Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích trên cả nước vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10/11/2026 quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm. Văn bản quy định cụ thể các địa điểm áp dụng chính sách, phạm vi miễn phí và thời điểm bắt đầu thực hiện.

Theo Điều 1 của Thông tư, tổ chức, cá nhân đến tham quan vào ngày 24/11 hằng năm được miễn phí tại các địa điểm thuộc danh sách quy định. Các địa điểm này được xác định trên cơ sở những văn bản quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan do Bộ Tài chính ban hành trước đó.

Cụ thể, nhóm bảo tàng và di tích được áp dụng chính sách miễn phí gồm: Bảo tàng Hải Dương học; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Di tích lịch sử Dinh Độc Lập; Bảo tàng Yersin; Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh các bảo tàng, di tích, chính sách còn áp dụng đối với một số vườn quốc gia, gồm: Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên.

Đối với các vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên, Thông tư quy định rõ việc miễn phí không áp dụng đối với khoản phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Đây là nội dung cần lưu ý khi triển khai chính sách tại hai địa điểm này.

Thông tư số 167/2026/TT-BTC được ban hành trên cơ sở Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị định số 376/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Đền thờ Bác Hồ nằm trong Vườn Quốc gia Ba Vì

Văn bản cũng viện dẫn các thông tư trước đây quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại từng địa điểm. Trong đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 205/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC; các vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yok Đôn và Cát Tiên thực hiện theo Thông tư số 206/2016/TT-BTC. Riêng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 90/2025/TT-BTC.

Theo Điều 2, Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các tổ chức, cá nhân thực hiện theo văn bản mới.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có thể phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Với quy định miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm, chính sách tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, bảo tàng, di tích lịch sử và không gian thiên nhiên nằm trong danh sách được áp dụng. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội đề cập tại Nghị quyết số 28/2026/QH16.

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