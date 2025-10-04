Chuyển động số
'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Lê Giang

Lê Giang

13:04 | 04/10/2025
Mới đây, Universal Pictures đã chính thức “thả xích” trailer tiếp theo của tác phẩm chuyển thể từ Broadway thành công nhất mọi thời đại, hé lộ hồi kết hoành tráng, rực lửa và chan chứa cảm xúc trong WICKED: PHẦN 2 (tựa gốc: Wicked: For Good).
Bộ phim tiếp tục được chỉ đạo bởi đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng Jon M. Chu, với sự trở lại của dàn diễn viên xuất sắc do hai ngôi sao được đề cử Oscar Cynthia Erivo và Ariana Grande dẫn dắt.

Nối tiếp câu chuyện từ phần trước, chương cuối của câu chuyện chưa từng được kể về các phù thủy xứ Oz mở ra khi Elphaba và Glinda buộc phải đi theo hai con đường riêng biệt. Elphaba (Cynthia Erivo thủ vai), nay bị bêu danh là Mụ Phù thủy Xấu xa Phương Tây (tên gốc: “The Wicked Witch of the West”), phải sống lưu vong, ẩn náu trong khu rừng của xứ Oz. Song cô vẫn kiên cường chiến đấu cho sự tự do của những loài thú câm lặng và tuyệt vọng tìm cách phơi bày sự thật về Pháp sư xứ Oz (Jeff Goldblum đảm nhận).

WICKED

Trong khi đó, Glinda giờ đây đã trở thành biểu tượng lộng lẫy của Lương thiện, sống trong cung điện tại Thành phố Ngọc Lục Bảo, hưởng trọn ánh hào quang của danh vọng và sự ái mộ từ mọi người. Nàng chuẩn bị bước vào lễ cưới hoành tráng cùng Hoàng tử Fiyero (ngôi sao được đề cử hai giải thưởng danh giá Emmy và SAG - Jonathan Bailey đảm nhận). Dưới sự chỉ dạy của Quý bà Morrible (do ngôi sao đoạt Oscar Dương Tử Quỳnh thủ vai), nàng được giao trọng trách khích lệ niềm tin của người dân, trấn an họ rằng Oz vẫn yên bình dưới quyền cai trị của Pháp sư.

Thế nhưng, ánh hào quang càng rực rỡ thì Glinda càng day dứt về sự chia cắt với Elphaba. Dù chuẩn bị bước vào lễ cưới xa hoa cùng Hoàng tử Fiyero (Jonathan Bailey), cô vẫn cố gắng hàn gắn đôi bên nhưng bất thành. Mọi thứ càng trở nên rối loạn khi cơn lốc xoáy mang Dorothy Gale, cô gái loài người đến từ Kansas, bất ngờ xuất hiện, làm đảo lộn vận mệnh của cả Elphaba, Glinda và xứ Oz.

WICKED

Trong cơn cuồng nộ của đám đông chống lại Phù thủy Xấu xa, Glinda cuối cùng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Cô cùng Elphaba gạt bỏ hiểu lầm, một lần nữa đứng về phía nhau. Tình bạn độc nhất vô nhị của họ sẽ trở thành điểm tựa cho tương lai, và chỉ khi thật sự thấu hiểu nhau bằng sự chân thành và cảm thông, họ mới có thể thay đổi chính mình và cả xứ Oz mãi mãi.

Đoạn trailer dài hơn 3 phút chiêu đãi khán giả với loạt đại cảnh cực kỳ ấn tượng, từ cung điện xa hoa, đồ sộ, thành phố Ngọc Lục Bảo lộng lẫy cho tới khu rừng sâu thẳm nơi Elphaba cư ngụ hay những trận chiến trên không, dưới mặt đất được dàn dựng công phu đến từng chi tiết. Tất cả góp phần khắc họa một thế giới Wicked vừa kỳ vĩ vừa lộng lẫy, hứa hẹn mang đến một chương kết bùng nổ.

WICKED

Tại thị trường Việt Nam, ngay khi vừa đăng tải trailer, phản ứng của khán giả dành cho lần trở lại này của WICKED cũng vô cùng tích cực. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ sự ngóng chờ màn thể hiện của siêu sao Ariana Grande cũng như thế giới cực kỳ mãn nhãn do “phù thủy” Nathan Crowley nhào nặn.

Giống như phần đầu, WICKED: PHẦN 2 được dựa trên vở nhạc kịch Broadway có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại, phỏng theo tiểu thuyết Wicked (2000) của Gregory Maguire. Khác biệt ở chỗ, phần phim này sẽ khép lại song song với câu chuyện kinh điển The Wizard of Oz, đồng thời mang đến nhiều thay đổi đáng kể.

Đạo diễn Jon M. Chu cũng chia sẻ rằng phần phim mới sẽ mang màu sắc trầm lắng hơn, đi sâu vào tâm lý nhân vật, thể hiện sự giằng xé nội tâm cũng như những thử thách về niềm tin, lý tưởng và tình bạn giữa hai nhân vật chính: “Nếu phần một nói về sự lựa chọn, thì phần hai là hệ quả của những lựa chọn đó”.

WICKED

Ngoài Jon M. Chu, bộ đôi biên kịch Winnie Holzman, tác giả kịch bản gốc Broadway, và Dana Fox sẽ tiếp tục chắp bút phần phim mới, đảm bảo sự gắn kết giữa hai phần. Phim cũng quy tụ dàn sao cực đình đám bao gồm nữ diễn viên từng hai lần nhận đề cử Oscar - Cynthia Erivo trong vai Elphaba, siêu sao nhạc Pop Ariana Grande trong vai Glinda, ngôi sao "Jurassic World: Rebirth” Jonathan Bailey vai Fiyero, tài tử "Jurassic Park” Jeff Goldblum đảm nhận nhân vật Phù thủy xứ Oz.

Trong khi đó, chủ nhân giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar 2023 - Dương Tử Quỳnh sẽ hóa thân thành Quý bà Morrible, ngôi sao nhạc kịch trẻ Ethan Slater sẽ đảm nhận vai Boq Woodsman còn Marissa Bode tiếp tục trở lại với vai em gái Elphaba - Nessarose.

Tác phẩm còn có sự góp mặt của ngôi sao được đề cử Emmy - Bowen Yang và Bronwyn James trong vai hai trợ thủ nhiệt thành của Glinda: Pfannee và ShenShen, đặc biệt Sharon D. Clarke - ứng viên tiềm năng của BAFTA 2025 - sẽ góp giọng với vai diễn Dulcibear, vú nuôi thuở nhỏ của Elphaba.

WICKED

Phần đầu tiên của thương hiệu mang tên WICKED ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 22 tháng 11 năm 2024. Phim đã thu về 473,2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và gần 282,3 triệu USD tại thị trường quốc tế, đạt tổng doanh thu toàn cầu lên tới hơn 750 triệu USD. Nhờ loạt con số ấn tượng kể trên, WICKED được xem là phim điện ảnh chuyển thể nhạc kịch có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Bên cạnh thành công về mặt doanh thu, tác phẩm còn nhận được 10 đề cử Oscar, có tên trong các hạng mục quan trọng như: Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Cynthia Erivo và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Ariana Grande. Trong đó, phim giành chiến thắng tại hai giải thưởng: Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất và Thiết kế trang phục xuất sắc nhất.

Những thành tích kể trên không chỉ khẳng định sức hút thương hiệu mà còn đặt kỳ vọng lớn cho WICKED: PHẦN 2, tác phẩm được dự báo sẽ trở thành đối thủ nặng ký nhất trên đường đua phòng vé cuối năm 2025.

WICKED: PHẦN 2 (tựa gốc: Wicked: For Good) dự kiến phát hành từ 21/11/2025.

WICKED: PHẦN 2 trailer

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

