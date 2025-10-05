Phường Hoàn Kiếm sôi động trong 'Đêm hội Trăng rằm 2025'

Trong tiết Thu sum vầy, không gian phố cổ Hà Nội bừng sáng bởi sắc màu lung linh của hàng ngàn chiếc đèn ông sao, đèn lồng, cùng tiếng trống lân rộn ràng, gợi nhắc ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. "Đêm hội Trăng rằm 2025" đã diễn ra sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn: Cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu từ 16h-18h30; rước đèn và múa lân, sư tử truyền thống quanh hồ Hoàn Kiếm từ 18h-19h; từ 19h30 sẽ chính thức diễn ra “Đêm hội trăng rằm 2025”.

Các đại biểu tham dự chương trình "Đêm Hội Trăm rằm 2025". Ảnh: Hồng Giang

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 2.000 người, trong đó có khoảng 1.500 em thiếu nhi trên địa bàn phường, cùng các sinh viên, người dân, các chuyên gia về văn hóa, lịch sử, nhà thiết kế thời trang, họa sĩ, nhạc sĩ.

Thông qua các hoạt động, thể hiện nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc, sự sum vầy, đoàn tụ, tấm lòng kính hiếu với tổ tiên và tình cảm dành cho thiếu nhi. Cũng tại chương trình, các em thiếu nhi sẽ được xem chương trình nghệ thuật đặc biệt. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải cuộc thi bày mâm cỗ đẹp; giải thi rước đèn và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các bạn nhỏ tham dự chương trình.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Giang

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức sau khi sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp. UBND phường Hoàn Kiếm đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư tổ chức.

Tại Không gian bích họa Phùng Hưng, các nghệ nhân, thợ thủ công giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi dân gian. Đình Kim Ngân, Trung tâm nghệ thuật Hàng Buồm trở thành nơi hội tụ triển lãm, tọa đàm, workshop về ứng dụng mỹ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó là nhiều chương trình nghệ thuật, biểu diễn thời trang thiếu nhi, múa lân, sư tử, cùng các hoạt động tái hiện phong tục xưa, đã đem đến không gian vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

"Đêm Hội Trăm Rằm 2025" do phường Hoàn Kiếm tổ chức. Ảnh: Hồng Giang

“Đêm hội Trăng rằm 2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm nhấn rực rỡ của lễ hội năm nay, khẳng định nỗ lực của UBND phường Hoàn Kiếm trong gìn giữ và làm sống lại ký ức Trung thu xưa, thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại mới. Qua đó, hiện thực hóa định hướng xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm văn hoá sáng tạo, gắn kết truyền thống và hiện đại của UBND TP. Hà Nội.

Đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội trong việc bảo tồn di sản, cũng như sự chăm lo thiết thực dành cho thế hệ thiếu nhi - những chủ nhân tương lai của đất nước” - bà Nguyễn Hồng Trang cho biết.