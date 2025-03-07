Công nghệ số
Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

07:29 | 07/03/2025
Đây là bộ đôi ống kính thuộc dòng G Series, giúp mở rộng thế giới sáng tạo cho người dùng nhờ góc siêu rộng 16mm đến super tele 400-800mm.
Bộ đôi ống kính ngàm E này còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ phân giải cao, bokeh tuyệt đẹp. Theo đó, Sony FE 16mm F1.8G là ống kính góc siêu rộng khẩu độ lớn với chất lượng hình ảnh xuất sắc trong một thiết kế gọn nhẹ, từ đó giúp các nhà sáng tạo có thể thỏa sức thể hiện trong cả chụp ảnh tĩnh lẫn quay video.

Đặc biệt khi kết hợp với thân máy Alpha thế hệ mới, đây sẽ là combo lý tưởng để quay chụp phong cảnh, kiến trúc, chụp Milky Way (dải ngân hà) cũng như quay vlog hay làm phim nhờ góc nhìn rộng cùng khẩu độ lớn. Không chỉ vậy, ống kính còn mang đến khả năng chụp cận cảnh ấn tượng cùng hệ thống AF (lấy nét tự động) im lặng và chuẩn xác.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Trong khi đó, FE 400-800mm F6.3-8 G OSS là ống kính 800 mm super-telephoto zoom dòng G đầu tiên của Sony, sở hữu độ phân giải cao trên toàn dải tiêu cự, bokeh tuyệt đẹp và chế độ AF vừa im lặng vừa chuẩn xác. Với thiết kế zoom bên trong cho phép hạn chế ảnh hưởng của trọng lực, từ đó đem lại sự ổn định khi canh khung hình. FE 400-800mm F6.3-8 G OSS cũng tương thích với 1.4x và 2x teleconverter (bộ chuyển đổi tele) để tăng tiêu cự lên tối đa 1600 mm, lý tưởng để chụp chim, động vật hoang dã, thể thao, máy bay và phong cảnh.

Cụ thể:

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
Sony FE 16mm F1.8 G

Sony FE 16mm F1.8 G với độ phân giải ấn tượng ở góc siêu rộng 16mm, FE 16mm F1.8 G sẽ là ống kính lý tưởng để thể hiện sự sinh động và ấn tượng của góc rộng. Thiết kế quang học bao gồm 2 thấu kính AA (Advance Aspherical - Phi cầu tiên tiến) để mang lại độ phân giải ấn tượng ở mọi khẩu độ. Một thấu kính Super ED (siêu tán xạ) và 3 thấu kính ED (tán xạ) triệt tiêu quang sai trên toàn khung hình, đồng thời cũng hạn chế hiện tượng lóa và bóng ma.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
FE 16mm F1.8 G cũng có bokeh tuyệt đẹp nhờ khẩu độ lớn F1.8 và hệ thống 11 lá khẩu

FE 16mm F1.8 G cũng có bokeh tuyệt đẹp nhờ khẩu độ lớn F1.8 và hệ thống 11 lá khẩu. Hiệu suất chụp cận cảnh tốt nhờ khoảng cách lấy nét tối thiểu chỉ 0.15 m và độ phóng đại tối đa 0.25x khi dùng AF (0.13 m và 0.3x đối với MF - lấy nét tay). Tất cả điều này giúp người dùng có thể thu lại được những hình ảnh góc rộng độc đáo với bokeh sâu và tinh tế.

Chưa dừng lại ở đó, việc sử dụng thấu kính cầu trong FE 16mm F1.8 G, bao gồm cả thấu kính độ chính xác cao AA (phi cầu tiên tiến) của Sony, đã giúp tạo ra một ống kính full-frame siêu rộng nhỏ gọn (73.8 x 75 mm) và nặng chỉ 304 g. Với độ cơ động cao này, người dùng có thể mang theo FE 16mm F1.8 G, luôn có được chất lượng hình ảnh ấn tượng cho nhiều thể loại bao gồm phong cảnh, kiến trúc, bầu trời sao và nhiều thể loại khác.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Khả năng lấy nét tự động nhanh và chuẩn xác của FE 16mm F1.8 G là nhờ vào thuật toán được Sony phát triển riêng cho động cơ tuyến tính XD, giúp cải thiện độ phản hồi và gần như triệt tiêu độ trễ lẫn rung động có thể xảy ra khi di chuyển các nhóm thấu kính lớn; tạo ra hiệu suất hoạt động êm và ít rung động.

Công nghệ ống kính tiên tiến của FE 16mm F1.8G cũng giúp giảm hiện tượng focus breathing (khung hình bị thay đổi khi lấy nét), qua đó dễ dàng tạo ra những thước phim mượt mà. Tính năng bù trừ breathing trong các thân máy Alpha tương thích cũng được hỗ trợ, và tính năng chống rung hình ảnh trong thân máy Active Mode cho phép tạo ra các video góc rộng ổn định khi vừa quay vừa bước đi. Hơn thế nữa, ống kính mới tương thích với filter 67 mm tiêu chuẩn giúp dễ cân bằng trên gimbal.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
Công nghệ ống kính tiên tiến của FE 16mm F1.8G cũng giúp giảm hiện tượng focus breathing (khung hình bị thay đổi khi lấy nét), qua đó dễ dàng tạo ra những thước phim mượt mà

Một vòng lấy nét, phím focus hold, công tắc chuyển đổi chế độ lấy nét, và công tắc khoá khẩu độ… đều được tích hợp sẵn và chức năng của phím focus hold có thể được tùy biến theo ý muốn. Vòng khẩu độ cho phép điều khiển trực tiếp, trong khi công tắc tắt/mở chế độ click mang đến sự linh hoạt, và công tắc chuyển đổi chế độ lấy nét cho phép thay đổi tức thì giữa tự động lấy nét/lấy nét thủ công. Cuối cùng, thiết kế chống bụi và độ ẩm cùng lớp phủ fluorine ở thấu kính trước giúp tối ưu độ tin cậy và độ bền.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS sẽ phá vỡ giới hạn với ống kính zoom tiêu cự đến 800mm

Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS sẽ phá vỡ giới hạn với ống kính zoom tiêu cự đến 800mm. Theo đó, FE 400-800mm F6.3-8 G OSS với dải tiêu cự super telephoto từ 400mm đến 800mm và có thể mở rộng tối đa đến 1600 mm với bộ chuyển 2x teleconverter. Sử dụng cơ chế zoom bên trong, chiều dài ống kính không đổi, giúp trọng tâm gần như không đổi để đảm bảo khả năng xử lý và điều khiển ổn định. Ống kính tích hợp vòng zoom mượt và dễ sử dụng để giúp việc thay đổi tiêu cự chuẩn xác nhưng vẫn tránh được những tình huống làm thay đổi tiêu cự ngoài ý muốn.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
FE 400-800mm F6.3-8 G OSS được trang bị hệ thống 11 lá khẩu, giúp tạo hiệu ứng bokeh tròn đẹp mắt trên hậu cảnh mượt mà

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS được trang bị hệ thống 11 lá khẩu, giúp tạo hiệu ứng bokeh tròn đẹp mắt trên hậu cảnh mượt mà, mềm mại khi chụp với trường ảnh mỏng. Sáu thấu kính ED (siêu tán xạ) kiểm soát hiệu quả quang sai, đồng thời hiện tượng lóa và bóng ma ở môi trường nguồn sáng đánh trực tiếp từ phía sau cũng được kiểm soát để cho ra những bức ảnh tuyệt đẹp.

Nhờ vào hai động cơ tuyến tính độ chính xác cao được tích hợp mà FE 400-800mm F6.3-8 G OSS đạt khả năng AF nhanh và chuẩn xác. Tính năng tracking có thể đáp ứng tốc độ chụp liên tục đến 120 fps trên thân máy Sony Alpha 9 III, và khả năng hoạt động êm ái mở ra hàng loạt khả năng sáng tạo. Công tắc thay đổi phạm vi lấy nét (FULL/10m-NEAR/∞-8m) có thể được sử dụng để tối ưu khả năng điều khiển cho từng loại chủ thể. Hiện tượng focus breathing được kiểm soát để giúp đạt sự tinh tế trong chất lượng phim.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
Tính năng chống rung sẽ càng hiệu quả hơn khi kết hợp với máy ảnh Alpha tích hợp chống rung trong thân máy

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS có thể dễ dàng sử dụng cầm tay mà không lo bị nhoè nhờ được tích hợp công nghệ chống rung quang học Optical SteadyShot ™. Đồng thời tính năng chống rung sẽ càng hiệu quả hơn khi kết hợp với máy ảnh Alpha tích hợp chống rung trong thân máy. Linh kiện độ bền cao, tối ưu sự cân bằng và ngàm gắn tripod không thể tháo rời giúp tăng tối đa độ tin cậy và hiệu suất. Khi sử dụng trên tripod, ngàm gắn tripod có thể nhanh chóng xoay theo chiều dọc hoặc chiều ngang, hỗ trợ chụp nhiều loại chủ đề khác nhau.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới
FE 400-800mm F6.3-8 G OSS có thể dễ dàng sử dụng cầm tay mà không lo bị nhoè nhờ được tích hợp công nghệ chống rung quang học Optical SteadyShot ™

Ba phím focus hold được đặt cách nhau 90 độ quanh thân ống kính FE 400-800mm F6.3-8 G OSS cho phép dễ dàng thao tác ở mọi tình huống và tính năng của phím cũng có thể tùy biến tùy theo nhu cầu. Thiết kế zoom bên trong và khả năng kháng nước lẫn bụi giúp tối ưu độ tin cậy. Thấu kính ngoài cùng có lớp phủ fluorine có thể cản tạp chất và giúp ống kính dễ dàng vệ sinh hơn. Bên cạnh đó, tính năng full-time DMF (chuyển đổi lấy nét tay tự động toàn thời gian) sẽ tự động kích hoạt chế độ lấy nét tay khi vòng lấy nét hoạt động, giúp người dùng có thể dễ dàng thay đổi một cách chi tiết vùng lấy nét. Cuối cùng, hood che nắng của ống kính sử dụng thiết kế mới với nút khoá và khe gắn filter mở giúp dễ dàng thao tác.

Sony ra mắt bộ đôi ống kính FE 16mm F1.8 G và FE 400-800mm F6.3-8 G OSS mới

Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS sẽ được bán tại Việt Nam với giá 69,990,000 đồng. Khách hàng đặt trước sản phẩm từ nay đến ngày 17/03/2025 sẽ nhận ngay bộ quà tặng bao gồm FALCAM F50 và Pin NP-FZ100 trị giá 2,490,000 đồng.

Ống kính Sony FE 16mm F1.8 G sẽ sớm được cập nhật.

