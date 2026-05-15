Minh bạch thông tin và giá trị cộng đồng là trụ cột tăng trưởng bền vững

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương, đánh giá các chương trình đào tạo và hỗ trợ cộng đồng của TikTok Shop là "dấu ấn thể hiện sự quan tâm đến cộng đồng" của nền tảng, đồng thời nhấn mạnh với toàn bộ chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử, từ doanh nghiệp đến nhà bán hàng cá nhân, sự minh bạch thông tin hàng hóa và lan tỏa giá trị tích cực đến người mua hàng trên cả phương diện vật chất lẫn tinh thần mới là điều kiện sống còn để duy trì niềm tin người tiêu dùng.

Bà Lê Hoàng Oanh: Minh bạch thông tin và giá trị cộng đồng là trụ cột tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh toàn ngành thương mại điện tử kỳ vọng tăng trưởng 20% năm 2026 và Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ghi nhận sự tham gia tích cực của các địa phương xa như Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Tĩnh tại sự kiện như minh chứng cho thấy chính quyền các tỉnh thành đã chủ động đến tìm kiếm cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp và bà con tại địa phương.

Bà Lê Hoàng Oanh nhận định: "định vị phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số không phải là đối tượng cần trợ giúp thụ động mà là những chủ thể tạo ra nội dung chân thực. Đó chính là nền tảng cốt lõi của niềm tin người tiêu dùng mà TikTok Shop và cả ngành thương mại điện tử đang cần".

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Agritrade), đơn vị đã đồng hành cùng TikTok Shop gần bốn năm trong việc đưa sản phẩm OCOP và đặc sản nông sản lên nền tảng số, mang đến góc nhìn thực địa sâu nhất về xu hướng này. Ông Tiến nhận định những người trước đây chúng ta gọi là yếu thế, gồm đồng bào dân tộc thiểu số và chị em phụ nữ, lại có những câu chuyện và thế mạnh riêng khi họ tạo ra được sự tâm huyết và gắn bó với sản phẩm. Chính tâm huyết và gắn bó đó là thứ người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt giới trẻ, đang tìm kiếm nhiều nhất khi lướt qua các nền tảng mạng xã hội.

Hơn 600 tấn khoai sâm đất Tây Bắc được tiêu thụ, trở thành "hiện tượng" của ngành hàng nông sản trên TikTok Shop.nông thôn.

Nhìn lại các kỳ tổ chức CSR Day của TikTok Shop, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp cho biết nền tảng mạng xã hội là nơi mỗi cá nhân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và chị em phụ nữ, có cơ hội kể câu chuyện riêng của mình, hành trình họ vượt qua những thách thức và nhận được sự ghi nhận của xã hội. Sự ghi nhận đó, lần đầu tiên trong lịch sử thương mại Việt Nam, đến trực tiếp từ người tiêu dùng chứ không qua trung gian, tạo ra vòng phản hồi thực giúp người sản xuất cải thiện sản phẩm và nắm bắt xu hướng tiêu dùng kịp thời, đặc biệt đối với hàng nông sản đặc sản mà TikTok Shop đang là kênh phân phối chủ lực.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, bà con OCOP, đồng bào dân tộc thiểu số hay phụ nữ vùng sâu vùng xa không có đủ nguồn lực kinh tế để tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại ở thành phố lớn. Khó khăn đó không phải chất lượng sản phẩm, không phải tâm huyết của người làm ra nó, mà chỉ là chi phí tiếp cận thị trường.

Giải pháp mà nền tảng mạng xã hội cung cấp rất đơn giản về mặt vận hành, nhưng có sức thay đổi rất lớn: "Một phiên livestream ngay tại vườn, ngay tại cơ sở sản xuất, vừa giảm thiểu chi phí vừa tạo ra hiệu ứng câu chuyện thật", Ông Tiến nhấn mạnh.

Từ câu chuyện thật đó, theo ông Tiến, "Rất phù hợp xu thế tiêu dùng khi giới trẻ tìm kiếm những người thật, việc thật, những con người thực sự tâm huyết tạo ra sản phẩm nông sản" Sản phẩm đặc sản Việt mang đặc trưng văn hóa vùng miền, ký ức ẩm thực và câu chuyện của người làm ra nó là thứ người phụ nữ ở bản làng hiểu sâu hơn bất kỳ nhà phân phối chuyên nghiệp nào, và một phiên livestream TikTok Shop có thể chuyển tải hiệu quả hơn cả gian hàng hội chợ tốn kém.

Ông Tiến khẳng định đây là hướng đi thực sự để các hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo phát huy thế mạnh và tạo thêm thu nhập, với mục tiêu là không để lại ai phía sau.

Chương trình 3.000 "xã thương mại điện tử" để phụ nữ cùng đồng bào dân tộc thiểu số không bị bỏ lại

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, tiếp cận vấn đề từ góc độ vận hành nền tảng khi chỉ ra rằng nếu không có can thiệp chủ động, bất bình đẳng trong thương mại điện tử sẽ tự mở rộng theo thời gian, khi các vùng tập trung nhiều nhà sáng tạo nội dung xuất sắc và hạ tầng số tốt sẽ tăng trưởng vượt trội, trong khi các địa phương chưa phát triển, nơi phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tập trung đông nhất, có nguy cơ càng tụt lại xa hơn.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ chương trình hơn 3.000 xã, phường tham gia thương mại điện tử, trong đó phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số là nhóm được ưu tiên hỗ trợ trực tiếp

Để hóa giải sự phân hóa đó, ông Lâm Thanh cho biết TikTok Shop sẽ quy tụ chính quyền địa phương, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung địa phương vào cùng một chương trình, nhằm đưa hàng Việt và sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, đồng thời xây dựng hình ảnh văn hóa và lịch sử của từng vùng miền trên không gian số.

Lộ trình trách nhiệm xã hội năm 2026 của TikTok Shop xoay quanh hai chương trình chính, trong đó "Mỗi tỉnh một shop" tập trung xây dựng gian hàng số cho 34 tỉnh thành để lan tỏa bản sắc và thúc đẩy tiêu thụ hàng địa phương, còn "Xã thương mại điện tử" hướng đến phổ cập ứng dụng thương mại điện tử tại hơn 3.000 xã, phường trên toàn quốc nhằm nâng cao năng lực kinh doanh số từ cấp cơ sở.

Đại diện TikTok Việt Nam cũng cho biết sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều phường và xã mới gần như vắng bóng trên không gian số khi các trang điện tử cũ biến mất, thông tin hàng hóa địa phương không còn phản ánh đúng thực tế và áp lực dồn lên chính quyền cấp xã với nguồn lực không đồng đều, đặc biệt ở các xã vùng sâu vùng xa đang trở thành "vùng trắng" thông tin số, khiến mục tiêu 3.000 xã thương mại điện tử mang ý nghĩa mở rộng thị trường và đồng thời tái lập hiện diện số cho chính những địa bàn có mật độ phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất.

30.000 người bán được đào tạo và tám chương trình Hàng Việt vươn mình

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội TikTok Shop Việt Nam, báo cáo kết quả sáng kiến "Hàng Việt vươn mình" năm 2025 với hơn 200.000 sản phẩm OCOP và hàng Việt hiện diện trên nền tảng, 1 triệu voucher ưu đãi phân phát đến tay người mua và doanh thu trung bình phiên "Thứ 7 hàng Việt" đạt gấp 3,5 lần mức thông thường. Về đào tạo, TikTokHood trang bị kỹ năng vận hành và tuân thủ Luật Thương mại điện tử mới cho hơn 30.000 người bán, trong đó phần lớn là phụ nữ ở các địa phương lần đầu tiếp cận đào tạo bài bản về thương mại điện tử.

Về nông sản, nhóm sản phẩm gắn chặt nhất với phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số, hơn 200 tấn trái cây tươi tiêu thụ trong 9 tháng, 10 tấn sầu riêng cổ Sầu Hữu bán hết trong 48 giờ và 600 tấn khoai sâm đất đến tay người tiêu dùng trên toàn quốc. Tám chương trình trong khuôn khổ "Hàng Việt vươn mình", gồm Chợ phiên OCOP, Hàng Việt trái ngọt bốn mùa, GreenUP, chuyển đổi số chợ truyền thống và tiểu thương, TikTok Shop Chủ Nữ, TikTokHood đào tạo kỹ năng kinh doanh, Thứ 7 hàng Việt và chuỗi quảng bá đặc sản như gạo ST25 Kiên Giang, phủ rộng từ nông sản OCOP đến phát triển năng lực người bán là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình TikTok Shop Chủ Nữ với định hướng "Phụ nữ Việt vươn mình làm chủ câu chuyện của chính mình" đưa xu hướng tự nhiên mà ông Tiến mô tả vào một chương trình có cấu trúc và nguồn lực hỗ trợ rõ ràng, trong khi sang năm 2026, TikTok Shop triển khai thêm "Hàng Việt cất cánh cùng TikTok Shop" phát triển từ "Hàng Việt vươn mình" với định hướng mở rộng thị phần trong nước và hướng đến xuất khẩu. Vào tháng 11 năm ngoái, FAO mời đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam trong việc thúc đẩy sản phẩm OCOP trên mạng xã hội, ghi nhận quốc tế cho mô hình đã chứng minh rằng phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, với câu chuyện thật và tâm huyết thật, đang trở thành nhóm dẫn đầu trong cuộc chuyển đổi thương mại điện tử của Việt Nam.