Lấy cảm hứng từ trang phục dã ngoại truyền thống nước Anh và cảnh sắc hứng khởi của thiên nhiên khi tiết trời trở lạnh, BST mang đến góc nhìn mới mẻ về trang phục mùa đông, một sự kết hợp giữa tính ứng dụng và thời trang của UNIQLO và JW ANDERSON.

Đặc biệt, sau thành công từ những thiết kế trong BST Xuân/ Hè 2025 như quần jeans ống suông hay áo sơ mi Oxford, BST UNIQLO and JW ANDERSON mùa Thu/Đông 2025 năm nay mang đến những gam màu và hoạ tiết mới lạ, như sắc đỏ cà chua rực rỡ hay sắc xanh lam điểm xuyết trên bảng màu đất êm dịu, khiến từng lớp trang phục càng trở nên nổi bật.

UNIQLO and JW ANDERSON chính thức ra mắt BST Thu/Đông 2025

“BST mùa này mang đến nhiều lựa chọn mới cho tủ đồ mùa đông của bạn với các trang phục mang phong cách Anh Quốc dễ phối, hiện đại, và đầy năng lượng. Bên cạnh các thiết kế đặc trưng của JW ANDERSON như áo khoác đa năng, áo choàng poncho, chúng tôi cũng bổ sung những tông màu ấm áp cho trang phục jeans và áo sơ mi Oxford.” Chia sẻ về BST, NTK Jonathan Anderson cho biết.

BST Thu/Đông 2025 dành cho nam

Những chiếc áo khoác PUFFTECH đa năng dành cho nam giới được lấy cảm hứng từ áo khoác đi săn. Hay những mẫu quần vải nhung với phom dáng rộng, ống ôm dần được nhấn nhá với phần túi trước mang hơi hướng phong cách workwear. Cho đến những chiếc áo choàng Poncho dành cho nữ,… đều có thể được phối như khăn choàng ấm áp hoặc khi cài khuy sẽ trông như một chiếc áo khoác ngoài, mang lại cảm giác dễ chịu cho mùa đông.

BST Thu/Đông 2025 dành cho nữ

BST còn sở hữu những thiết kế đang rất được ưa chuộng như áo khoác PUFFTECH dáng ngắn nhẹ và ấm dành cho nữ, áo len cổ tròn pha lông cừu hai màu với hoạ tiết xương cá, một thiết kế phi giới tính mà ai cũng có thể dễ dàng phối kết. Cả những đôi tất HEATTECH luôn được yêu thích bởi bảng màu đa dạng và thiết kế tinh nghịch… cũng xuất hiện trong BST lần này.

BST UNIQLO và JW ANDERSON Thu/Đông 2025 chính thức lên kệ từ thứ 6, ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Tìm hiểu chi tiết tại https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-and-jw-anderson