện theo văn bản mới.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có thể phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Với quy định miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm, chính sách tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, bảo tàng, di tích lịch sử và không gian thiên nhiên nằm trong danh sách được áp dụng. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội đề cập tại Nghị quyết số 28/2026/QH16.

Xem chi tiết Thông tư tại đây.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC Ngày Văn hóa Việt Nam các điểm du lịch tại Hà Nội

Bài liên quan

Trình Chính phủ phương án Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp năm 2026

Trình Chính phủ phương án Nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 4 ngày liên tiếp năm 2026

Kế hoạch tổ chức

Kế hoạch tổ chức 'Ngày Văn hóa Việt Nam' giai đoạn 2026 - 2030

24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc

24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc

Có thể bạn quan tâm

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Khám phá làng nhà trên cây Măng Đen ở Quảng Ngãi

Tư vấn chỉ dẫn
Nằm giữa rừng thông Măng Đen, những căn nhà gỗ dựng trên cao, nối nhau bằng lối đi giữa tán cây đang thu hút du khách. Điểm đến độc đáo này còn được Việt Nam đề cử giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2026.
Giảm natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ

Giảm natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 31/10, Hội Đột quỵ Việt Nam, Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam và Hội Dinh dưỡng Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Một số khuyến nghị chính sách và tuyên bố đồng thuận về giảm tiêu thụ natri để phòng ngừa bệnh tim mạch và đột quỵ”.
Thuế Hà Nội mở 3 kênh hỗ trợ giải thể, đóng mã số thuế

Thuế Hà Nội mở 3 kênh hỗ trợ giải thể, đóng mã số thuế

Tư vấn chỉ dẫn
Thuế TP Hà Nội triển khai 3 kênh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục và đóng mã số thuế.
VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ tra cứu thông tin trên ứng dụng

VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ tra cứu thông tin trên ứng dụng

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 26/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”, giúp công dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, quản lý và theo dõi thông tin đăng kiểm.
Cảnh báo về lỗ hổng PHP2Shell và cách khắc phục

Cảnh báo về lỗ hổng PHP2Shell và cách khắc phục

Tư vấn chỉ dẫn
Hai lỗ hổng mang tên PHP2Shell, mã định danh CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619, đang được cảnh báo có nguy cơ cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa (RCE) trên máy chủ chạy PHP. Trong lúc chờ bản vá chính thức, các đơn vị vận hành website cần chủ động kiểm tra hệ thống và áp dụng biện pháp giảm thiểu rủi ro tạm thời.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

MITAS và Keysight đưa giải pháp kiểm thử an ninh mạng thời AI về Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Quảng Bình

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mưa vừa
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 134,700 ▼1400K 138,900 ▼1400K
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 13,700 ▼90K 14,000 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▼130K 13,950 ▼130K
Trang sức 99.9 13,230 ▼130K 13,830 ▼130K
Trang sức 99.99 13,240 ▼130K 13,840 ▼130K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 137 ▼1242K 14,002 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 137 ▼1242K 14,003 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,358 ▼9K 1,398 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,358 ▼9K 1,399 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,341 ▲1206K 1,388 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,426 ▼891K 137,426 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,446 ▼85689K 10,426 ▼94509K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,743 ▼613K 94,543 ▼613K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,026 ▼550K 84,826 ▼550K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,278 ▼525K 81,078 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,235 ▼376K 58,035 ▼376K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 137 ▼1242K 140 ▼1269K
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17097 17368 17943
CAD 17524 17797 18410
CHF 30373 30748 31396
CNY 0 3800 3895
EUR 27984 28199 29276
GBP 33402 33789 34720
HKD 0 3139 3340
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14063 14653
SGD 19467 19747 20315
THB 679 742 795
USD (1,2) 25388 0 0
USD (5,10,20) 25424 0 0
USD (50,100) 25452 25465 25830
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,445 25,445 25,825
USD(1-2-5) 24,428 - -
USD(10-20) 24,428 - -
EUR 28,027 28,049 29,430
JPY 156.95 157.23 166.75
GBP 33,555 33,646 34,828
AUD 17,292 17,354 18,016
CAD 17,698 17,755 18,414
CHF 30,608 30,703 31,614
SGD 19,577 19,638 20,413
CNY - 3,766 3,911
HKD 3,201 3,211 3,346
KRW 17.7 18.46 20.09
THB 726.88 735.86 788.3
NZD 14,051 14,181 14,605
SEK - 2,548 2,640
DKK - 3,759 3,893
NOK - 2,649 2,747
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,874.98 - 6,632.57
TWD 704.29 - 853.43
SAR - 6,712.25 7,081.5
KWD - 80,915 86,118
AED - 6,726 7,249
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,410 25,440 25,820
EUR 28,026 28,167 29,386
GBP 33,556 33,725 34,741
HKD 3,193 3,212 3,328
CHF 30,470 30,623 31,557
JPY 156.60 158.18 166.12
AUD 17,251 17,373 17,966
SGD 19,548 19,726 20,317
THB 731 746 783
CAD 17,666 17,791 18,381
NZD 14,123 14,679
KRW 18.52 20.50
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25440 25440 25830
AUD 17284 17384 18309
CAD 17704 17804 18818
CHF 30626 30656 32237
CNY 3782.7 3807.7 3943.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28164 28194 29919
GBP 33716 33766 35523
HKD 0 3300 0
JPY 158.02 158.52 169.03
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14174 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19629 19759 20482
THB 0 707.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13750000 13750000 14050000
SBJ 12000000 12000000 14050000
Cập nhật: 11/11/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,344 25,464 25,760
USD20 25,314 25,464 25,760
USD1 25,294 25,464 25,760
AUD 17,216 17,366 18,087
EUR 27,965 28,065 29,721
CAD 17,646 17,746 19,052
SGD 19,550 19,600 20,401
JPY 158.34 159.84 165.38
GBP 33,601 33,751 35,118
XAU 13,788,000 0 14,092,000
CNY 0 3,760 0
THB 0 743 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 11/11/2026 15:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Chứng khoán 10/11: VN-Index tăng gần 29 điểm, cổ phiếu bất động sản dẫn sóng

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

Chứng khoán SHS thu gần 930 tỷ đồng lãi cho vay, chi gấp ba lần cho công nghệ

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

SoftBank và Grab dự kiến đầu tư 1,85 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Malaysia

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026