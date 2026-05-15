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Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:14 | 15/05/2026
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Sự kiện cũng mở ra bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng đến mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành điện gia dụng Việt Nam.
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Theo đó, Cuckoo Vina và Digiworld sẽ cùng chung tay hướng đến mục tiêu chung là phát triển bền vững ngành điện gia dụng tại Việt Nam.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam

Được thành lập từ năm 1978, CUCKOO là thương hiệu điện gia dụng cao cấp hàng đầu Hàn Quốc với hơn 40 năm phát triển và hiện diện tại 32 quốc gia trên toàn thế giới. Thương hiệu nổi bật với các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại như nồi cơm điện cao tần, máy lọc nước, máy lọc không khí và thiết bị gia dụng thông minh, hướng đến nâng cao chất lượng sống cho gia đình hiện đại.

Tại Việt Nam, Cuckoo Vina đang từng bước mở rộng thị trường và khẳng định vị thế thông qua chiến lược phát triển bền vững cùng định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Sự đồng hành giữa Cuckoo Vina và Digiworld được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để mở rộng thị trường điện gia dụng cao cấp

Digiworld là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Phát triển Thị trường tại Việt Nam với gần ba thập kỷ kinh nghiệm đồng hành cùng các thương hiệu quốc tế. Hiện Digiworld là đối tác của hơn 45 thương hiệu toàn cầu với mạng lưới hơn 20.000 điểm bán trên toàn quốc, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng. Với thế mạnh về hệ thống phân phối, năng lực vận hành thị trường cùng sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt Nam, Digiworld được xem là đối tác chiến lược quan trọng trong hành trình mở rộng thị trường của nhiều thương hiệu quốc tế tại Việt Nam.

Sự đồng hành giữa Cuckoo Vina và Digiworld được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để mở rộng thị trường điện gia dụng cao cấp, đồng thời mang đến nhiều sản phẩm chất lượng và giá trị thiết thực hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Đáng chú ý, trong giai đoạn hợp tác mới, Cuckoo Vina và Digiworld sẽ cùng mở rộng hệ sinh thái điện gia dụng hiện đại tại Việt Nam, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt. Đồng thời, hai bên cũng được xem là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy thị trường điện gia dụng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Ông Park Jung Sun, Giám đốc Công ty TNHH Cuckoo Vina

Phát biểu tại sự kiện, ông Park Jung Sun, Giám đốc Công ty TNHH Cuckoo Vina cho biết Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của CUCKOO tại khu vực Đông Nam Á. Ông cũng chia sẻ định hướng phát triển của thương hiệu trong giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung đẩy mạnh các dòng sản phẩm gia dụng thông minh, tích hợp công nghệ hiện đại, tối ưu trải nghiệm sử dụng và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Digiworld

Đại diện Digiworld, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Digiworld cũng nhấn mạnh định hướng đồng hành lâu dài cùng CUCKOO trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam. Với lợi thế về hệ thống phân phối và năng lực phát triển thị trường, Digiworld kỳ vọng sẽ góp phần đưa các sản phẩm điện gia dụng chất lượng cao của CUCKOO đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa phong cách sống hiện đại và tiện nghi đến nhiều gia đình Việt.

Thông qua sự hợp tác chiến lược này, Cuckoo Vina và Digiworld kỳ vọng sẽ cùng tạo ra nhiều giá trị tích cực cho thị trường điện gia dụng Việt Nam, góp phần thúc đẩy xu hướng sống hiện đại, tiện nghi và bền vững trong thời gian tới.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Đại diện Cuckoo Vina chia sẻ thông tin với ông Việt - DGW - về các sản phẩm nồi cơm điện mới

Theo đại diện hai bên chia sẻ, sản phẩm chiến lược mà hai bên sẽ hợp tác cùng nhau bao gồm việc tập trung mở rộng và phát triển các ngành hàng chủ lực trong lĩnh vực điện gia dụng và chăm sóc sức khỏe gia đình. Các sản phẩm trọng tâm gồm nồi cơm điện áp suất, nồi cơm điện cao tần, nồi cơm điện tử, lò vi sóng, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy hút bụi, máy xay gia dụng, bếp từ cùng nhiều thiết bị gia dụng hiện đại khác, góp phần mang đến trải nghiệm sống tiện nghi hơn cho các gia đình Việt.

Đáng chú ý, trong giai đoạn hợp tác đầu, Digiworld sẽ trở thành đối tác độc quyền phân phối hai dòng nồi cơm điện cao cấp CRP-FHS101FD và CRP-KHTAS1010FWM của CUCKOO tại thị trường Việt Nam trong thời hạn 18 tháng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường và nâng tầm phân khúc gia dụng cao cấp của CUCKOO tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sự đồng hành chiến lược giữa hai doanh nghiệp trong việc mang đến những sản phẩm công nghệ chất lượng cao cho người tiêu dùng.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Không dừng lại ở việc phân phối độc quyền dòng nồi cơm điện cao cấp, sự hợp tác chiến lược giữa Cuckoo Vina và Digiworld còn mở ra cơ hội phát triển đa dạng ngành hàng gia dụng và chăm sóc sức khỏe

Không dừng lại ở việc phân phối độc quyền dòng nồi cơm điện cao cấp, sự hợp tác chiến lược giữa Cuckoo Vina và Digiworld còn mở ra cơ hội phát triển đa dạng ngành hàng gia dụng và chăm sóc sức khỏe như máy lọc không khí, máy lọc nước, máy hút bụi, thiết bị làm đẹp cùng nhiều giải pháp gia dụng thông minh khác. Với hệ thống phân phối rộng toàn quốc, năng lực phát triển thị trường cùng kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của Digiworld, hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao độ phủ của CUCKOO tại Việt Nam, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp sống tiện nghi, hiện đại và đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Lee Junho trở thành Đại sứ Thương hiệu giai đoạn 2026 –-2027

Bên cạnh chiến lược mở rộng thị trường, CUCKOO tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua việc hợp tác cùng gương mặt có sức ảnh hưởng tích cực tại Châu Á. Tại sự kiện, CUCKOO chính thức công bố Lee Junho trở thành Đại sứ Thương hiệu giai đoạn 2026 – 2027, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Lee Junho là nghệ sĩ đa tài của Hàn Quốc, ghi dấu ấn nổi bật ở cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Anh được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều tác phẩm như King the Land, The Red Sleeve và Cashero, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Asia Artist Awards và Baeksang Arts Awards. Với phong cách chuyên nghiệp, tinh tế cùng sức ảnh hưởng rộng rãi tại châu Á, Lee Junho được đánh giá là hình ảnh phù hợp với định hướng thương hiệu mà CUCKOO theo đuổi.

Cuckoo Vina và DGW chung tay phát triển bền vững ngành điện gia dụng Việt Nam
Sự đồng hành của Lee Junho được kỳ vọng sẽ giúp CUCKOO gia tăng độ nhận diện thương hiệu

Sự đồng hành của Lee Junho được kỳ vọng sẽ giúp CUCKOO gia tăng độ nhận diện thương hiệu, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ theo đuổi phong cách sống hiện đại, đề cao sự tiện nghi và tối ưu hóa thời gian trong cuộc sống hằng ngày. Với hình ảnh năng động, tinh tế và gần gũi, Lee Junho góp phần truyền tải rõ nét giá trị mà CUCKOO hướng đến, các giải pháp điện gia dụng và chăm sóc gia đình thông minh, giúp công việc nội trợ trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Đồng thời, sự hợp tác này cũng tiếp tục củng cố định vị cao cấp của CUCKOO, đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược này, Cuckoo Vina kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng dấu ấn tại thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến nhiều giải pháp điện gia dụng hiện đại, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho gia đình Việt trong thời gian tới.

DGW Việt Nam Nồi cơm điện cao tần Nồi cơm điện Cuckoo diễn viên Lee Junho Hợp tác chiến lược Cuckoo Vina

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

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ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026