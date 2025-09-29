UNIQLO trao tặng hơn 1 triệu sản phẩm HEATTECH hỗ trợ cộng đồng yếu thế toàn cầu

Đây là năm thứ 2 UNIQLO duy trì hoạt động quyên góp quần áo nằm trong khuôn khổ sáng kiến “The Heart of LifeWear” (tạm dịch: Trái tim của LifeWear), với mong muốn cải thiện cuộc sống cho các cộng đồng yếu thế trên toàn cầu.

Cụ thể, tại Việt Nam, UNIQLO sẽ trao 10.000 sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH cho học sinh và người dân khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương trình được triển khai từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026.

Trong năm 2025, sáng kiến “The Heart of LifeWear” của UNIQLO tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn với hơn 1 triệu sản phẩm giữ nhiệt HEATTECH được trao tặng cho người tị nạn, nạn nhân thiên tai và trẻ em khó khăn trên toàn thế giới.

Trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động quyên góp sẽ phân bổ cho nhiều khu vực: 500.000 sản phẩm cho người hồi hương tại Syria; 100.000 tại Nhật Bản; 125.000 tại Trung Quốc; 106.000 tại Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc; 70.000 tại Bắc Mỹ và 100.000 tại châu Âu.

Ông Koji Yanai, Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing (công ty mẹ UNIQLO) chia sẻ: “Trên thế giới, có không ít người bất ngờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì xung đột, bạo lực hay thiên tai. UNIQLO đã duy trì các hoạt động quyên góp quần áo khác nhau từ năm 2001, đến nay đã 24 năm.

Việc trao tặng hơn một triệu sản phẩm HEATTECH mỗi năm trong khuôn khổ chương trình “The Heart of LifeWear” là một trong những hoạt động có quy mô lớn nhất mà chúng tôi từng triển khai. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến cái ấm cả về thể chất lẫn tinh thần cho mọi người, đồng thời tạo nên những tác động tích cực cho cuộc sống của mọi người.”

Bên cạnh việc trao tặng trang phục, Fast Retailing còn hợp tác cùng UNHCR (Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc) từ năm 2006 nhằm hỗ trợ người tị nạn toàn cầu, triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tạo cơ hội việc làm và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trong năm 2024 - năm đầu tiên thực hiện sáng kiến toàn cầu “The Heart of LifeWear” tại Việt Nam, UNIQLO đã phối hợp với Quỹ Hy vọng (HOPE Foundation) trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH mới, tương đương gần 3 tỷ đồng, cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực tỉnh Sơn La, Yên Bái. Đây là hai trong số 10 tỉnh thành có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất Việt Nam, trong đó, một số địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ quét, sạt lở đất.