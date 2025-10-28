Công nghệ số
Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu

Tấn Phong

Tấn Phong

11:26 | 28/10/2025
Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) ra mắt đồng hồ chủ TimeProvider 4500 v3 truyền tín hiệu định thời với độ sai lệch dưới một nano giây trên khoảng cách 800 km qua mạng quang, giúp các hạ tầng quan trọng vận hành ổn định mà không phụ thuộc vào vệ tinh định vị toàn cầu.

Các chính phủ trên thế giới hiện yêu cầu đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu bổ sung nguồn tín hiệu định thời bên cạnh GNSS. Mục tiêu của quy định này nhằm tăng khả năng phục hồi và độ tin cậy cho hạ tầng mạng, đảm bảo hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố gián đoạn hoặc giới hạn dịch vụ.

Công nghệ định thời chính xác nano giây thay thế GPS cho hạ tầng trọng yếu
Đồng hồ chủ TimeProvider® 4500 v3 cung cấp giải pháp truyền tín hiệu định thời độ chính xác cao cung cấp khả năng truyền tín hiệu định thời với độ sai lệch dưới một nano giây ở khoảng cách lên đến 800 km thông qua mạng quang đường dài

Microchip giới thiệu đồng hồ chủ TimeProvider 4500 v3 (TP4500) đạt độ chính xác dưới một nano giây khi phân phối tín hiệu định thời qua hệ thống truyền dẫn quang đường dài hơn 800 km. Sản phẩm mang đến cho ngành công nghiệp yếu tố còn thiếu trong Định vị, Điều hướng và Định thời mà nhiều nhà khai thác hạ tầng mong đợi.

TP4500 hỗ trợ tham chiếu tín hiệu định thời theo UTC do phòng thí nghiệm quốc gia cung cấp. Đồng hồ chủ này trở thành thiết bị đầu tiên cung cấp chức năng Truyền tín hiệu định thời có độ chính xác cao theo khuyến nghị ITU-T G.8271.1 phiên bản tháng 01/2024.

Hệ thống đáp ứng yêu cầu về độ trễ tín hiệu định thời 5 nano giây trên khoảng cách 800 km. Con số này tương đương mức trung bình 500 picoseconds trên mỗi nút với giả định có 10 nút mạng. Microchip thiết lập tiêu chuẩn mới cho độ chính xác trong ngành công nghệ định thời.

Hệ thống TP4500 hoạt động theo nhiều chế độ để tạo kiến trúc đầu cuối gọi là PRTC ảo. Kiến trúc này đảm bảo độ chính xác PRTC qua mạng quang đường dài. Các nhà khai thác mạng viễn thông trên toàn thế giới triển khai rộng rãi vPRTC ở cấp độ mạng để phân phối tín hiệu định thời chính xác cao trên mặt đất.

Hầu hết hệ thống hiện tại yêu cầu GNSS tại trạm đặt đồng hồ chủ. TP4500 cho phép đồng bộ hóa với độ tin cậy cao mà không cần GNSS. Giải pháp này giúp giảm nghẽn mạng, chi phí bảo mật và nhiễu tín hiệu trong các hệ thống hoạt động dựa vào GNSS.

HA-TT là cách tiếp cận đã qua kiểm chứng và hiệu quả về chi phí. Các giải pháp PNT khác chưa được áp dụng rộng rãi trong môi trường mạng cơ sở hạ tầng trọng yếu, có Mức độ sẵn sàng công nghệ thấp và vẫn phụ thuộc vào GNSS như nguồn tín hiệu định thời chính.

"Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 v3 là giải pháp đột phá cho phép các nhà khai thác triển khai mạng tín hiệu định thời theo tiêu chuẩn trên mặt đất với độ chính xác và khả năng phục hồi chưa từng có", ông Randy Brudzinski, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh hệ thống tần số và thời gian của Microchip nhận định. Ông khẳng định sáng tạo này thể hiện cam kết của Microchip trong việc cung cấp giải pháp định thời tiên tiến và tin cậy nhất cho các dịch vụ thiết yếu.

TimeProvider 4500 v3 là nền tảng quan trọng hướng tới việc hỗ trợ tiêu chuẩn ITU-T G.8272.2. Tiêu chuẩn này xác định đồng hồ định thời tham chiếu mạng coherent trong phiên bản thứ 2 năm 2024. Kiến trúc cnPRTC đảm bảo tín hiệu định thời có độ chính xác cao, linh hoạt và mạnh mẽ trong toàn bộ mạng viễn thông.

Hệ thống cho phép đạt độ chính xác thời gian ePRTC ổn định trên phạm vi toàn mạng. Mạng duy trì hoạt động ngay cả khi GNSS của khu vực hoặc toàn mạng không khả dụng hoặc xảy ra lỗi và gián đoạn khác.

TimeProvider 4500 v3 đảm bảo độ trễ thời gian 5 nano giây trên khoảng cách lên đến 800 km trong giải pháp trên mặt đất thay thế GNSS. Công nghệ cho phép cơ sở hạ tầng trọng yếu hoạt động với cơ chế đồng bộ hóa linh hoạt độc lập với GNSS.

Mạng mặt đất dựa trên tiêu chuẩn để truyền tín hiệu định thời dễ dàng tích hợp với môi trường mạng Ethernet và mạng quang sẵn có. Các tính năng phần mềm cao cấp chỉ có trên TP4500 v3 tích hợp PolarFire FPGA của Microchip và bộ tổng hợp Azurite cho độ chính xác cao nhất.

Nhà sản xuất tối ưu hóa đồng hồ chủ TP4500 cho môi trường mạng viễn thông, điện lực, giao thông vận tải, chính phủ và quốc phòng. Sản phẩm đảm bảo thời gian chính xác và linh hoạt ở những nơi quan trọng nhất. Phiên bản mới nhất cung cấp cho nhà mạng giải pháp có thể mở rộng để phân phối tín hiệu định thời an toàn và tin cậy trên khoảng cách rất xa.

TP4500 là sản phẩm mới nhất trong danh mục đồng hồ chủ IEEE-1588 Precision Time Protocol của Microchip với hiệu suất và giá trị hàng đầu ngành. Các giải pháp đã qua kiểm chứng trên thực địa này có thể mở rộng quy mô từ ứng dụng trong nhà mật độ thấp đến yêu cầu về tín hiệu định thời mạng 5G dung lượng cao.

Đồng hồ chủ TimeProvider 4500 v3 sẵn sàng mua với số lượng sản xuất. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ với đại diện bán hàng hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Microchip để tìm hiểu thêm thông tin và đặt mua sản phẩm.

