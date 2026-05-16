Sony ra mắt Alpha 7R VI và ống kính zoom siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS G Master

Sony Alpha 7R VI sử dụng cảm biến full-frame Exmor RS™ CMOS xếp chồng toàn phần, độ phân giải xấp xỉ 66,8MP hiệu dụng, mang đến dải động lên đến 16 stop và khả năng giảm nhiễu tối ưu ở dải nhạy sáng trung bình. Hệ thống chống rung quang học 5 trục chính xác, đạt hiệu quả chống rung lên đến 8,5 stop ở trung tâm khung hình và 7,0 stop ở vùng rìa ảnh.

Ngoài ra, tính năng Auto White Balance của máy được hỗ trợ bởi cảm biến ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại, kết hợp cùng thuật toán ước tính ánh sáng bằng Deep Learning, giúp duy trì màu sắc tự nhiên và ổn định trong các bối cảnh bóng râm hoặc trong nhà.

Sony Alpha 7R VI có khả năng hỗ trợ ghi hình 8K 30p với khả năng oversampling từ 8,2K, cùng khả năng quay 4K 60p và 4K 120p toàn khung hình không crop

Chưa dừng lại ở đó, Sony Alpha 7R VI có khả năng hỗ trợ ghi hình 8K 30p với khả năng oversampling từ 8,2K, cùng khả năng quay 4K 60p và 4K 120p toàn khung hình không crop. Dual Gain Shooting, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng máy Alpha, giúp tối ưu hiệu suất cảm biến, giảm nhiễu mà không làm mất chi tiết vùng tối, mang lại chuyển sắc mượt mà và dải phơi sáng rộng.

Hệ thống chống rung trong thân máy được thiết kế lại, mở rộng gấp đôi, phạm vi bù trừ theo hướng xoay. Dynamic Active Mode mang đến những thước phim cầm tay ổn định và mượt mà hơn. Khi kết hợp với bộ chuyển đổi XLR-A4, Alpha 7R VI hỗ trợ ghi âm nội bộ định dạng 32-bit float, giúp giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công tại hiện trường.

ony Alpha 7R VI nhờ được trang bị bộ xử lý BIONZ XR2™ tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng, cùng tốc độ đọc cảm biến nhanh hơn khoảng 5,6 lần so với thế hệ trước, cho phép chụp liên tục không blackout lên đến khoảng 30 khung hình/giây.

Chụp liên tục tốc độ cao là một trong những tính năng ưu việt của Sony Alpha 7R VI nhờ được trang bị bộ xử lý BIONZ XR2™ tích hợp bộ xử lý AI chuyên dụng, cùng tốc độ đọc cảm biến nhanh hơn khoảng 5,6 lần so với thế hệ trước, cho phép chụp liên tục không blackout lên đến khoảng 30 khung hình/giây.

Máy có khả năng thực hiện lên đến 60 phép tính AF/AE mỗi giây, đồng thời duy trì tracking AF/AE, giúp bắt nét và phơi sáng chính xác ngay cả khi chủ thể di chuyển nhanh.

Bên cạnh đó, tính năng Real-time Recognition AF+ với khả năng ước tính dáng người dựa trên khung xương, giúp theo dõi và lấy nét ổn định vào các chủ thể chuyển động nhanh, bao gồm vận động viên và các tình huống hành động linh hoạt.

Alpha 7R VI đi cùng bộ phụ kiện

Phụ kiện đi kèm với Alpha 7R VI gồm:

Pin sạc NP-SA100 cung cấp dung lượng năng lượng cao hơn khoảng 1,3 lần so với pin NP-FZ100 dòng Z.

Bộ sạc đôi BC-SAD1, bộ sạc chuyên dụng cho loại pin SA NP-SA100, sử dụng nguồn USB Power Delivery tương thích từ 45W trở lên.

Bộ nguồn trực tiếp DC-C2, cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục thông qua nguồn USB Power Delivery, tương thích thừ 100W trở lên và cáp USB-C to USB-C.

Hệ thống chống rung quang học 5 trục chính xác, đạt hiệu quả chống rung lên đến 8,5 stop ở trung tâm khung hình và 7,0 stop ở vùng rìa ảnh.

Sony Alpha 7R VI dự kiến được mở bán tại Việt Nam từ ngày 01/06/2026 với giá bán lẻ 113.990.000 đồng

Ống kính zoom siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS G Master

Bên cạnh Alpha 7R VI, Sony đồng thời ra mắt ống kính zoom siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS G Master

Bên cạnh body Alpha 7R VI, Sony cũng ra mắt chính thức giới thiệu FE 100-400mm F4.5 GM OSS, thành viên mới nhất thuộc dòng ống kính cao cấp G Master dành cho máy ảnh full-frame Alpha ngàm E.

Ống kính này sở hữu hữu dải tiêu cự 100-400mm cùng khẩu độ cố định F4.5, ống kính mới mang đến độ phân giải vượt trội, hiệu ứng bokeh đặc trưng của G Master và khả năng lấy nét tự động chính xác cao. Hệ thống AF của ống kính đạt tốc độ nhanh hơn khoảng 3 lần so với FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS. Với trọng lượng khoảng 1.840g cùng cấu trúc zoom trong, ống kính duy trì cân bằng ổn định trong suốt quá trình sử dụng, hỗ trợ hiệu quả cho các tình huống tác nghiệp cần tốc độ và tính linh hoạt cao.

Ống FE 100-400mm F4.5 GM OSS được thiết kế dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã, chim chóc, thể thao và báo chí

Ống FE 100-400mm F4.5 GM OSS được thiết kế dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã, chim chóc, thể thao và báo chí, mang đến tốc độ, tầm với và chất lượng hình ảnh cần thiết để ghi lại những khoảnh khắc quyết định trong nhiều điều kiện tác nghiệp khác nhau.