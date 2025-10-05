Chuyển động số
Cuộc sống số

Phường Hoàn Kiếm sôi động trong 'Đêm hội Trăng rằm 2025'

Phước Hà

Phước Hà

20:08 | 05/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tối 3/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP. Hà Nội), UBND phường Hoàn Kiếm đã chủ trì tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2025” với nhiều hoạt động sôi động. Chương trình đã trở thành một “biểu tượng văn hoá” riêng có mang đậm dấu ấn dân gian của một Hà Nội cổ kính, thanh lịch và sáng tạo.
Mường Thanh ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 'Nguyệt Vũ Đoàn Viên' Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Trong tiết Thu sum vầy, không gian phố cổ Hà Nội bừng sáng bởi sắc màu lung linh của hàng ngàn chiếc đèn ông sao, đèn lồng, cùng tiếng trống lân rộn ràng, gợi nhắc ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. "Đêm hội Trăng rằm 2025" đã diễn ra sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn: Cuộc thi bày mâm cỗ Trung thu từ 16h-18h30; rước đèn và múa lân, sư tử truyền thống quanh hồ Hoàn Kiếm từ 18h-19h; từ 19h30 sẽ chính thức diễn ra “Đêm hội trăng rằm 2025”.

Phường Hoàn Kiếm sôi động trong “Đêm hội Trăng rằm năm 2025
Các đại biểu tham dự chương trình "Đêm Hội Trăm rằm 2025". Ảnh: Hồng Giang

Chương trình thu hút sự tham gia của gần 2.000 người, trong đó có khoảng 1.500 em thiếu nhi trên địa bàn phường, cùng các sinh viên, người dân, các chuyên gia về văn hóa, lịch sử, nhà thiết kế thời trang, họa sĩ, nhạc sĩ.

Thông qua các hoạt động, thể hiện nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc, sự sum vầy, đoàn tụ, tấm lòng kính hiếu với tổ tiên và tình cảm dành cho thiếu nhi. Cũng tại chương trình, các em thiếu nhi sẽ được xem chương trình nghệ thuật đặc biệt. Đặc biệt, Ban Tổ chức đã công bố và trao giải cuộc thi bày mâm cỗ đẹp; giải thi rước đèn và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các bạn nhỏ tham dự chương trình.

Phường Hoàn Kiếm sôi động trong “Đêm hội Trăng rằm năm 2025
Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Hồng Giang

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, Lễ hội Trung thu phố cổ năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức sau khi sắp xếp mô hình chính quyền 2 cấp. UBND phường Hoàn Kiếm đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, trường học, cộng đồng dân cư tổ chức.

Tại Không gian bích họa Phùng Hưng, các nghệ nhân, thợ thủ công giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi dân gian. Đình Kim Ngân, Trung tâm nghệ thuật Hàng Buồm trở thành nơi hội tụ triển lãm, tọa đàm, workshop về ứng dụng mỹ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Bên cạnh đó là nhiều chương trình nghệ thuật, biểu diễn thời trang thiếu nhi, múa lân, sư tử, cùng các hoạt động tái hiện phong tục xưa, đã đem đến không gian vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Phường Hoàn Kiếm sôi động trong “Đêm hội Trăng rằm năm 2025
"Đêm Hội Trăm Rằm 2025" do phường Hoàn Kiếm tổ chức. Ảnh: Hồng Giang

“Đêm hội Trăng rằm 2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm nhấn rực rỡ của lễ hội năm nay, khẳng định nỗ lực của UBND phường Hoàn Kiếm trong gìn giữ và làm sống lại ký ức Trung thu xưa, thổi vào đó hơi thở sáng tạo của thời đại mới. Qua đó, hiện thực hóa định hướng xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm văn hoá sáng tạo, gắn kết truyền thống và hiện đại của UBND TP. Hà Nội.

Đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội trong việc bảo tồn di sản, cũng như sự chăm lo thiết thực dành cho thế hệ thiếu nhi - những chủ nhân tương lai của đất nước” - bà Nguyễn Hồng Trang cho biết.

Phường Hoàn Kiếm Đêm Hội Trăm Rằm 2025

Bài liên quan

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Có thể bạn quan tâm

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Cuộc sống số
Mới đây, Universal Pictures đã chính thức “thả xích” trailer tiếp theo của tác phẩm chuyển thể từ Broadway thành công nhất mọi thời đại, hé lộ hồi kết hoành tráng, rực lửa và chan chứa cảm xúc trong WICKED: PHẦN 2 (tựa gốc: Wicked: For Good).
Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Cuộc sống số
Ngày 3/10/2025, lễ khai mạc Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Ngân hàng Techcombank và Sunrise Events Vietnam.
Cuộc thi vẽ tranh

Cuộc thi vẽ tranh 'Du lịch cùng Mường Thanh - Việt Nam trong mắt em' trở lại với mùa thứ 4

Cuộc sống số
Tiếp nối thành công ba mùa trước, Tập đoàn Mường Thanh tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi mùa thứ 4 với chủ đề “Việt Nam trong mắt em”, tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh 6–15 tuổi, đồng thời góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình yêu nghệ thuật cho thế hệ trẻ.
Đài Loan bác bỏ đề xuất sản xuất chip 50-50 của Hoa Kỳ, tập trung đàm phán về thuế quan

Đài Loan bác bỏ đề xuất sản xuất chip 50-50 của Hoa Kỳ, tập trung đàm phán về thuế quan

Cuộc sống số
Đài Loan đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất của Washington về việc chia đôi sản lượng bán dẫn cung ứng cho Hoa Kỳ theo tỷ lệ 50-50, nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán thương mại hiện nay chỉ tập trung vào thuế quan.
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Cuộc sống số
Chào đón Trung thu 2025, chào đón Hội sách Hà Nội lần thứ X, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng ra mắt độc giả nhiều tựa sách mới, các hoạt động đọc sách thú vị cùng nhiều quà tặng trong chương trình “Cùng Kim Đồng đón Trăng lên” tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa vừa
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
24°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa vừa
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
21°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
22°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa vừa
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa rất nặng
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16882 17152 17741
CAD 18370 18646 19271
CHF 32513 32897 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30334 30608 31645
GBP 34747 35140 36078
HKD 0 3259 3462
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15071 15656
SGD 19923 20205 20731
THB 731 794 848
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26215 26420
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,200 26,200 26,420
USD(1-2-5) 25,152 - -
USD(10-20) 25,152 - -
EUR 30,529 30,553 31,709
JPY 175.71 176.03 183.38
GBP 35,072 35,167 35,997
AUD 17,174 17,236 17,680
CAD 18,595 18,655 19,185
CHF 32,794 32,896 33,581
SGD 20,091 20,153 20,779
CNY - 3,659 3,757
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 17.36 18.1 19.43
THB 777.32 786.92 837.06
NZD 15,066 15,206 15,561
SEK - 2,767 2,848
DKK - 4,085 4,203
NOK - 2,607 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,871.99 - 6,587.69
TWD 784.57 - 944.01
SAR - 6,937.87 7,262.37
KWD - 84,171 89,092
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,240 26,250 26,420
EUR 30,373 30,495 31,581
GBP 34,892 35,032 35,971
HKD 3,329 3,342 3,444
CHF 32,543 32,674 33,557
JPY 175.24 175.94 183.10
AUD 17,101 17,170 17,690
SGD 20,141 20,222 20,737
THB 792 795 829
CAD 18,588 18,663 19,149
NZD 15,127 15,607
KRW 18 19.70
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26350 26350 26420
AUD 17067 17167 17775
CAD 18536 18636 19237
CHF 32684 32714 33601
CNY 0 3669.7 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30499 30529 31555
GBP 34973 35023 36134
HKD 0 3390 0
JPY 175.48 175.98 183.03
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15178 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20074 20204 20936
THB 0 759.1 0
TWD 0 870 0
XAU 13580000 13580000 13780000
XBJ 11500000 11500000 13780000
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,420
USD20 26,200 26,250 26,420
USD1 23,904 26,250 26,420
AUD 17,115 17,215 18,353
EUR 30,650 30,650 32,012
CAD 18,482 18,582 19,921
SGD 20,151 20,301 20,801
JPY 175.94 177.44 182.32
GBP 35,057 35,207 36,045
XAU 13,578,000 0 13,782,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,660 13,860
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,260 13,560
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,180 13,530
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,130 13,480
Nguyên liệu 99.99 12,760 12,960
Nguyên liệu 99.9 12,710 12,910
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,500 135,500
Hà Nội - PNJ 132,500 135,500
Đà Nẵng - PNJ 132,500 135,500
Miền Tây - PNJ 132,500 135,500
Tây Nguyên - PNJ 132,500 135,500
Đông Nam Bộ - PNJ 132,500 135,500
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,900 13,500
Trang sức 99.9 12,890 13,490
NL 99.99 12,750
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,260 13,560
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,260 13,560
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,260 13,560
Miếng SJC Thái Bình 13,660 13,860
Miếng SJC Nghệ An 13,660 13,860
Miếng SJC Hà Nội 13,660 13,860
Cập nhật: 06/10/2025 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,366 13,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,366 13,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,323 135
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,323 1,351
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,295 1,325
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,188 131,188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,035 99,535
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,759 90,259
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,483 80,983
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,905 77,405
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,908 55,408
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 1,386
Cập nhật: 06/10/2025 02:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson Hushjet, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Dyson Hushjet, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam: Từ xu hướng tới động lực tăng trưởng kinh tế hai chữ số

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam: Từ xu hướng tới động lực tăng trưởng kinh tế hai chữ số

5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Intech Solar tổ chức hội thảo

Intech Solar tổ chức hội thảo 'Xanh hóa năng lượng' thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

Phát động cuộc thi trực tuyến

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025'

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Dragon Golf Links được vinh danh

Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng